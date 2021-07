Berlin - Es war ein Moment des Glücks, den Elfriede H.* an diesem Mittwoch erlebte und der durchaus ungewöhnlich ist in einem Gerichtssaal. Gerade hatte die 85-Jährige als Zeugin unter Tränen von der rasenden Angst um ihren Sohn gesprochen, von dem Enkeltrick, auf den sie hereingefallen war und bei dem sie all ihr Erspartes verloren hatte. Nun sagte ihr der Richter Wolfgang Jordan mit fast feierlicher Stimme: „Sie sollen heute die 65.000 Euro zurückbekommen.“ Der Anwalt des Angeklagten übergab der ungläubig schauenden Elfriede H. mehrere dicke Geldbündel.

Die Rückzahlung der gesamten Summe – sie ist wahrlich ein Glücksfall für Elfriede H. Denn normalerweise verschwindet bei diesen Taten, bei denen die meist betagten Opfern mit einer erfundenen Geschichte um ihre Rücklagen gebracht werden, das Geld auf Nimmerwiedersehen. Das es in diesem Fall anders ist, war einem Deal zwischen Gericht, Staatsanwältin und Verteidigern zu verdanken: Sollte der angeklagte Valentino K. ein umfassendes Geständnis ablegen und die erbeutete Summe sofort in bar an das Opfer zurückzahlen, dann würde er mit einer Freiheitsstrafe davonkommen, die zur Bewährung ausgesetzt werden könne.