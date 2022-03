Berlin - Frauen sind miteinander verbunden durch einen unsichtbaren Faden der Gewalt. Auf der ganzen Welt werden sie von ihren Partnern und Ex-Partnern, von ihren Brüdern, Vätern, Großvätern, Cousins, Onkeln, von Fremden psychisch terrorisiert, geschlagen, vergewaltigt, ermordet. Wir wissen, dass diese Gewalttaten auch in Deutschland stattfinden, nur allzu oft hinter Ausdrücken wie „Familiendrama“ oder Umschreibungen wie „Konflikt zwischen Paar eskaliert“ relativiert und auch nicht gerne auf Titelseiten platziert oder auf der Homepage des Onlinemediums ausgespielt werden – weil das Thema „nicht zieht“. Die Argumente: Das kann man den Leserinnen und Lesern nicht antun. Zu düster. Zu traurig. Zu krass. Vielleicht ist es auch eine Art Nichtwahrhabenwollen, dass Femizide und brutale Gewalttaten gegen Frauen eben nicht in „gewissen patriarchalischen Kulturkreisen“ oder „religiösen Gemeinschaften“ stattfinden, irgendwo am anderen Ende der Welt, sondern auch genau hier.

Ich habe oft das Gefühl, dass Gewalt gegen Frauen nur zu bestimmten Anlässen in Deutschland thematisiert wird, zum Beispiel wenn Zahlen vom Bundeskriminalamt veröffentlicht werden, zum Weltfrauentag oder zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen, und sich sonst nur wenige – ausgenommen natürlich Vereine und Hilfsorganisationen – berufen fühlen, sich der Sache anzunehmen.

Vielleicht haben sich deshalb in den vergangenen Jahren nur Fälle aus der Türkei in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich erinnere mich an einen Bericht über eine Studentin, die von ihrem Ex-Freund erwürgt wurde. Er hat dann ihren Körper in einen Kanister gelegt, vergeblich versucht, sie zu verbrennen, die 27-Jährige mit Beton übergossen. Oder daran, wie eine 21-Jährige von einem Bekannten vergewaltigt, erwürgt und in seinem Badezimmer zerstückelt wurde. Der Täter hat die Körperteile in einem Koffer im Wald vergraben. Oder daran, wie eine 20-jährige Studentin von einem Busfahrer auf ihrem Heimweg vergewaltigt und umgebracht wurde. Auch ihr Körper wurde verbrannt in einem Waldstück aufgefunden. Oder ein Bericht über eine 17-Jährige, die zu einem vermeintlichen Jobinterview in ein Hotel gegangen ist, von fünf Männern vergewaltigt und anschließend vom Balkon geworfen wurde.

„Ich könnte die Nächste sein“

Es ist ein regelrechter Krieg, der von Männern gegen Frauen geführt wird. Eine schiere Zerstörungswut, wo nicht getötet, sondern abgeschlachtet wird. Und ich kann leider nicht schreiben, dass es sich um Ausnahmefälle handelt. Berichte über Gewalt gegen Frauen laufen in der Türkei mindestens wöchentlich in den Abendnachrichten, werden auf die Titelseiten der Zeitungen gepackt und oben auf der Internetseite platziert. Tausende versammeln sich unabhängig von Aktionstagen zu Protesten in den Innenstädten, starten öffentliche Kampagnen, auch auf Social Media, fordern härtere Strafen für die Täter ein. Weil viele mit dem Gedanken „Ich könnte die Nächste sein“ durch den Alltag gehen.

Das Thema ist omnipräsent, in der Gesellschaft, so auch in der Politik. Ich frage mich: Wieso ist das in Deutschland nicht der Fall? Weil die Fälle nicht brutal genug sind? Weil Gewalt nicht gleich Gewalt ist? Schwachsinn. Auch hier müssten wir uns entlang dem Leitgedanken „Wenn eine von uns nicht sicher ist, ist es keine von uns“ zusammenfinden, unsere Arbeit niederlegen und auf die Straßen gehen. Nicht nur am 8. März oder am 25. November. Nur wenn wir uns sichtbar machen, wenn Medien uns sichtbar machen, können wir Frauen, die Gewalt ausgesetzt sind, helfen, sich in Sicherheit zu begeben. Worauf warten wir noch?

Weitere Kolumnen von Miray Caliskan