My Home – my Balkon. Das denken sich viele und grundsätzlich gilt: Was ich in meiner Wohnung darf, darf ich auch auf meinem Balkon. Sofern man eine Wohnung mit Balkon gefunden hat. Beim Altbaubestand und dem überhitzten Immobilienmarkt in Berlin nicht unbedingt die Regel, eher ein Glückstreffer. Aber für viele Menschen zählt der Balkon zur Lebensqualität und als Ort, der nicht unmaßgeblich zur Work-Life-Balance beiträgt.

Doch natürlich, wie könnte es in Deutschland anders sein, gelten auch auf dem Balkon bestimmte Regeln, die mitunter bei Nichteinhaltung geahndet werden können. Hier ein paar Tipps für die Nutzung Ihres Balkons.

1. Sonnenschirm und Sichtschutz

Beides erlaubt, allerdings darf der Sichtschutz, also die Verkleidung des Geländers, nicht höher sein als das Geländer selbst, beziehungsweise der Handlauf. Bei Sonnenschirmen gibt es keine Auflagen. Sie sollten aber sicher sein, dass der Schirm windfest steht. Bei Schlechtwetterlage also besser einklappen und den Schirm aus dem Ständer nehmen.

2. Rauchen

Was früher als hinnehmbar galt, hat längst seine Gültigkeit verloren. Das heißt: Wenn Sie auf dem Balkon eine Zigarette rauchen, darf der Tabakqualm nicht Ihre Nachbarn belästigen. So können Raucher sogar dazu verpflichtet werden, nur zu bestimmten Zeiten auf ihrem Balkon zur rauchen.

3. Grillen

Der Klassiker für jeden Nachbarschaftsstreit: Wer nicht mit am Grill sitzt, fühlt sich schnell belästigt von den Würstchen- und Steakdüften, die vom Nachbarbalkon herüberwehen. Und die Rechtslage ist uneindeutig. Ihr Vermieter hat sogar das Recht, Ihnen das Grillen auf dem Balkon zu untersagen. Ansonsten gelten von Bundesland zu Bundesland andere Regeln. In Bayern darf man es sechsmal pro Jahr, in anderen Bundesländern weniger oft, in der deutschen Hauptstadt dürfen Sie zweimal pro Monat den Grill anwerfen. In NRW hingegen müssen die Nachbarn zudem 48 Stunden vor dem geplanten Vergnügen informiert werden. Daher ein Tipp: Steigen Sie auf einen Elektrogrill um.

4. Feiern

Hier gilt, was auch in Ihren vier Wänden die Regel ist: Nach 22 Uhr sollte man die Musik leiser drehen und grundsätzlich darauf achten, dass man sich auf dem Balkon in Zimmerlautstärke unterhält. Flüstern müssen Sie allerdings nicht. Um die Nachbarn nicht zu stören, ist auch auf dem Balkon die allgemein übliche Nachtruhezeit einzuhalten, weiß der Blog diebalkonbauer.de.

5. Gemüse und Blumen

Grundsätzlich dürfen Sie auf Ihrem Balkon alles pflanzen, was Ihnen gefällt. Dabei sollten Sie aber darauf achten, dass die Fassade nicht in Mitleidenschaft gezogen wird und die Grünpflanzen den Balkon nicht zu massiv überwuchern. Zudem ist darauf zu achten, dass Gießwasser keine Schäden verursacht oder aber in großen Mengen auf die Balkone unter Ihnen tropft.

6. Dekoration

Sie dürfen, wenn Ihnen danach ist, auf Ihrem Balkon Flagge zeigen, Windspiele anbringen oder mit Lichterketten Atmosphäre zaubern. Auch hier gilt: Die Nachbarn im Blick behalten. Gerade ein Windspiel kann durchaus als Lärmbelästigung empfunden werden und wem vom Balkon gegenüber das Dauergeblinke einer Lichterkette die Nachtruhe raubt, der ist vielleicht bereit, es auf einen Nachbarschaftsstreit ankommen zu lassen.

7. Nacktbaden

Ja, Sie dürfen! Denn auch hier gilt, dass erlaubt ist, was Sie auch in Ihrer Wohnung dürfen. Aber grundsätzlich dürfen sich Ihre Nachbarn nicht in Ihrem Schamgefühl belästigt fühlen. Sex auf dem Balkon kann also schnell zum Abtörner werden, denn die Nachbarn können, wenn Sie sich belästigt fühlen von Ihrem Liebesleben, Anzeige wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses stellen. Dies gilt auch, wenn der Sex nur zu sehen und nicht zu hören ist. Selbiges gilt übrigens auch für geöffnete Fenster.