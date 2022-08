Die Sommerhitze ist nicht das Einzige, was Carola Geßners Wohnung in der Charlottenburger Danckelmannstraße, unweit vom Klausenerplatz, in diesen Tagen wärmt. „Die Heizungsrohre sind heiß“, berichtet sie. Weil diese durch die Wohnung zu den Heizkörpern führen, verteile sich die Wärme in den Räumen. Mehrfach habe sie bei ihrem Vermieter, dem landeseigenen Wohnungsunternehmen Gewobag, darum gebeten, das Problem zu beheben. Auch das Wasser komme so heiß aus den Leitungen, dass man sich daran verbrennen könne.

Nicht nur Geßner klagt über laufende Heizungsanlagen mitten im Juli. Auch ein Mieter des Wohnungsunternehmens WBM aus dem Spandauer Stadtteil Hakenfelde hat ähnliche Erfahrungen gemacht. „Die Heizungen laufen, obwohl es draußen warm ist“, berichtet der Mann, der namentlich nicht genannt werden möchte. Das betreffe seine Wohnung und die Heizungen in den Hausfluren. „Ich möchte nicht wissen, wie viele Heizungen in den Hausfluren noch laufen, die noch nicht auf null gedreht wurden“, schreibt er an die Berliner Zeitung. Auch viele Zulaufrohre, die bis zur Heizung gehen, seien betroffen. Der Mieter kennt noch weitere Fälle von Wohnungen anderer Berliner Unternehmen, die mitten im Sommer unnötigerweise beheizt würden. „Und da sprechen die von einer Energiekrise“, ärgert er sich.

Die Gewobag erklärt die laufenden Heizungen am Klausenerplatz mit einem Störfall bei der witterungsgeführten Regelung in dem Gebiet, der aufgrund der „Komplexität der technischen Gegebenheiten“ nicht sofort behoben werden konnte, erklärt Monique Leistner von der Pressestelle. Anders als früher, wo es eine feste Heizperiode gab, werde das sogenannte Abheizen der Anlagen jetzt durch Temperaturvorgaben bestimmt. Diese liefert laut Gewobag der regionale Wetterdienst. Wenn er ankündige, dass an drei aufeinanderfolgenden Tagen entweder die Außentemperatur um 21 Uhr zwölf Grad oder die Tagesmitteltemperatur 16 Grad überschreite, schalte sich die Anlage aus.

Bei der WBM lag das Problem nach Angaben des Unternehmens an einer fehlerhaft temperierten Warmwassererzeugungsanlage. WBM-Sprecher Matthias Borowski erklärte dazu, dass die WBM-Heizungsanlagen eine außentemperaturgeführte Regelung hätten. Die Heizung springe aber nach kurzzeitigem Unterschreiten der definierten Temperaturgrenze generell nicht sofort an. „Erst nach einem eingestellten Zeitfenster wird mit der aktiven Wärmeverteilung im Gebäude begonnen“, sagt er. Im geschilderten Fall habe es eine Störung gegeben.

Heizungsexperte: Meist liegen die Störungen an mangelnder Wartung

Energieexperte Jean Liebling, Ingenieur und Heizungsbauer aus Kreuzberg, sagt der Berliner Zeitung, dass moderne Heizungsanlagen, etwa außentemperaturgeführte Anlagen, nicht grundsätzlich zu Ausfällen neigten. „Es stimmt zwar: Je mehr Elektronik bereitgestellt wird, desto empfindlicher sind die Geräte“, sagt er. Probleme mit modernen Heizungsanlagen lägen jedoch eher an mangelnder Wartung. Manchmal lägen keine Wartungsverträge vor oder die Termine würden nicht eingehalten. Andere Ursachen, warum ein Problem lange andauere, seien: „Es gibt kein Reparaturpersonal oder die Hausmeister wurden nicht eingewiesen.“ Manchmal führe auch die verzögerte Bearbeitung von Meldungen zu einer langen Schadensdauer.

Hier vermutet auch Carola Geßner eine Ursache, denn der Schaden in ihrem Haus liegt seit mittlerweile bald drei Monaten vor. Sie fragt sich, ob die Kosten für den unnötigen Heizungsbetrieb am Ende bei den Mietern landen. „Ich befürchte, dass wir für diese Störung zahlen müssen.“

Die Gewobag verneint das. „Es gibt einen Zähler, der den Gesamtverbrauch des Hauses erfasst. Dieser wird anhand der einzelnen Heizkostenverteiler an den Heizkörpern in den Wohnungen anteilig auf die Mieter umgelegt“, sagt Sprecherin Leistner. Im Rahmen der Betriebskostenabrechnung 2022 werde die Gewobag den ungewollt entstandenen Verbrauch und die daraus entstandenen Mehrkosten ermitteln und die individuellen Anteile der Mieter entsprechend reduzieren.

Das fast kochend heiße Wasser begründet die Gewobag mit der Legionellengefahr, die erst bei Temperaturen von 70 bis 75 Grad ausgeschlossen werden könne. Die Vorlauftemperatur wirke sich aber nicht auf die Wasserkosten aus. „Die jeweils gewünschte Temperatur kann von allen Mietern über die Mischbatterie geregelt werden. Sie zahlen einzig ihren jeweiligen Verbrauch“, erklärt Leistner.

Geßner klagt, dass es bullig heiß in der Wohnung sei. Sie fühlt sich vom Vermieter nicht ernst genommen, zumal sie bisher keine Information von der Gewobag dazu erhalten habe, was im Haus los ist. Auch an der Methode, wie die Gewobag die Heizkosten herausrechnen will, meldet sie Zweifel an. „Wie soll das denn funktionieren?“, sagt sie. Seit mehreren Monaten laufe die Anlage jetzt. Dass von diesen Kosten nichts bei den Hausbewohnern hängen bleibt, kann sie sich kaum vorstellen.