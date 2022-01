Das Mordkommando benötigte nur 25 Sekunden, um zum Tatort zu marschieren und sich geordnet zurückzuziehen. Das Video aus einer Überwachungskamera zeigt, wie 13 teils vermummte Männer in das Wettlokal Expekt in der Residenzstraße in Reinickendorf stürmten. Gezielt liefen sie, einer hinter dem anderen, durch den schmalen Schankraum in das Hinterzimmer. Dort zog der erste der Eindringlinge eine Waffe und feuert mit ausgestrecktem Arm achtmal auf einen am Tisch sitzenden Mann – den 26-jährigen Tahir Ö. Sechs Schüsse waren tödlich, ergab die Obduktion später.

Sieben der mutmaßlich beteiligten Männer, darunter auch der mutmaßliche Todesschütze Recep O., wurden in einem Mammutverfahren im Oktober 2019 wegen gemeinschaftlichen Mordes zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Auch Kadir P., der Kopf des Jahre zuvor verbotenen Motorradclubs „Hells Angels MC Berlin City“ und mutmaßliche Drahtzieher des Tötungsdelikts, erhielt die Höchststrafe – wegen Anstiftung zum Mord.

Ein Kronzeuge, genannt der Perser, war in das Zeugenschutzprogramm der Polizei aufgenommen worden. Im Prozess hatte er umfassend ausgesagt. Das Urteil gegen ihn lautete zwölf Jahre Haft. Ein weiterer mutmaßlicher Tatbeteiligter erhielt in einem abgetrennten Prozess zwei Monate später ebenfalls eine lebenslange Freiheitsstrafe.

Doch das in Berlin bislang größte und aufwendigste Verfahren gegen Rocker, in dem nach fast fünf Jahren Verhandlungsdauer die Urteile gesprochen wurden, ist noch nicht vorbei. Die Urteile sind – bis auf die Entscheidung gegen den Perser – noch nicht rechtskräftig. Acht Jahre nach den tödlichen Schüssen auf Tahir Ö. überprüft am Dienstag und Mittwoch dieser Woche der 5. Strafsenat des Bundesgerichtshofs (BGH) in Leipzig die Urteile.

Ermittler vermuteten Anschlagsopfer offenbar im Ausland

Sowohl die Staatsanwaltschaft als auch die Mehrheit der Angeklagten legten gegen den Richterspruch Revision ein. Die Staatsanwaltschaft wandte sich mit ihrer Beschwerde gegen den Abschlag, den die Angeklagten bei ihrer Verurteilung erhalten hatten. Wegen Ermittlungspannen der Polizei hatte die 15. Große Strafkammer den Angeklagten zwei Jahre als abgegolten angerechnet. Das Gericht hatte im Prozess darauf hingewiesen, dass das Landeskriminalamt von der Todesgefahr für Tahir Ö. seit Ende Oktober 2013 gewusst, jedoch keine ausreichenden Maßnahmen zum Schutz des Opfers ergriffen habe. Damit sei es möglich, dass Ermittler den Tod des Mannes billigend in Kauf nahmen.

Die Familie des Getöteten und ihre Anwälte hatten im Prozess den Vorwurf erhoben, die Ermittler hätten die Tat nicht verhindert, um Kadir P. habhaft zu werden. Eine Kriminalistin hatte in dem Verfahren als Zeugin zugegeben, man habe gewusst, dass Tahir Ö. in Gefahr sei, den Mann aber im Ausland vermutet.

Die Tat am 10. Januar 2014 war laut Gericht ein Racheakt. Kadir P. und das spätere Opfer Tahir Ö. seien Erzfeinde gewesen. Bei dem 26-jährigen Tahir Ö. handelte es sich um einen Sympathisanten der mit den Hells Angels verfeindeten Bandidos. Er habe für einen archaischen Rocker-Ehrbegriff sterben müssen, so hatte es der Staatsanwalt in seinem Plädoyer formuliert. Drei Monate vor dem Mord, der einer Hinrichtung glich, war es vor einer Diskothek am Alexanderplatz zu einem blutigen Streit gekommen. Dabei soll Tahir Ö. ein Mitglied der Hells Angels mit einem Messer schwer verletzt haben.

Tahir Ö. hatte kugelsichere Weste über die Stuhllehne gehängt

Tahir Ö. war sich der Gefahr offenbar bewusst, in der er sich seitdem befand. Er hatte sich eine schusssichere Weste und eine Schusswaffe besorgt und versucht, unterzutauchen. Doch er soll seine Erzfeinde auch immer wieder provoziert haben. So feuerte er offenbar mit einer Schusswaffe auf einen Hauseingang mit der Nummer 81. Die 81 steht für die Initialen HA – Hells Angels.

Am Abend des Tattages spielte Tahir Ö. im Hinterzimmer seines Stammlokals mit drei Bekannten Karten. Im Expekt fühlte er sich sicher. Das Lokal war mit Panzerglas ausgestattet, weil sich in den Räumlichkeiten früher eine Bankfiliale befunden hatte. Beim Kartenspielen war sich Tahir Ö. keiner Gefahr bewusst. Er hatte seine kugelsichere Weste ausgezogen und achtlos über eine Stuhllehne gehängt, als das Mordkommando gegen 22.15 Uhr in das Wettlokal stürmte.

Der Prozess gegen die zur Tatzeit 24 bis 37 Jahre alten Angeklagten begann unter großen Sicherheitsvorkehrungen am 4. November 2014. 346 Zeugen wurden vernommen, 26 Sachverständige gehört. Die 15. Große Strafkammer sprach die Urteile Anfang Oktober 2019 – am 300. Verhandlungstag.