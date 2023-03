God Save the King? Wie Briten in Berlin den Besuch von Charles und Camilla beurteilen

Am Mittwoch kommen König Charles und Königin Camilla nach Berlin. Freuen sich ihre Untertanen in der Hauptstadt? Eine Spurensuche im britischen Berlin.

Royal-Fan Fiona McIntosh und ihre Tochter Elissa freuen sich über den königlichen Besuch in Berlin – aber es geht nicht allen Briten so.

Royal-Fan Fiona McIntosh und ihre Tochter Elissa freuen sich über den königlichen Besuch in Berlin – aber es geht nicht allen Briten so. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Ihre deutschen Wurzeln sind bekannt, trotzdem ist sie für viele Deutsche ein untrennbarer Teil ihres Großbritannienbilds: die britische Königsfamilie. Das merkt man sofort beim Betreten des beliebten britischen Ladens Broken English in Kreuzberg. Immer noch schaut die verstorbene Königin Elizabeth II. vom Regal auf die Kunden herab, zum Gedenken ist sie auf einer Reihe Dosen mit schottischen Shortbread-Keksen abgebildet. Daneben stehen aber weitere Dosen mit einem zweiten Design zum Verkauf – zum Anlass der Krönung ihres Sohnes, König Charles III.

Am Mittwoch und Donnerstag wird der neue britische König persönlich in Berlin zu sehen sein; für ihn und seine Königsgemahlin Camilla stehen jede Menge Begegnungen an: mit ukrainischen Geflüchteten in Tegel, mit Ökobauern in Brandenburg und natürlich auch mit ihren Untertanen und deutschen Fans am Brandenburger Tor. Nachdem der geplante Besuch in Paris angesichts der dort andauernden Proteste abgesagt wurde, wird dieser der erste internationale Staatsbesuch des neuen Königspaars sein.

Doch Charles ist bei den Briten selbst nicht so beliebt wie seine verstorbene Mutter; gleichzeitig wird es anders als bei Besuchen anderer Staatsoberhäupter in Berlin nicht mal eine einzige Gegendemonstrationen geben. Können sich die etwa 19.500 Briten, die in Berlin leben, überhaupt für den Besuch ihres Königs begeistern?



Bei den meisten Kunden von Broken English sei die Stimmung vor dem Besuch etwas gedämpft, sagt die Ladenbesitzerin Antje Blank. Als die Queen und ihr Ehemann Prinz Philip 2015 Berlin besuchten, war die Nachfrage nach Souvenirs mit dem Bild des königlichen Ehepaars sehr groß. Das sei jetzt anders: „Bei Charles und Camilla ist die Nachfrage noch mager“, so Blank. „Für Charles gibt es einfach noch nicht so eine Liebe, Begeisterung oder Sympathie, wie es sie für die Queen gab.“

Königliche Kekse: Bei Broken English werden immer noch Gedenkdosen für die verstorbene Queen gesucht und gekauft. Markus Wächter/Berliner Zeitung

Der vorstehende Besuch lässt viele Kunden, die schon Fans der Royals sind, an den von 2015 denken, sagt Blank: Eine Kundin habe ihr erzählt, wie ihr Mann damals der königlichen Autokolonne zuwinkte, als sie an einer Tankstelle an ihm vorbeifuhr – und die Queen zurückwinkte. Charles wecke ganz andere Assoziationen: In den ersten Tagen nach dem Tod der Queen im September 2022 sei der sogenannte Pengate – als Charles sich bei einem feierlichen Besuch in Belfast über einen undichten Füllfederhalter beschwerte – zum großen Thema unter den Kunden von Broken English geworden. Viele hatten damals den Eindruck bekommen, so Antje Blank, der neue König sei verwöhnt und launisch – ganz anders als seine Mutter.

