Berlin - Schüler, die einen großen Teil des Tages in der Schule verbringen, spüren genau, ob die Atmosphäre dort gut oder eher mies ist. Das fängt bei dreckigen Toiletten an und hört bei Mobbing, Gewalt und Schwänzen auf. Um die Atmosphäre und das Zusammenleben an Schulen nachhaltig und vor allem gemeinsam zu verbessern, gibt es das Programm „proRespekt“. An 22 Schulen in sieben Bezirken sind Coaches bisher aktiv.

„Man konnte seine eigene Meinung nicht äußern.“ „Es gab einige rassistische Lehrer.“ „Unsrer Lehrer beschuldigten und beschimpften uns, obwohl wir Recht hatten.“ Die Äußerungen, welche Schüler der Gustav-Freytag-Schule in Reinickendorf im Rahmen des Schulprogramms „proRespekt“ festgehalten haben, geben einen Einblick in den normalen Schulalltag an einer Berliner Schule. Zum Glück gebe es das jetzt alles nicht mehr, sagen sie, nachdem sie einige Zeit mit Coaches an der Schule gearbeitet haben.