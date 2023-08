Berliner Mieter seit vier Wochen ohne Wasser: „Diese Situation macht krank“

In einem der Hochhäuser der Gropiusstadt geht es zu wie in einem Taubenschlag: Menschen kommen und gehen, manche schleppen große Taschen mit Wäsche und gefüllte Wasserkanister. Andere sagen, sie seien längst bei Verwandten untergekommen und nur hier, um ihre Rechte an den Habseligkeiten im Keller offiziell abzugeben.

Nach einem Brand in der Severingstraße 1 soll der asbestverseuchte Keller ausgeräumt werden – erst dann können Handwerker die Wasserleitungen reparieren. Seit dem 7. Juli leben die 200 Bewohner ohne fließendes Wasser, teilweise seien auch die Anschlüsse von Telefon, Internet und Fernsehen unterbrochen. Die Vonovia hat nach fünf Tagen Dusch- und Toilettencontainer aufgestellt. Die meisten Bewohner sind Rentner, manche haben Schwierigkeiten beim Gehen.

Maria Bauer ist wütend. Die Stimme der 77-Jährigen schwillt an. „Es ist katastrophal“, ruft sie. „Ich schleppe seit zwei Stunden Wasser.“ Damit wolle sie Socken und Unterhosen waschen, das Abwasser muss sie dann wieder im Container entsorgen. Morgens zwischen 8 und 9 Uhr gebe es zwar Waschmarken für ein Waschhaus in der Nachbarschaft, aber nur eine nutzbare Maschine für alle.

Dann geht Bauer zum Duschcontainer und schließt ihn auf. Aus der ersten Dusche zieht sie einen Schlauch und hält ihn in einen der Kanister. Das Wasser würde sie höchstens abgekocht trinken, sagt sie. Der Boden ist nass als sei frisch gewischt, doch in den Duschwannen liegen Haare.

Die einzige Information: „Wasser ist bestellt“

„So sieht es hier immer aus“, erklärt Bauer. Zweimal in der Woche werde geputzt, aber das reiche nicht. Sie deutet nach oben. „Es gibt keine Haken, ich muss nackt herauskommen.“ Deshalb dusche sie lieber bei Bekannten. „Diese Situation macht krank“, sagt sie und fasst sich an den Kopf. Jedes Mal müsse sie sich anziehen, um nachts zur Toilette zu gehen. Dreimal pro Nacht komme das vor. Frau Bauer erklärt, sie sei mit einem Grad von 90 schwerbehindert und nicht die einzige im Haus mit Behinderung.

Das Schlimmste sei, dass sie nicht wisse, wie lange der Zustand noch dauert und wie viel Miete sie zurückerhält. „Nichts passiert“, klagt Bauer. Bisher habe sie keine Arbeiter gesehen, die entrümpeln oder den Schaden beheben. Nach dem Brand habe tagelang lediglich ein kleiner Zettel mit den Worten „Wasser ist bestellt“ an der Eingangstür gehangen. „Wir bekommen keine Informationen. Ich habe drei E-Mails an die Deutsche Wohnen geschrieben und bis heute keine Antwort“, erzählt sie. „Und wenn man anruft, kommt man nicht durch.“ Seit Beginn der Pandemie könne man nicht mehr ins Büro der Deutsche Wohnen gehen.

Maria Bauer kann nur zwei kleine Kanister tragen. Deshalb ist sie mehr als zwei Stunden damit beschäftigt, Wasser für ihre Wäsche zu holen. Maria Häußler

Vonovia hat die Deutsche Wohnen übernommen, die Mitarbeiter der Deutsche Wohnen bleiben weiterhin Ansprechpartner für die Mieter. Ein Sprecher von Vonovia erklärt auf Anfrage der Berliner Zeitung, dass die Bewohner der Severingstraße 1 alle mit 100 Prozent Mietminderung rechnen können, bei vielen seien die Zahlungen schon eingestellt. Bislang habe eine Mietpartei das Angebot einer Ersatzunterkunft im Hotel angenommen. Sie informierten „laufend persönlich und über Aushänge“, die Kolleginnen und Kollegen seien „täglich vor Ort“, um zu unterstützen. Darüber, ob und wo Asbest im Haus sei, lagen dem Sprecher am Mittwoch noch keine Informationen vor. Die Reparaturen würden noch „einige Zeit“ dauern.

Eine Bewohnerin humpelt zum Haus, ein junger Mann begleitet sie bis zur Tür und legt dann eine Plastiktüte voller zusammengefalteter Kleidung auf ihren Rollator. Die 66-jährige Frau Stauch deutet auf ihren linken Arm, der in einer Schlinge liegt: „Ich bin Linkshänderin und frisch operiert“, sagt sie. „Ich bin völlig aufgeschmissen.“ Nachts pinkle sie in einen Eimer, sie spüle ohne Spülmittel, um das Wasser über den Balkon entsorgen zu können, und in den Containerduschen gebe es keine Haltestangen.

Ermittlungen wegen Brandstiftung, Schaden in Millionenhöhe

Die Möglichkeit, im Hotel unterzukommen, lehnt Stauch ab. „Die Kosten fürs Essen wären zu hoch“, sagt sie. Außerdem brauche sie ihre spezielle Matratze und eine bestimmte Höhe des Bettes, wegen ihrer Rückenprobleme. Entrümpelung, Entgiftung und dann die Bauarbeiten im Keller: Stauch vermutet, das könne sich noch Monate hinziehen. Wenn die Heizperiode beginnt, würde die Heizung auch nicht funktionieren. Momentan verlange die Deutsche Wohnen die volle Miete, berichtet Stauch.

Sie vermutet, dass die Wohnungsgesellschaft so „den Druck erhöhe“, um alte Mieter loszuwerden. Bei einer Neuvermietung könnte die Gesellschaft mehr Geld verlangen. „Die beißen sich an mir die Zähne aus, ich zieh hier nicht aus“, sagt sie. Immer wieder kommen Nachbarn und diskutieren mit, manche wollen ihren Namen nicht nennen. „Die Leute haben Existenzängste“, erklärt Maria Bauer.

Nach einer Operation ist der Alltag ohne Wasseranschluss für diese Bewohnerin kaum zu bewältigen. Maria Häußler

Vonovia und die Deutsche Wohnen haben zunächst Nachteile durch den Brand: die Mietminderungen, Reparaturkosten und Mehrarbeit, die bezahlt sein muss. „Wir möchten, dass die Menschen lange bei uns wohnen“, teilt der Sprecher mit. „Es ist ein Millionenschaden entstanden, und die Reparatur wird auch noch einige Zeit dauern.“ Dass eine Hausverwaltung schwer zu erreichen ist, liegt womöglich an der Auslastung der Mitarbeiter. Der Pressebereich scheint besser besetzt, der Sprecher antwortet zügig und meldet sich neben der schriftlichen Antwort auch telefonisch zurück. Die Behörden ermittelten aktuell auch in Richtung Brandstiftung, berichtet er.

Eine Mieterin kommt mit einem Baby im Arm aus dem Haus. Sie sei direkt nach dem Feuer zu ihren Schwiegereltern gezogen, erzählt sie, schon allein wegen der Hygiene und der Kinder. „Wir haben Glück. Andere haben diese Möglichkeit nicht“, sagt sie. Die Mutter spricht von der dritten Brandstiftung am Haus: eine im Eingangsbereich und eine an den Mülltonnen sei der im Keller vorausgegangen. Gerade habe sie eine Verzichtserklärung für die Sachen im Keller unterschrieben – und keine Versicherung. „Damit rechnet man ja nicht“, sagt sie.