Es ist still auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde, still und leer. Obwohl er an Bahnstrecke und Wohngebiet liegt, spürt man hier draußen nichts von der großen Stadt. Die Wege zwischen den hohen Bäumen und den gepflegten Gräbern sind breit. Viele der Grabstätten hier sind kreisförmig und mit Bäumen bepflanzt, sie liegen auf von Hecken umgebenen Wiesen. Einer dieser kleinen Kreise im hinteren Teil des Friedhofs gehört Ella Nik Bayan und wurde am Montag bereits zum siebten Mal beschädigt. Unbekannte hatten die Grabstätte mit Feuerwehr-Absperrband umwickelt und einen Aufkleber mit einem Warnsymbol angebracht.

Einen Tag später ist das Grab bereits wiederhergerichtet, mit Sonnenblumen, Kerzen und dem polierten roten Granitstein, an dem die Friedhofshüter den Platz erkennen. Von der Geschichte rund um diesen Stein wissen sie offenbar nichts. „Ella“, steht dort graviert, „bescheiden, aber sexy.“ Nach der jüngsten Schändung ihres Grabs ermittelt der Staatsschutz wegen einer mutmaßlich politisch motivierten Störung der Totenruhe.

Ella Nik Bayan war eine 40 Jahre alte Transfrau und Geflüchtete aus dem Iran. Im September 2021 zündete sie sich am Alexanderplatz an; schließlich erlag sie ihren Verletzungen. Bestattet wurde sie auf dem Zentralfriedhof Friedrichsfelde in Lichtenberg – nur wenige Monate später, im Januar 2022, wurde das Grab zum ersten Mal geschändet. Wiederholt wurden Gegenstände und Schriftzüge auf Ellas Grab abgelegt, etwa Kanister, ein Feuerlöscher oder eine Gummibrust.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

„Eine solche Grabschändung ist nicht verzeihlich“

Auf Anfrage der Berliner Zeitung reagierten queerpolitische Sprecher der Parteien im Berliner Abgeordnetenhaus entsetzt auf die Tat. „Das macht mich ziemlich fassungslos und wütend“, sagte Lisa Knack von der CDU-Fraktion. „Eine solche Grabschändung ist nicht verzeihlich.“ Die Häufigkeit der Angriffe auf Ellas Grab sei „nicht tragbar“. Sebastian Walter (Grüne) zeigte sich „zutiefst erschüttert“ über den erneuten Angriff, in dem er einen besorgniserregenden Trend gegen die queere Community sieht. „Dieser Hass ist nicht neu, aber er wird immer stärker, gewalttätiger und aggressiver öffentlich geäußert, sowohl in den sozialen Medien als auf der Straße“, sagte er. Die gesamte Gesellschaft habe eine Verantwortung, dagegen vorzugehen.

Die jüngste Schändung des Grabs fand nur zwei Tage nach dem Berliner Christopher Street Day statt. An dem Tag zogen rund eine halbe Million Menschen für die Rechte der LGBTQ-Community auf die Straße und feierten so ihren Stolz. Am Rande der Parade kam es laut Polizeiangaben ebenfalls zu homophoben und transfeindlichen Angriffen in Schöneberg und Alt-Hohenschönhausen. Unter anderem wurde ein Mann geschlagen, zwei Frauen wurden bespuckt, auch eine Transfrau wurde transfeindlich beleidigt.

Die Polizei prüft noch einen möglichen Zusammenhang zwischen den Schändungen von Ellas Grab; Wiebke Neumann (SPD) geht aber sicher von einer transfeindlichen Motivation aus. „Die wiederholte Schändung dieses Grabs und die hasserfüllte Art weisen aus meiner Sicht darauf hin“, sagte sie. Auch der zeitliche Zusammenhang mit dem CSD sei ein zusätzliches Zeichen einer solchen Motivation. Neumann betont auch, es sei nicht die alleinige Aufgabe der queeren Community, Hass und Hetze zu widersprechen, und auch Berlins schwarz-rote Koalition werde dabei mitmachen. „Es soll eine Landesstrategie für queere Sicherheit und gegen Queerfeindlichkeit entwickelt und die Präventions- und Antigewaltarbeit zum Schutz queerer Personen ausgebaut werden“, so Neumann.

