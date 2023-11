Es ist 9.10 Uhr, als Andreas Stadler, Richter am Landgericht Leipzig, die Gäste beim Prozess gegen Gil Ofarim mit einem genuschelten „Guten Morgen“ begrüßt – und dann mit einem äußerst ungewöhnlichen Experiment fortfährt.



Der Richter zeigt mit dem Finger auf die rechte Seite des restlos gefüllten und von fünf Justizbeamten bewachten Saals 115. „Bitte nehmen Sie dort Platz“, sagt er plötzlich, „wenn Sie glauben, dass Herr Ofarim unschuldig ist.“ Auf der anderen Seite sollen sich alle platzieren, die davon überzeugt sind, der Musiker und Schauspieler jüdischen Glaubens sei ein Lügner, habe lediglich behauptet, am 4. Oktober 2021 antisemitisch beleidigt worden zu sein vom Hotelmanager Marcus W. „Packen Sie Ihren Stern ein, dann können Sie einchecken“, soll dieser an der Rezeption im The Westin Leipzig gesagt und Ofarim das Anmeldeformular aus der Hand gerissen haben.

„Das ist eine Schande!“

Zunächst: Nein, das Experiment hat so natürlich niemals stattgefunden an diesem Dienstagmorgen. Weil wir in einem Rechtsstaat leben. Und weil eine öffentliche Meinung nicht die Rechtsprechung ersetzen darf. Doch spannend wäre es schon gewesen, zu sehen, wie sich die knapp 100 Menschen im Gerichtssaal entschieden hätten. Schuldig oder nicht? Seit zwei Jahren ist diese Frage unbeantwortet. In diesen zwei Jahren ist viel passiert. Es könnte ein Lehrstück werden über die Lautstärke der Vorverurteilung. Und die eher leise vorgetragene Unschuldsvermutung.

Selten war ein öffentliches Urteil so schnell ergangen wie in diesem Fall. „Skandal! Typisch Deutschland, mal wieder diese Sachsen!“ Es war ja so einfach, sich zu positionieren, Solidarität mit Ofarim zu zeigen, mit dem ausgestreckten Moralfinger für die gute Sache zu kämpfen. Die Empörungsmaschine lief heiß, Twitter-Deutschland schien zu implodieren. „Leipzig ist kein Einzelfall“, sagte der damalige Außenminister Heiko Maas (SPD). Marco Buschmann (FDP), damals noch nicht Justizminister, schrieb: „Das ist eine Schande!“

Der deutsche Rockmusiker Gil Ofarim trägt beim Betreten des Saals im Landgericht in Leipzig eine Kette mit Davidstern. Hendrik Schmidt/dpa

Wem soll man glauben?

Es galt: Silence is violence! Denn Schweigen ist bei Antisemitismus keine Option in diesem Land. Wer nichts sagt, duldet Gewalt, auch die verbale. Und es hieß: Believe the victim! Also glaubte man dem (mutmaßlichen) Opfer Gil Ofarim, der seine Sicht auf die Dinge damals in einem Video auf Instagram verbreitet hatte. Man sah ihn um Fassung ringend, den Tränen nah, eine silberne Kette mit dem Davidstern baumelte an seinem Hals.

Das ist sein Markenzeichen auf der Bühne und in seinen Fernsehshows. „Pack deinen Stern ein. Wirklich? Deutschland 2021“, sagte Ofarim am Ende des Videos, auf einem Bordstein sitzend, vor dem Hotel, das ihm sein bereits bezahltes Zimmer nicht zur Verfügung stellen wollte. Marcus W. hatte das entschieden.

Doch irgendwann tauchten Zweifel an Ofarims Schilderungen auf. Das Hotel hatte eine Anwaltskanzlei mit der Aufklärung des Vorfalls beauftragt, schnell waren Videoaufnahmen aufgetaucht, die zeigen sollten, dass Ofarim seine Kette nicht in der Hotellobby getragen haben kann. Es gab neue Zeugenaussagen. Und plötzlich glaubte man dem (mutmaßlichen) Opfer nicht mehr.

Verleumdung, falsche Verdächtigung, falsche Versicherungen

Man gab jetzt Ofarim die Schuld. Er habe alles erfunden. Es sei ihm nur um Aufmerksamkeit gegangen. Und dann kehrte man ihn zum Täter um, als die Staatsanwaltschaft Leipzig nicht mehr gegen den Hotelmanager Marcus W. wegen Volksverhetzung ermittelte, sondern im März 2022 Anklage gegen Ofarim erhob. Die Vorwürfe: Verleumdung, falsche Verdächtigung, falsche Versicherungen an Eides statt. Der Verdacht: erfundener Antisemitismus.

