Im Penny am Ostbahnhof stehen am Montag nur wenige Kunden vor mysteriös halbleeren Regalen, die meisten sind um diese Zeit noch tiefenentspannt. Trotzdem fallen große grüne Karten am Käse und bei zwei Joghurtsorten auf. Darauf stehen lange Texte, die eine Initiative erklären sollen, welche nun heftig in der Kritik steht, aber auch Befürworter hat – bei Experten und Verbrauchern. Was ist dran an Pennys neuem Prinzip der „Kostenrealität“?

Die Idee ist, dass die Differenz der erhöhten Preise an Bauern und landwirtschaftliche Projekte mit nachhaltigem Hintergrund gespendet werden soll. Dabei erhöht sich der Preis im Durchschnitt um 50 Prozent, bei einem der insgesamt neun betroffenen Produkte, den Wiener Würstchen, jedoch sogar um 94 Prozent. Die Aktion läuft diese Woche in allen von Pennys mehr als 2000 Filialen in ganz Deutschland. Bei insgesamt fast 3000 Produkten im Sortiment bleiben Penny-Kunden, die sich an dieser Aktion nicht beteiligen wollen, allerdings wohl ausreichend Ausweichmöglichkeiten. Die Rede ist dennoch von „Kostenwahrheit“, die dem Verbraucher den Luxus der normalen Preise vor Augen führen soll.

In Berlin scheint die Aktion eher mäßig anzukommen: Im Penny am Ostbahnhof zum Beispiel trifft man auf gemischte Positionen. Zufrieden trotz höherer Preise ist Mariel aus Friedrichshain. Sie ist 33 Jahre alt und arbeitet im Online-Marketing, kauft auch sonst grundsätzlich Bioprodukte und findet die Aktion cool. „Ich habe gehört, dass es sehr kritisch beäugt wird“, meint sie, „aber ich finde es gut.“ Kritik gibt es hier auch: „Es scheint mir, dass man sich damit aus der Verantwortung zieht“, meint Nico aus Neukölln. Der 31-jährige Eventmanager sagt, er könne sich die erhöhten Preise sowieso nicht leisten, für ihn sei das „Greenwashing“. „Meiner Meinung nach machen sich da nur die da oben die Taschen voll“, sagt er und zuckt mit den Schultern. Eine Rentnerin stimmt ihm zu: „Das kauft niemand“, meint sie. Auch sie könne es sich nicht leisten, obwohl sie eine stabile Pension beziehe. Als Kundin habe Penny sie mit dieser Aktion verloren.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Umweltschutz-Werbung steht in der Kritik

Greenwashing steht in jüngster Zeit immer wieder zur Debatte. Dabei geht es um eine Werbetechnik, bei der Konzerne versuchen, mit dem Trend-Thema Klimaschutz bei Kunden zu punkten. Aber nicht, um der Umwelt zu helfen, sondern ihrem eigenen Image. Zuletzt standen DM und andere Drogeriemarken für Greenwashing in der Kritik, denn ihre angeblich umweltfreundlichen Produkte waren es bei genauerer Betrachtung nicht. Nun wird auch Penny für die Preisaktion kritisiert – allen voran vom Deutschen Bauernverband. Dieser kritisiert ebenfalls, dass der Discounter damit Werbung für sich selbst mache – trotz Spenden für ausgewählte Bauernprojekte.

Die WWF-Expertin für nachhaltige Lieferketten, Lisa Christel, findet die Aktion prinzipiell gut: „Die Darstellung der wahren Preise von Produkten ist definitiv ein notwendiger Schritt.“ Im besten Falle würde dies auch Diskussionen auf politischer Ebene auslösen, denn für die Unterstützung der Verbraucher für nachhaltigen Konsum sei die Regierung zuständig. Sie betont: „Gesunde nachhaltige Lebensmittel müssen für alle bezahlbar sein.“

Auch Niel Jungbluth steht dem Projekt wohlgesinnt gegenüber. Der Experte ist spezialisiert auf die Umweltfolgen von Lebensmittelkonsum und Ernährung. Die sogenannte Kostenwahrheit, sagt er, sei seit mehr als 30 Jahren als Alternative zum bloßen Verbot gewisser Lebensmittel im Gespräch. Überrascht sei er nur über das wesentlich bessere Abschneiden von Bioprodukten; und er bemerkt, dass auch die Pressemitteilung der TU Augsburg, welche das Projekt unterstützt, nicht klar die wissenschaftliche Arbeit verlinkt, die dem Ganzen zugrunde liegt.

Insgesamt generiert die Aktion also Kontroversen, obwohl die Fachszene dankbar für die Aufmerksamkeit für das Thema zu sein scheint. Besonders kritisch sieht man hier, dass es am Ende um Werbung für einen Großkonzern geht. Ob dabei am Ende Gewinne oder Verluste herauskommen, wird sich nach Ende der Woche zeigen, wenn die Produkte zunächst auf ihre alten Preise zurückgesetzt werden sollen.