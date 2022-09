Es geht um die Zukunft der Berliner S-Bahn. Wer wird mehr als 1300 Wagen liefern? Wer wird die neuen Züge fahren und instand halten? Das bislang größte Vergabeverfahren im Nahverkehr dieser Stadt soll Antworten liefern. Doch nun wurde bekannt, dass sich der Beginn einer weiteren wichtigen Etappe verzögert. Es ist nicht der erste Aufschub.

Im nächsten Abschnitt wird es darum gehen, verbindliche Angebote zu erarbeiten und einzureichen. Dafür wird den Bietern acht Monate Bearbeitungszeit gewährt. Zuletzt hieß es, dass sie die erforderlichen Unterlagen am 24. August erhalten. Doch dieser Zeitpunkt ist nun verstrichen. Nach Informationen der Berliner Zeitung sollen die Unterlagen nach dem jetzigen Stand frühestens am 7. Oktober versandt werden.

Auftragsvolumen acht Milliarden Euro

„Wir warten“, hieß es in Branchenkreisen. Im Sommer hatte der Senat bereits eine Verschiebung bekannt gegeben. Sollte der Zuschlag ursprünglich im vierten Quartal dieses Jahres erteilt werden, ist inzwischen vom dritten Quartal 2023 die Rede. In der Verwaltung von Mobilitätssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) ist man trotzdem zuversichtlich, dass der Betrieb nach den künftigen Vereinbarungen in etwas mehr als vier Jahren beginnen kann. Bis dahin wird die zum DB-Konzern gehörende S-Bahn Berlin GmbH, die derzeit alle Strecken betreibt, Interimsverträge bekommen.

Bislang war vorgesehen, dass der neue Verkehrsvertrag für die Nord-Süd-Linien Ende 2026 gültig wird, der Vertrag für die Ost-West-Strecken soll Anfang 2028 folgen. Es geht um insgesamt elf Linien, die zwei Drittel des Berliner S-Bahn-Verkehrs repräsentieren. Für sie werden mindestens 1308 Wagen benötigt, die Eigentum des Landes Berlin werden. Bei der europaweiten Ausschreibung suchen Berlin und Brandenburg Unternehmen, die sie bauen sowie 15 Jahre lang betreiben. Auf die siegreichen Firmen warten Aufträge mit einem Gesamtvolumen von rund acht Milliarden Euro.

Steuerzahler könnten 800 Millionen Euro sparen

Bislang wurde bekannt, dass sich die Deutsche Bahn sowie die Schienenfahrzeughersteller Siemens/Stadler und Alstom an dem Verfahren beteiligen. Nachdem zunächst öfter der Name des Zugbetreibers Transdev (Frankreich) fiel, ist inzwischen von Abellio (Niederlande) die Rede. Offizielle Bestätigungen gibt es nicht.

Befürworter des Vergabeverfahrens argumentieren, dass der Wettbewerb „Monopolpreise“ der DB verhindere, Steuerzahler könnten über 15 Jahre insgesamt 800 Millionen Euro sparen. Gewerkschafter, Linke und Sozialdemokraten befürchten dagegen eine Zerschlagung und Privatisierung der S-Bahn.