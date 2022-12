Gewalt im Berliner Straßenverkehr: weniger Tote, aber mehr Verletzte

Die Seniorin war zu Fuß auf dem Gehweg unterwegs, als sie von einem sieben Jahre alten Mädchen auf einem Kinderrad angefahren wurde. Die 78-Jährige wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ursprünglich sah es gut aus für sie. Doch nach der Operation, die Folge des Unfalls war, traten Komplikationen auf. Am 11. November, neun Tage nach der Gehwegkollision auf dem Bernecker Weg in Steglitz, starb die Frau.

32 Menschen sind seit Beginn dieses Jahres bei Zusammenstößen auf Berlins Straßen getötet worden, berichtet die Polizei. Das sind sechs weniger als im selben Zeitraum des Vorjahres. Die Hälfte der Betroffenen war älter als 65. Während die Zahl der Unfalltoten zurückging, ist dagegen die Zahl der schwer und leicht Verletzten in Berlin allerdings deutlich gestiegen.

Die tödliche Kollision mit dem Kinderfahrrad ist als Nachmeldung in die Statistik eingegangen, erklärt Frank Schattling von der Landespolizeidirektion Berlin. Bei dem Fall aus Steglitz, von dem er der Berliner Zeitung berichtete, lagen der Unfall- und der Todeszeitpunkt auseinander. In den meisten Fällen trat der Tod dagegen schon kurz nach der Kollision ein – zum Beispiel bei der 38 Jahre alten Radfahrerin, die am 15. November in der Gehrenseestraße in Hohenschönhausen von einem Lastwagen erfasst wurde. Oder bei dem 15-jährigen Mädchen, das am vergangenen Sonnabend unter einen BVG-Doppeldecker geriet, als sie die Leonorenstraße in Lankwitz überquerte.

Von der Vision Zero ist Berlin immer noch weit entfernt

Wie sehen die Daten im Einzelnen aus? Zehn Radfahrer sind in Berlin bislang in diesem Jahr bei Verkehrsunfällen getötet worden, berichtete Schattling. So viele waren es auch im selben Zeitraum des vergangenen Jahres. Sechs motorisierte Zweiradfahrer starben im Berliner Straßenverkehr, einer mehr als im Vorjahreszeitraum. Bei den Fußgängern ging die Zahl dagegen von 13 auf neun zurück, bei den Kfz-Insassen von sieben auf fünf. Bei den Nutzern anderer Fahrzeugen gibt es ebenfalls einen Rückgang: von drei auf zwei.

Unterm Strich liegt die Zahl der Menschen, die im Straßenverkehr der Hauptstadt getötet wurden, also deutlich unter dem Vorjahresniveau. Von der Vision Zero, wie sie Politik und Verwaltung schon vor vielen Jahren ausgerufen haben, ist Berlin aber immer noch weit entfernt. Dass es keinen Grund gibt, von Entwarnung zu sprechen, zeigen auch andere Daten der Berliner Polizei. So sind bei den Menschen, die tödlich verletzt wurde, Nichtmotorisierte weiterhin überrepräsentiert. Bei vulnerablen Gruppen zeigt der Vergleich sogar deutliche Zuwächse. So stieg der Zahl der Senioren, die bei Kollisionen getötet wurden, von zwölf auf 16. Bei den Kindern wuchs sie von null auf zwei.

Ob ein Mensch einen Unfall überlebt, kann vom Zufall abhängen

„Außerdem müssen wir uns stets vor Augen halten, dass die Zahl der Unfalltoten nicht das einzige Kriterium ist“, sagte Frank Schattling, der seit Jahren mit seinen Kollegen die Statistik auswertet. Ob ein Mensch eine Kollision überlebt oder nicht, hänge nicht selten von Zufällen ab, etwa ob der Rettungswagen schnell genug durchkommt, betonte er. Darum betrachten Unfallstatistiker immer auch andere Zahlen – und bei denen zeigt der Berlin-Trend aktuell klar nach oben.

So wurden den jüngsten Daten der Polizei zufolge während des Zeitraums vom 1. Januar bis 31. Oktober 2022 in Berlin 107.551 Verkehrsunfälle registriert. Im Vergleich zu den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres ist das eine Zunahme um fast drei Prozent. 12.029 Menschen wurden leicht verletzt – ein Anstieg sogar um 12,2 Prozent. 1852 Unfallbeteiligte trugen schwere Verletzungen davon – ein Plus von immerhin 9,7 Prozent. Einen Rückgang zeigen die Daten lediglich bei den Getöteten, von 36 auf 26.

Allerdings seien die Zahlen für dieses Jahr mit denen der beiden vorangegangenen Jahre nur schwer vergleichbar, gab Frank Schattling zu bedenken. „Die Covid-19-Pandemie mit ihren Auswirkungen auf das gesamte öffentliche Leben in Deutschland hat auch auf das Mobilitätsverhalten in Berlin Einfluss gehabt“, so der Polizeibeamte.

Mehr Blitzer, mehr Polizisten auf dem Fahrrad

Andere Experten teilen diese Einschätzung. Corona-Lockdowns hätten dazu geführt, dass der Straßenverkehr zeitweise zurückging – wenn auch meist nicht so stark wie dies anfangs erwartet wurde. Letztes Referenzjahr ohne pandemiebedingte Einflüsse auf die Statistik war 2019. Damals wurden während der ersten zehn Monate in Berlin 122.081 Verkehrsunfälle registriert, bei denen 13.148 Menschen leicht und 1952 Menschen schwer verletzt sowie 33 Menschen getötet wurden – mehr als in diesem Jahr

Mit zusätzlichen Einsatzkräften und zusätzlicher Technik möchte die Berliner Polizei dazu beitragen, die Verkehrssicherheit zu erhöhen. So wurde in diesem Jahr die Zahl der stationären Blitzer in ihrem Bestand von 33 auf 36 erhöht, davon sind 31 Geräte funktionsfähig. Die drei neuen Tempomessgeräte sollen Anfang 2023 scharf geschaltet werden. Ebenfalls im kommenden Jahr sollen sieben stationäre Blitzer dazukommen.

Auch die Zahl der Polizisten, die vom Fahrrad aus den Verkehr überwachen, wächst. So soll die Fahrradstaffel von derzeit 57 bis Ende 2023 auf 75 Einsatzkräfte wachsen. Auch beim Streifendienst Rad, für den in den Direktionen momentan ebenfalls 57 Menschen im Einsatz sind, sei ein kräftiger Zuwachs geplant, kündigte Schattling an.