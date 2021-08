Berlin - Sie ist 120 Jahre alt und gehört noch lange nicht zum alten Eisen. Ganz im Gegenteil: Der Heidekrautbahn nördlich von Berlin steht eine große Zukunft bevor. Während anderswo viele Gleise stillgelegt worden sind, soll ihr Streckennetz wachsen – so kräftig wie kein anderer Teil des Schienensystems in Deutschland. Wenn die Pläne und Ideen wahr werden, kämen zu den schon befahrenen 46,2 Kilometern in den nächsten Jahren insgesamt rund 27 Kilometer hinzu. Das entspräche einer Expansion um fast 60 Prozent. Jetzt könnte es ein weiteres Projekt geben. Detlef Bröcker, Geschäftsführer der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB), erläutert im Gespräch mit der Berliner Zeitung den aktuellen Stand im Jubiläumsjahr 2021.

Es war schon dunkel, als der letzte Zug fuhr. Am 30. November 1997 um 21.10 Uhr brach zum letzten Mal ein kleiner Dieseltriebwagen in Liebenwalde auf, um noch einmal über Sandberge, Kreuzbruch, Zehlendorf und Wensickendorf nach Basdorf zu fahren. Mit der Abschiedstour der „Ferkeltaxe“, die gemächlich über die angejahrten Gleise schaukelte, endete der Betrieb auf diesem Streckenast der Heidekrautbahn. Die Zahl der Fahrgäste war gering, die Brücke über den Finowkanal sanierungsbedürftig: Das trug zu der Entscheidung bei, den Verkehr, der zuletzt nur noch am Wochenende stattgefunden hatte, einzustellen. Heute ist die Bahnwelt in Wensickendorf zu Ende.