Klaus Lederer (Linke) sieht die Grabschändung als Ergebnis einer breiten transfeindlichen rechtskonservativen Politik nicht nur in Deutschland, sondern von den USA bis nach Russland. „Es gibt im Grunde eine autoritäre Internationale, die glaubt, sie könne beim Thema Queerness und insbesondere beim Thema Transfeindlichkeit mobilisieren, zuspitzen und gesellschaftliche Niedertracht erzeugen“, sagt Lederer. „Da wundert es nicht, dass dann auch Leute das als Unterstützung empfinden, wenn sie wiederum queere und trans Menschen oder wie in diesem Fall das Grab eines Menschen angreifen, der es verdammt schwer gehabt hat, im Leben.“

Klaus Lederer: Konservative machen aus Transrechten einen Kulturkampf

Wie man in Zukunft queere Berliner besser schützen und auch die Todesruhe von Menschen wie Ella bewahren könne, sei eine vielfältige Aufgabe. Einer strengeren Überwachung von Friedhöfen steht Lisa Knack skeptisch gegenüber; ein Friedhof solle ein frei zugänglicher Ort der Trauer und des Gedenkens bleiben, sagt sie. Sie wirbt aber dafür, dass „mehr miteinander und weniger gegeneinander geredet wird“. Auf beiden Seiten werde „schon sehr verteidigend“ über das Thema gesprochen, sodass die Kommunikation „generell immer in den Kampf übergeht“. Es brauche mehr Aufklärungsarbeit, um gemeinsame Berührungspunkte zu finden.

Klaus Lederer findet, politische Schritte wie etwa die Verabschiedung des Selbstbestimmungsgesetzes würden ein klares Zeichen gegen transfeindlichen Hass setzen. Auch auf gesellschaftlicher Ebene könne und müsse viel getan werden. „Hier geht es nicht um irgendwelche Identitätsfragen, sondern um grundlegende Menschenrechtsfragen, und das geht letztlich uns alle an“, sagt Lederer. Solche Rechte würden aber von Politikern und auch von Teilen der Presse allzu oft zum Thema eines „Kulturkampfs“ gemacht. Durch Solidarität und Empathie mit trans und queeren Menschen könne jede und jeder in der Gesellschaft dazu beitragen, dass solche Anfeindungen gegen die queere Community als nicht mehr tragbar gelten.

„Berlin steht in der Pflicht, queere Menschen und Orte besser zu schützen“

Sebastian Walter sieht Berlin nun in der Pflicht, Möglichkeiten für eine stärkere Prävention von Gewalt gegen queere Menschen und Orte zu prüfen. Er würde Gespräche zwischen der Lichtenberger Friedhofsverwaltung und der Polizei begrüßen, um konkretere Schutzkonzepte für Ellas Grab zu besprechen – aber sein Anliegen geht weiter. Er verweist auf das Schwule Museum in Schöneberg, das im letzten Jahr mit Schüssen und mit einem Feuerlöscher attackiert wurde, oder auf das Regenbogen-Familienzentrum, das im November 2022 mit Eiern beworfen wurde. Auch Wiebke Neumann findet, eine Diskussion über weitere Schutzmaßnahmen wäre in diesem Fall sinnvoll.

In der Debatte um das Selbstbestimmungsgesetz habe man beobachtet, was für eine aktive „Gegenkampagne“ es gegen Transrechte gebe. „Demokratinnen und Demokraten sind aufgefordert, dagegenzuhalten“, sagt Sebastian Walter. „Es reicht nicht, nur eine Regenbogenfahne aufzuhängen, sondern man muss sich aktiv für die Rechte von queeren Menschen einsetzen und überall da eingreifen, wo man Feindlichkeit erlebt.“ Das heiße Vorurteile aufzuklären, aber eben auch bei Aggression und Gewalttaten auf der Straße die Polizei zu rufen.