Stellvertretend für alle, die immer noch nicht verstanden hatten, sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU): Gil Ofarim habe „nicht nur den Mitarbeiter, das Hotel, die Stadt und Sachsen in Misskredit gebracht, sondern auch Schaden an der jüdischen Gemeinschaft angerichtet“.

Am ersten Prozesstag spricht die Verteidigung. Es sei ein klassischer Fall von Aussage gegen Aussage, sagt Ofarims Anwalt Alexander Stevens nach Verlesung der Anklage. Die rhetorische Frage scheint sein Lieblingsstilmittel zu sein: „Wer kennt die Wahrheit?“ Ofarim, schwarze Lederjacke, Silberkette, daran gut sichtbar ein Davidstern, sitzt daneben, hört konzentriert zu, nickt, fährt sich durchs Haar. Mal hat er den Finger auf die Lippen gelegt wie Johnny Depp im Prozess gegen Amber Heard. Mal lässt er sich einen Stift reichen, um etwas zu notieren, dazu setzt er sich immer wieder eine Brille auf.

Niemand will etwas gesehen haben

Dann benennt Stevens die „fünf großen Lügen“, die seiner Meinung nach den Prozess beeinflussen würden und zu einer Vorverurteilung führten. Etwa: Das Hotel habe nicht fair und ergebnisoffen ermittelt. Der Abschlussbericht? „Bloß ein PR-Stunt.“ Die veröffentlichten Videoaufnahmen? „Eine offene Beeinflussung von Zeugen.“ Rhetorische bis verschwörerische Frage: „Können sich Zeugen im Hintergrund abgesprochen haben?“ So ist aus Verteidigersicht offenbar zu erklären, dass kein Hotelgast „Pack den Stern weg“ gehört haben will.

Antisemitismus sei nicht vorstellbar

Die Verteidigung glaubt, dass der Hotelmanager gewusst habe, wer da vor ihm stehe: Gil Ofarim, ein berühmter Musiker, der immer seinen Davidstern trägt. Es spiele also keine Rolle, ob die Kette vielleicht unters Shirt gerutscht sei. Jedenfalls sei die Schilderung des Hotelmanagers „völlig unplausibel“, sein Motiv der Ausladung sei wohl Antisemitismus gewesen. Und: „Wir wissen nicht, ob sich die Wahrheit finden lässt.“

Der Verteidiger des Hotelmanagers vermutet eher missglückten Humor, vielleicht sei Marcus W. überfordert gewesen mit einem unbequemen Gast, der sich 20 Minuten lang in der Warteschlange geduldet hatte und nicht verstand, warum andere Gäste ihm vorgezogen wurden. Ofarim habe auch nicht gedroht, ein Video zu drehen, das viral gehen würde, sondern lediglich eine schlechte Bewertung in Betracht gezogen. Antisemitismus sei in einem gehobenen Hotel wie dem Westin, zumal in räumlicher Nähe zu einer Synagoge, gar nicht vorstellbar.

Unter dem großen Interesse von Zuschauern und Medien hat in Leipzig der Prozess gegen den jüdischen Musiker Gil Ofarim begonnen. Der 41-Jährige sitzt unter anderem wegen falscher Verdächtigungen und Verleumdung auf der Anklagebank im Landgericht. Hendrik Schmidt/dpa

Und dann ist da noch die Sache mit den fehlenden Akten

Es ist kompliziert. Es geht am ersten Prozesstag nämlich auch noch um einen Befangenheitsantrag gegen den Richter, der den Prozess gegen Ofarim bereits vor einem Jahr hätte eröffnen sollen, doch davor durchblicken ließ, dass er den Antisemitismusvorwurf in einem Hotel wie dem Westin für nicht plausibel hält. Deswegen gab es eine Richterumbesetzung, deswegen sitzt jetzt Andreas Stadler hier im Saal 115. Auch gegen ihn hat die Verteidigung einen Besetzungseinwand vorgebracht, der bis vor das Bundesverfassungsgericht reicht. Ausgang offen.

Und dann ist da noch die Sache mit den fehlenden Akten, die den Verteidigern nicht vorlagen vor Prozessbeginn, weshalb sie ihrem Mandanten Ofarim am Dienstag abraten, sich selbst zu den Vorwürfen zu äußern. Frage Stadler: „Auch nicht zur Biografie?“ Antwort Verteidiger: „Derzeit keine Angaben.“ Also entlässt der Richter alle erst mal in die Prozesspause und bittet die Verfahrensbeteiligten zu einem Rechtsgespräch. Dabei klärte sich zumindest die Aktenlage.

