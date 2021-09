Berlin - Ende 2024 – so lange möchte Sylvia Bühler vom Bundesvorstand der Gewerkschaft Verdi nicht warten. Und die einige Hundert Beschäftigten, die sich am frühen Dienstagnachmittag vor dem Klinikum im Friedrichshain versammelt haben, schon gar nicht. Es sind Pflegekräfte der Charité und von Vivantes, auch Mitarbeiter der Tochterfirmen. Gleich werden sie sich in einem langen Zug in Bewegung setzen Richtung Rotes Rathaus, wo um 15.30 Uhr die Aufsichtsräte der landeseigenen Klinikkonzerne zusammenkommen. Darunter der Regierende Bürgermeister Müller und sein Finanzsenator Matthias Kollatz, beide SPD. Und diese Sitzung sowie der Demonstrationszug dorthin hängen mit ebendiesem Datum zusammen: Ende 2024.

Für diesen Zeitpunkt hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ein Gesetz zur Personalbemessung in deutschen Kliniken in Aussicht gestellt. „Wir lassen uns nicht mehr vertrösten“, sagt Sylvia Bühler. „Deshalb greifen wir zu dem Instrument, das wir selbst beeinflussen können. Das ist der Tarifvertrag Entlastung.“ Bei der Charité sind sie diesem Vertrag näher als bei Vivantes, wo die Gewerkschafter mit dem Management bis Donnerstagfrüh verhandeln wollen, um einen Durchbruch zu schaffen. Gerungen wir parallel um einen Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD).

„Wir sind für die anstehenden Runden unter Beteiligung von Experten beider Seiten gut vorbereitet“, hat Meike Jäger, Verhandlungsführerin der Arbeitnehmer, am Dienstag zu Beginn der Gespräche mit Vivantes gesagt. „Ab Mittwochnachmittag könnten Tarifverhandlungen aufgenommen werden, wenn die Expertenrunden, in denen es um die Mindestpersonalbesetzung auf Station und in den Bereichen gehen soll, erfolgreich verlaufen.“ Ein schriftliches Angebot der Charité vom Dienstag solle der Auftakt regulärer Verhandlungen sein, hieß es in einer Erklärung von Verdi, „um möglichst noch in dieser Woche eine Lösung des Tarifkonflikts finden.“ Der Streik an den Häusern der Charité werde heruntergefahren, „wenn sich das Angebot wie erwartet als verhandlungsfähig darstellt“.

Verdi nimmt Gesundheitsminister Jens Spahn in die Pflicht

Auch Mitarbeiter der Charité sind zur Demonstration erschienen. Eine Pflegerin vom Campus Mitte erzählt von einem Erlebnis an ihrem Streikposten. Eine Frau sei auf sie zugekommen, habe berichtet, dass ihre Mutter soeben auf der Intensivstation verstorben sei und dass sie nun den Streik unterstützen wolle. Die Frau gab 50 Euro. Sammelbüchsen kreisen jetzt durch die Reihen. Das Geld soll für die Streikenden der Tochterfirmen sein. Schnell sind mehr als 500 Euro beisammen.

Unterdessen kommt Sylvia Bühler auf Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) zu sprechen und jenes Personalbemessungsinstrument, das in vier Jahren wirksam werden soll. Die Gesundheitsexpertin von Verdi berichtet von einer schriftlichen Bitte ihrer Gewerkschaft, abgeschickt in dieser Woche an den Minister, er möge „Einfluss nehmen auf sein Haus, dass die Gewerkschaft Verdi von Anfang an einbezogen werden muss in die Entwicklung eines Personalbemessungsinstruments“. Denn anders als beim Vorläufermodell PPR 2.0 sind die Arbeitnehmer diesmal nicht bei der Entwicklung dabei, ebenso wenig der Deutsche Pflegerat. PPR 2.0 trat nie in Kraft.

Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG), der Spitzenverband Bund der Krankenkassen (GKV) und die private Assekuranz sollen, per Gesetz beauftragt, ein „wissenschaftlich fundiertes Verfahren zur einheitlichen Bemessung des Pflegepersonalbedarfs“ erarbeiten. So steht es in einem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen zum Gesundheitsversorgung-Weiterentwicklungsgesetz. Die Kassen sind es schließlich auch, die seit vorigem Jahr jede zusätzliche Pflegestelle für die direkte Patientenversorgung finanzieren, unabhängig von den Fallpauschalen, für die sie ohnehin aufkommen.

Direkte Patientenversorgung - das ist das Stichwort für einen Pfleger vom Klinikum im Friedrichshain. „Wir brauchen mehr Personal am Bett“, sagt er. Es gebe zwei Möglichkeiten, sagt er: „Entweder den Beruf verlassen oder aus dem System heraus für bessere Arbeitsbedingungen kämpfen.“ Kurz darauf bricht der Demonstrationszug Richtung Rotes Rathaus auf.