Goerzbahn in Zehlendorf: Gibt es für die Bahnstrecke noch Hoffnung?

Die Warnschilder und Andreaskreuze stehen noch da. Doch auf der Goerzbahn im Südwesten von Berlin ist schon seit Jahren kein Zug mehr gefahren. Bürger, die sich in Vereinen zusammengeschlossen haben, wollen der Strecke eine Zukunft geben: Der Eigentümer des Firmencampus im nahe gelegenen Goerzwerk setzt sich dafür ein, dass es in diesem Teil von Steglitz-Zehlendorf sogar wieder Personenverkehr gibt. Jetzt haben sich die Senatsverwaltung und die Berliner Immobilienmanagement GmbH (BIM) zur Goerzbahn geäußert. Mit ihren Stellungnahmen senden sie gemischte Signale.

Die Schienen haben Patina angesetzt, Büsche sind auf der Trasse emporgeschossen. An den nicht weniger als 40 Straßen- und Wegequerungen muss sich niemand mehr in Acht nahmen. Die Goerzbahn entlang des Dahlemer Wegs liegt brach, wie andere Anschlussbahnen in Berlin und anderswo. Wo Güterzüge Unternehmen versorgten und Waren abholten, sind die Gleise ungenutzt. Allen Sonntagsreden von Gütern auf die Schiene zum Trotz wird immer mehr Fracht auf der Straße transportiert.

Mit Tempo 10 durch den Südwesten Berlins: Am 10. Februar 2021 ist das Advanced Train Lab, der Forschungszug der DB mit der Nummer 605 017, auf der Goerzbahn zwischen Lichterfelde West und Schönow unterwegs. Deutsche Bahn

Im Jahr 2018 fuhr zum letzten Mal ein Güterzug über die zweieinhalb Kilometer lange Strecke, die in Lichterfelde West von den Anlagen der Deutschen Bahn (DB) abzweigt. Er brachte Kunststoffteile der Firma APCB, die am Südende der Goerzbahn ein Anschlussgleis besitzt, zu den Ford-Werken nach Köln. Dann endete die Verbindung – der Autoproduzent hatte sein Lieferkonzept umgestellt. 2021 sorgte ein ICE-Zug für Aufsehen. Das Advanced Train Lab der DB rollte mit Tempo 10 über das größtenteils schnurgerade Gleis, um Technik zu erproben. Seitdem ruht die Goerzbahn.

„Ihr braucht Nerven wie Drahtseile, wenn ihr dieser Strecke wieder eine Zukunft geben wollt. Das hat man uns vor fünf Jahren gesagt. Heute wissen wir: Es stimmte“, sagt Niklas Pempel von der Zehlendorfer Eisenbahn- und Hafengesellschaft (Zeuhag), die als Verein neu entstanden ist. Der Bauingenieur gehört auch der Arbeitsgemeinschaft Märkische Kleinbahn an, die seit mehr als vier Jahrzehnten im alten Schönower Lokschuppen historische Bahnfahrzeuge betreut.

Früher gab es sogar einen Werksverkehr für die Beschäftigten

Die Bahnenthusiasten wollen die Goerzbahn, die an ihrem Standort vorbeiführt, wiederbeleben. „Wir bieten an, die Betriebsführung zu übernehmen“, sagt Pempel – mindestens so lange, bis der Bestand der Strecke dauerhaft gesichert ist. Der Bauingenieur und seine Mitstreiter wissen, dass sie sich als Zugbetreiber verheben würden. Doch die Strecke könnte für eine Übergangszeit auch anders genutzt werden – etwa zum Abstellen von Güterwagen oder als Ausbildungsort für künftige Gleisbauer.

Doch sie halten auch daran fest, dass die Goerzbahn künftig wieder dem Güterverkehr dienen muss. So wie früher, als die 1905 zunächst als Pferdebahn in Betrieb genommene Strecke jahrzehntelang viele Unternehmen bediente. Allen voran natürlich die Optische Anstalt von Carl Paul Goerz, zu deren Produkten Kameras, Objektive sowie andere Präzisionsoptik gehörte – im Ersten Weltkrieg allerdings auch Periskope für U-Boote.

Heute ist das Goerzwerk, dessen Beschäftigte von 1925 an jahrelang mit einem Werkspersonenverkehr auf der Schiene zur Arbeit kommen konnten, ein Firmencampus. Rund 120 jungen Firmen, Manufakturen und Start-ups haben sich in dem Baudenkmal niedergelassen. Nebenan ist Platz für weiteres Gewerbe. Mehrere Hundert Menschen arbeiten in dem Gebäude. „Wir sind voll vermietet“, sagt Silvio Schobinger, Geschäftsführer des Goerzwerks. Er lebt mit seiner Familie in der einzigen Wohnung.