„Ich bin nur noch patriotischer und royalistischer geworden, seitdem ich in Berlin lebe“

Anders geht es der Britin Fiona McIntosh, die am Montag zusammen mit ihrer Tochter Elissa zwei Dosen Schokocreme von Cadbury’s bei Broken English kauft. „Ich finde, die königliche Familie ist ein großartiges Symbol für Großbritannien“, so McIntosh, die seit 14 Jahren in Berlin wohnt. „Ich bin nur noch patriotischer und royalistischer geworden, seitdem ich hier lebe.“ Ihre Augen leuchten auf, als sie erfährt, dass Bürger und Bürgerinnen wie sie am Mittwochmorgen Gelegenheit haben werden, das Königspaar vor dem Brandenburger Tor zu sehen. „Dann gehen wir auf jeden Fall hin und grüßen den König, ja?“, sagt sie begeistert zu ihrer Tochter. „Wir lieben den ganzen Pomp und Prunk einfach.“

Fiona McIntosh will am 6. Mai die britische Fahne aus dem Wohnungsfenster hängen, aus Anlass der Krönung von Charles und Camilla; 2011 hat sie die Hochzeit von Prinz William und Kate Middleton in der britischen Botschaft gefeiert. Ihre Familie teilt ihre Begeisterung: Als Antje Blank Elissa die Souvenir-Geschirrtücher zur Krönung zeigt – eine der wenigen Geschenkwaren zu diesem Anlass, die trotz brexitbedingter Lieferschwierigkeiten schon in Berlin angekommen sind –, fängt die Fünfjährige sofort an, „God Save the King“ zu singen. Ihre zwei älteren Töchter können die britische Nationalhymne bereits auf dem Klavier spielen, erzählt McIntosh stolz.

Elissa ist nur fünf Jahre alt – und bereits Fan der britischen Royals. Markus Wächter/Berliner Zeitung

In der Friedrichshainer Home Bar erklingen ganz andere Töne aus Großbritannien, wie etwa von Depeche Mode oder Oasis; an der Wand hängt kein Porträt von Charles oder den anderen Royals, sondern von David Bowie. Die Bar lockt eine junge, meist englischsprachige Kundschaft an, an der Theke stehen Ales und Ciders aus Großbritannien und Irland zur Auswahl. Der Barkeeper, Marlon McDonald, freut sich nicht über den Besuch des Königs. Der gebürtige Londoner verwendet für Charles das ganz besondere englische Schimpfwort „bellend“, das schwer zu übersetzen ist – aber so was wie „Arschloch“ bedeutet.

„Charles und Camilla haben in Berlin nichts zu suchen“

McDonald findet den Besuch grundsätzlich „eklig“; er sagt, das Königspaar sei nirgends so fehl am Platz wie in Berlin. „Berlin ist für viele Expats eine letzte Bastion der Freiheit, wo alles möglich ist und man sich frei ausdrücken kann“, sagt er. „Was hat der Charles denn hier zu suchen?“ Auch den Zeitpunkt des Besuchs findet er falsch. „Wir stecken mitten in einer Wirtschaftskrise, viele Menschen haben es wirklich schwer, und jetzt will er vorbeikommen und ein paar Hände schütteln?“, sagt McDonald. Er schüttelt verblüfft den Kopf. „Die Franzosen machen das gerade richtig.“

Fiona McIntosh glaubt hingegen, das neue Königspaar dürfe einen guten Empfang in Berlin erwarten. „Charles hat ganz moderne Einstellungen, vor allem in Bezug auf die Umwelt“, sagt sie. „Das dürfte hier gut ankommen.“ Nachdem sein Treffen mit Ursula von der Leyen im Buckingham Palace Ende Februar für Aufsehen in Teilen der britischen Presse sorgte, könne ihm sein Image als „europafreundlicher“ König hier auch nicht schaden. Und Antje Blank hat bereits das Gefühl, die Stimmung gegenüber Charles würde sich langsam ändern: Entgegen ihren Erwartungen hat sie am vergangenen Wochenende mehr Souvenirkeksdosen mit dem Foto des neuen Königs darauf verkauft als Gedenkdosen für die Queen.

Marlon McDonald wird sehr deutlich, auch das „very British“: Aus seiner Perspektive können Charles und Camilla sich „gerne aus Berlin verpissen“. Er hätte es besser gefunden, wenn nach dem Tod der Queen Charles’ Sohn William den Thron übernommen hätte: Das wäre zumindest ein Neuanfang für die Monarchie und das Land gewesen. Aber er gibt es zu: Was hätte dann Charles, der länger als jeder andere britische Thronfolger auf den Job warten musste, für den er geboren wurde, mit dem Rest seines Lebens machen sollen? McDonald wünscht sich, dass Charles sich nach seiner Krönung einfach in den Buckingham Palace zurückzieht und „chillt“. Hauptsache, er lässt die Briten in Berlin in Ruhe.