Die letzte Runde des Speeddatings ist gleich zu Ende. Etwa 100 Menschen in roten Westen sitzen in der Mensa Nord der Humboldt-Universität einander gegenüber und versuchen sich in wenigen Minuten kennenzulernen. Die große Liebe wird hier vermutlich nicht gefunden werden; denn was zunächst wie eine Veranstaltung für verzweifelte Junggesellen aussieht, ist ein Kennenlernen für streikende Lehrer. In vier Runden tauschen sich die Lehrkräfte über ihre Meinung zum dieswöchigen Streik der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aus, bei dem sie mitmachen. Denn auch von den Streikenden wird die weitere Strategie der GEW differenziert bewertet.

Manuel Honisch ist Lehrer an der Möwensee Grundschule in Wedding. Er engagiert sich ehrenamtlich bei der GEW und ist Mitorganisator des Streikcafés. Im Lehrerzimmer werde der Streik kontrovers diskutiert, berichtet der Sonderpädagoge: „Die Meinungen darüber, ob die Ziele erreicht werden können oder nicht, gehen weit auseinander.“ Es herrsche große Uneinigkeit. Einige Lehrkräfte forderten eine sofortige Verbesserung der Situation an den Schulen; andere wiederum wollen eine langfristige Strategie entwickeln und stehen dem Streik skeptisch gegenüber.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Forderungen der GEW liegen seit längerem auf dem Tisch: Kleinere Klassen sollen zu einer deutlichen Verbesserung des Lernklimas führen. Viele Lehrkräfte sind an ihrer Belastungsgrenze. Der Berliner Senat zeige zu wenig, dass er an einer wirklichen Verbesserung interessiert sei. Der Pressesprecher der GEW, Markus Hanisch, richtet klare Worte an die Politik: „Wenn der Finanzsenator kleinere Klassen will, dann soll er es auch sagen!“ Zwar wird der Streik im Lehrerzimmer differenziert bewertet, aber in einer Frage herrsche Einigkeit: „Man ist an der Belastungsgrenze angekommen!“

Die Lehrkräfte im Streikcafé sprechen offen über ihre persönlichen Erlebnisse im Schulalltag. Tanja Vetter ist ebenfalls Sonderpädagogin und unterrichtet an der GutsMuth Grundschule in Mitte. Sie sieht nicht nur zu große Klassen als Problem an Berliner Schulen: „Es sind immer noch viel zu wenige Sonderpädagoginnen und Sonderpädagogen für die große Anzahl an Inklusionskindern.“ Zu wenig Sprachförderung gebe es. Ihre Schule sei eigentlich für 300 Schüler ausgelegt. Aktuell gingen dort 450 in den Unterricht.

Tanja Vetter im Streikcafé Sabine Gudath

Mehr Personal für kleinere Klassen

Der Senat bezieht gegenüber den Streiks der GEW eine klare Position. Der dreitägige Lehrerstreik sei „unverantwortlich“, heißt es in einer Presseerklärung. Bereits zum 15. Mal ruft die GEW zum Warnstreik auf. Um die Forderung nach kleineren Klassen umzusetzen, brauche es mehr Personal und dieses müsse erst rekrutiert werden. Der Berliner Senat hält an einem Punkteplan fest, der den Beruf Lehrer insgesamt attraktiver machen soll, um die Klassen langfristig zu verkleinern.

Eine klare Position von Berliner Eltern, deren Kinder vom Streik betroffen sind, ist ebenfalls nicht zu erkennen. Norman Heise, Vorsitzender des Landeselternausschusses, beschreibt die Meinungen der Eltern in Berlin als ambivalent: „Eine klare Ablehnung des Streiks haben wir bei Eltern nicht wahrgenommen.“ Jedoch könne er sich vorstellen, dass auch andere Formen des Protests zu einer Verbesserung der Lage führen. Die grundsätzlichen Forderungen der GEW begrüßen die Berliner Eltern nahezu vollständig. Der GEW geht es bei ihren Forderungen nach kleineren Klassen nicht nur um die Verbesserung des Arbeitsklimas für Lehrkräfte, sondern auch um eine Verbesserung der Lernbedingungen.

Nach Angaben der GEW fallen in Berlin pro Woche 23.000 Unterrichtsstunden aus. 93.000 Stunden pro Woche werden fachfremd vertreten. Ein Zustand, den alle Beteiligten kritisch sehen und der auch dem Berliner Senat bewusst ist. Dass mit Speeddating die Missstände an Berliner Schulen nicht verändert werden können, ist auch der GEW klar. Morgen ruft die Gewerkschaft daher zur zentralen Streikdemo am Alexanderplatz auf. Norman Heise vom Landeselternausschuss verbindet den Streik mit einer Hoffnung: „Die zentralen Forderungen müssen endlich Anerkennung finden.“ Für Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) sind die Forderungen der GEW von einer realistischen Umsetzung jedoch weit entfernt. Dass der Senat sich auf Tarifverhandlungen mit der Gewerkschaft einlässt, ist daher unwahrscheinlich.