CDU will autonome Schienenbusse auf der Goerzbahn fahren lassen

Doch der Standort hätte noch mehr Potenzial, wenn sich die öffentliche Verkehrsverbindung nicht auf Buslinien der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) beschränken würde. „Wir brauchen auch eine gute Schienenanbindung“, unterstreicht Schobinger, als der Verein Helle Panke das Goerzwerk und die Goerzbahn besuchen. Es sei vorgekommen, dass Firmen das Gelände wieder verlassen hätten und ins Zentrum zogen. Der Goerzwerk-Betreiber unterstützt Ideen der CDU, die Bahnstrecke zu einem Ort der Innovation zu machen. Schienenfahrzeuge, die kein Fahrpersonal brauchen, könnten zum Goerzwerk fahren. Autonome Schienenbusse – warum nicht?

Bislang hat sich die Senatsverwaltung zurückhaltend geäußert. Doch nun nahm die Behörde der neuen Verkehrssenatorin Manja Schreiner (CDU) deutlicher als je zuvor zu den Wünschen Stellung. Sicher, der Senat habe sich in seinen Richtlinien der Regierungspolitik dazu verpflichtet, einen Weiterbetrieb der Goerzbahn zu prüfen, sagte Sprecherin Constanze Siedenburg. Klar sei auch das Ziel, Infrastruktur dieser Art zu sichern. „Doch derzeit besteht zur Reaktivierung der Goerzbahn keine aktive Planung des Berliner Senats – weder für den Personen- noch für den Güterverkehr“, hieß es.

Schnurgerade führt die Goerzbahn am Dahlemer Weg entlang. Ein Blick auf die Trasse zeigt: Hier hat es schon lange keinen Zugverkehr mehr gegeben. Peter Neumann/Berliner Zeitung

Eine Nutzung zur Personenbeförderung wäre „aktuell nicht wirtschaftlich umzusetzen“, teilte Siedenburg mit. Die Verkehrsnachfrage würde es nicht rechtfertigen, das Angebot zu erweitern. Für einen leistungsfähigen Nahverkehr könnte die Strecke ohnehin nicht genutzt werden, dazu gebe es einfach zu viele Bahnübergänge, die das Gleis niveaugleich queren. Damit sich Fußgänger, Rad- und Kraftfahrer sicher bewegen können, müsste Geld investiert und die Anlage umgebaut werden. „Für den Schienengüterverkehr liegen dem Senat derzeit keine konkreten Nutzungsabsichten vor“, hieß es weiter. Entlang der Strecke sei keine öffentliche Ladestraße und keine Umschlagstruktur vorhanden.

Zudem sei das Land Berlin nicht Eigentümer der Eisenbahninfrastruktur der Goerzbahn, gab die Verwaltung zu bedenken. Das Land Berlin habe lediglich die Infrastruktur des Südbahnhofs, auch Bahnhof Schönow genannt, vom bisherigen Grundstückseigentümer und Betreiber erworben. Dabei handele es sich um die RBH Logistics GmbH, hieß es. Das Unternehmen aus Gladbeck im Ruhrgebiet ist eine Tochter von DB Cargo.

„Die Eisenbahninfrastruktur nördlich des veräußerten Grundstückes, das Zuführungsgleis mit allen dazugehörenden Bahnanlagen bis zur Infrastrukturgrenze im Bahnhof Lichterfelde-West (DB) sowie südöstlich des Grundstückes befinden sich nicht im Besitz des Landes Berlin“, teilte Constanze Siedenburg mit. „Da der Landeseisenbahnbehörde kein anderslautender Nachweis vorliegt, geht sie davon aus, dass die RBH Logistics GmbH weiterhin Eigentümer dieser Eisenbahninfrastruktur ist. Somit ist das Eisenbahn-Bundesamt für diese Abschnitte zuständig.“

Linke-Abgeordneter setzt sich für die Goerzbahn ein

„Die BIM hat für das Land Berlin die Flächen an der Goerzallee angekauft“, bestätigte die Berliner Immobilienmanagement GmbH. „Der Antrag zur Eigentumsumschreibung liegt dem Grundbuchamt vor. Die auf dem Grundstück befindlichen Gleisanlagen sind auch Teil der Veräußerung. Die Übergabe der Betriebsführung an den Verein befindet sich in Prüfung, dafür benötigen wir aktuell aber noch Zuarbeiten durch die Deutsche Bahn. Auch wenn wir die Ergebnisse noch abwarten müssen, lässt sich sagen, dass wir der Übernahme durch den Verein positiv gegenüberstehen. Ob sich in Zukunft noch weitere Nutzungsinteressen ergeben, hängt auch maßgeblich von der Entwicklung der umliegenden Liegenschaften ab.“ Das hört sich positiver an als die Senatsäußerung.

Die Lage ist unübersichtlich und komplex. Kein Wunder, dass sich Niklas Pempel und seine Mitstreiter alleingelassen fühlen. Der Linke-Verkehrspolitiker Kristian Ronneburg, der an der Exkursion von Helle Panke teilnahm, forderte mehr Engagement. „Alle Stellen müssen sich dafür einsetzen, dass es klappt“ – dass die Goerzbahn wieder eine Zukunft bekommt. „Wir müssen Druckpunkte setzen“, sagte Ronneburg. Neue Gespräche seien notwendig. „Alle an einen Tisch“: Das muss die Devise für die Goerzbahn sein.