„Als Zeuge müssen sie die Wahrheit sagen“

„Wir treten in die Beweisaufnahme ein“, sagt Richter Stadler nach der Pause, da ist es bereits 14.40 Uhr und noch ist Verlass auf die Gerichtstechnik, als sich eine Leinwand über der Richterbank entrollt. Der erste Beweis, den das Gericht hiermit aufnimmt, ist das im Oktober 2021 auf Instagram gepostete Video, knapp zwei Minuten lang, inzwischen hat es mehr als vier Millionen Views. Am Ende kann der Gil Ofarim von heute nicht mehr auf den Gil Ofarim von damals schauen. Er senkt den Kopf, mit einer Hand verbirgt er seine Augen.

Dann passiert nichts. Eine Minute vergeht, eine zweite bricht an, Unruhe mischt sich in die Stille, in einem Comic würden sich Gedankenblasen mit Fragezeichen füllen, denn eigentlich müsste jetzt Marcus W. in den Zeugenstand treten. Erst nach drei Minuten öffnet sich die große Holztür und herein kommt ein schlanker Mann in grauem Anzug zu braunen Lederhosen. Für die kommenden zweieinhalb Stunden wird Gil Ofarim, inzwischen die Ärmel hochgekrempelt, ihn mit seinem Blick fixieren.

Richter Stadler sagt: „Sie müssen jetzt als Zeuge aussagen. Als Zeuge müssen Sie die Wahrheit sagen, dürfen nichts hinzufügen, nichts weglassen.“ Marcus W. versteht die Belehrung. Showtime!

Gil Ofarim im Sitzungssaal des Landgerichts Leipzig Erik-Holm/imago

Doch zunächst passiert das, was nicht mal Loriot eingefallen wäre. Ein fieser Sketch in Dauerschleife. Nun beginnt die Technik zu streiken. Viermal setzt Marcus W. zu seiner Version über den Abend des 5. Oktober 2021 an, viermal wird er von Ofarims Anwälten unterbrochen – sie können ihn nicht hören, drücken Knöpfe, schütteln die kabellosen Boxen, die vor ihnen stehen. Dann fällt einem Justizbeamten auf: Das Mikrofonkabel war zu lose angesteckt. Mehrmals unterbricht der Richter die Sitzung und versucht, die Stimmung im Saal zu retten.

Gil Ofarim soll wild gestikuliert haben

Marcus W. wirkt angespannt, als er um 15.23 Uhr endlich frei sprechen kann. Seine Schilderungen über den Schicksalstag im Jahr 2021 beginnt er beim Personalmangel am Morgen und den Computerproblemen am Abend, was zu der langen Warteschlange führte, an deren Ende sich dann Gil Ofarim einreihte und dort nicht verstand, warum bereits angemeldete Stammgäste plötzlich Vorrang bekommen hatten. Den ersten Kontakt mit Ofarim beschreibt W. so: „Schon eher wild gestikulierend, mit dem Finger auf mich zeigend.“

Er habe sich bedroht gefühlt, sagt der Hotelmanager, Ofarim zitiert er mit den Worten: „Ich gehe aufs Zimmer und erkläre der Welt, was das für ein Scheißladen ist.“ Und dann sich selbst: „Dann werden Sie heute nicht unser Gast sein.“ Um den „Hotelfrieden zu schützen“ habe W. von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und Ofarim das Anmeldeformular entzogen.

Zum ersten Mal hört die Öffentlichkeit, was danach mit W. passierte, in den nächsten Tagen, als Ofarims Video viral ging. Der Hotelmanager erzählt vor Gericht, wie seine Kollegen sich mit ihm solidarisierten, wie sein Chef ihn erst mal freistellte und dann für ein paar Tage eine sichere Wohnung organisierte, nachdem W.s voller Name im Internet aufgetaucht war und er die erste Morddrohung erhalten hatte. Bis heute fehlt sein Name an seiner Wohnungstür, er trägt auch kein Namensschild bei der Arbeit im Hotel.

Ob er gesundheitliche Probleme hatte, will der Richter wissen. Und W. antwortet: „Ich habe mich in psychologische Betreuung begeben.“ Er habe lange nicht an öffentlichen Veranstaltungen teilgenommen, leide unter Schlaflosigkeit. „Das war viel zu viel, das konnte man nicht aushalten.“

Die Befragung von Marcus W. geht am Mittwochmorgen weiter. Mehr als 20 Zeugen sind zudem geladen, darunter ein Digitalforensiker, der die Hotelvideos ausgewertet hat. Diese sollen angeblich zeigen, dass Gil Ofarim seinen Davidstern nicht getragen hat in der Hotellobby. Aber darum geht es im Landgericht Leipzig gar nicht mehr – oder doch? Hätte Richter Andreas Stadler tatsächlich ein Experiment gewagt, dann wäre es spannend zu erfahren, wie sich die Meinungen nach dem ersten Prozesstag verändert haben.



