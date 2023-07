Gewalt in Freibädern: Die Täter sind fast immer Männer

Diese Gesellschaft hat ein Männerproblem, ein Problem mit Gewalt, Aggressivität und einer zur Schau gestellten Männlichkeit. Dazu passt eine Beobachtung nach Feierabend: Eine Ampel am Alex leuchtet rot. Alle warten still, außer ein Mann mit vielen Muskeln und wenig Sportkleidung. Der Jogger will nicht stillstehen. Er rennt auf der Stelle, wie es Jogger an Ampeln gern tun. Aber er geht auch immer wieder in die Hocke, springt in die Höhe und zieht die Knie an die Brust. Und die Ampel?

Noch immer rot. Genervt läuft er zu einem Schaufenster, hebt die Fäuste und macht Schattenboxen: zehn Schläge, links, rechts, links, rechts. Wieder ein Blick zur Ampel. Noch immer rot. Er aber rennt einfach los – und schon quietschen Autobremsen. Er zeigt den Stinkefinger und läuft weiter.

Die meisten Joggerinnen wären an der Ampel ruhig auf der Stelle gelaufen und hätten auf Grün gewartet. Wie gesagt: Auch unsere Gesellschaft hat ein Männerproblem. Nicht so sehr wegen dieses Joggers, der seinen Überschuss an Energie und Männlichkeit zeigt, sondern wegen der alltäglichen Gewalt.

Wie jeden Sommer wird nun viel über Schlägereien in Freibädern diskutiert. Die Täter sind fast immer Männer. Frauen prügeln sich nur selten in der Öffentlichkeit.

95 Prozent aller Gefängnisinsassen sind Männer

Die Fakten zu Gewalt sind eindeutig. Am Dienstag meldete die Regierung, dass die häusliche Gewalt im Vorjahr um 8,5 Prozent zugenommen habe. 91,7 Prozent der Täter sind Männer. Insgesamt begehen Männer 70 Prozent aller Verbrechen, bei Gewalttaten von Körperverletzung bis Mord sind es 80 Prozent. Auch bei den Gefängnisinsassen ist die Sache eindeutig: 95 Prozent sind männlich.

Männer sind ein Problem für das friedliche Zusammenleben jeder Gesellschaft, für Frauen, für Kinder und auch für andere Männer. Das zeigt sich nicht nur in Kriegszeiten, auch im Alltag: bei Prügeleien im Freibad oder Biergarten, bei politisch begründeten Schlachten auf den Straßen in Frankreich oder in Berlin am 1. Mai. Es sind fast immer junge Männer wie bei den Silvesterkrawallen in Neukölln.

Bei Schlägereien im Freibad heiß es oft: Das gab es früher auch. Doch früher prügelten sich meist zwei, drei, vier Jungs. Heute reicht mitunter eine Kleinigkeit für eine Massenschlägerei. Als ein Grund dafür wird angeführt, dass es sich bei einem beachtlichen Teil der Täter um Jugendliche aus Migrationsfamilien handelt.

In den Debatten spielt die Herkunft bislang meist keine Rolle. Denn die einen wollen den Migrationshintergrund in den Vordergrund stellen – als alleinige Ursache für Gewalt. Andere wollen nicht über Fehler in der Integrationspolitik reden. Die einen verteufeln Zuwanderer, andere ignorieren, dass auch sie Schwächen haben und oft ein bestimmtes Männerbild mitbringen. Denn in den meisten Kulturen von Asien über die arabische Welt und Afrika bis nach Amerika ist der Mann das uneingeschränkte Familienoberhaupt.

Und auch wenn Deutschland sich gern modern gibt, war Vergewaltigung in der Ehe noch bis 1997 nicht strafbar. Und im Vorjahr wurden 240.547 Fälle häuslicher Gewalt gezählt – das sind nur die angezeigten Fälle.

„Sei kein Opfer, sei kein Mädchen“

Auch einheimische Jungs werden noch immer oft zur Härte erzogen. Noch immer heißt es: „Indianer kennen keinen Schmerz“ oder „Sei doch kein Opfer, sei kein Mädchen“.

Oft wird aufs Patriarchat verwiesen, doch genauso oft wird vergessen, dass auch Jungs mindestens zur Hälfte von Frauen erzogen werden. Auch für Frauen ist die Rollenzuschreibung in unserer Gesellschaft recht schlicht: Sie werden früh darauf konditioniert, die Hausarbeit zu erledigen, sich um Angelegenheiten der Familie und der Männer zu kümmern.

Frauen müssen sich diese Rolle nicht erobern, doch viele Männer glauben noch immer, sich beweisen zu müssen. Sie wollen stark sein, die Familie ernähren, mehr Geld als ihre Frauen verdienen, ihre Kinder beschützen. Männer dürfen keine Schwäche zeigen. Egal, ob im Krieg, im Freibad, in der Talkshow oder beim Streit um einen Parkplatz.

Die klassische Methode, um keine Schwäche zu zeigen, ist meist, Stärke zu simulieren: also aggressiv zu sein. Heranwachsenden Machos aller Hautfarben und Sprachen fehlt meist die Lebenserfahrung und die Gelassenheit, auch deshalb sind sie oft selbstunsicher und neigen dazu, bei harmlosen Anlässen wie im Freibad völlig überzureagieren und zuzuschlagen. Dabei wollen die meisten im Freibad doch nur träge in der Sonne dösen, wollen den Tag genießen und das Leben.