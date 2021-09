Berlin - SPD-Spitzenkandidatin Franziska Giffey hat zugesagt, den Volksentscheid zur Vergesellschaftung von Wohnungen „ernstzunehmen“, sollte dieser am 26. September erfolgreich sein. Es sei dann „respektvoll“ und „verantwortungsvoll“ mit dem Votum der Bürger umzugehen, so wie mit allen bisherigen Volksentscheiden auch, sagte Giffey bei einer Veranstaltung mit Spitzenpolitikern am Dienstagabend in der Heilig-Kreuz-Kirche in Kreuzberg.

Nach einem erfolgreichen Volksentscheid sei es die Aufgabe einer jeden Landesregierung, rechtlich zu prüfen, ob der Volksentscheid umsetzbar sei, sagte Giffey in der Veranstaltung auf die Frage von Joanna Kusiak von der Initiative Deutsche Wohnen und Co enteignen. „Für mich als Demokratin gilt, dass ich dieser Verantwortung gerecht werde“, kündigte Giffey an.