Grüne Visionen: Warum sie nicht zur Titanic-Stimmung in Deutschland passen

Und, wie ist die Stimmung? Ach, sagen Sie lieber nichts. Auf der lecken Titanic wurde ja angeblich noch getanzt. Deutschland argwöhnt, es würde vorsätzlich versenkt. In Anbetracht ministerialer Kompetenzen neige ich zur Entwarnung: Wäre es Absicht, funktionierte der Untergang nicht so gut.

Überall Wirtschaftswachstum, nur hier nicht. Da fügt es sich trefflich, dass das Haus Habeck soeben eine Online-Umfrage startete: Anhand welcher Faktoren könnte man gesellschaftlichen Wohlstand noch messen außer, wie bisher, am Wert der erzeugten Waren und Dienstleistungen? Wachstum sei schließlich nicht alles. Zur Wahl stehen Kriterien wie „Nitratminderung im Grundwasser“, „Existenzgründungen von Frauen“ und „Treibhausgasemissionen“.

Es ist vernünftig, sich nicht nur für das Bruttoinlandsprodukt zu interessieren, sondern auch dafür, unter welchen sozialen wie ökologischen Umständen es geschaffen und verteilt wird. Nur wirkt das Vorhaben unter den aktuellen Vorzeichen so, als wolle Hertha BSC feiern, dass es statt Siege im Olympiastadion vegane Bratwürste gibt.

Letztlich hängt dann eben doch allerhand an schnöder Wirtschaftsleistung. Wenn Katrin Göring-Eckardt vom „Wohlstand des Weniger“ träumt, dann umfasst ihre Vision – ob sie es ahnt oder nicht – weit mehr als Luxusverzicht und Bielefeld statt Bali: Auch der Sozialstaat kassiert weniger Geld. Was er sich nicht borgt oder druckt, kann er nicht ausgeben für Arbeitslose, Rentner, Kliniken, Wohnungen, Schulen und Krötentunnel. Dieser Aspekt kommt mir bei Wachstumskritik mitunter zu kurz.

Im März empfing Olaf Scholz den Premierminister von Bhutan. Das Königreich im Himalaya bemisst seinen Reichtum am „Bruttonationalglück“. Bürgerwohlgefühl als Hauptmaßstab fürs Regieren, der Bundeskanzler fand die Idee „faszinierend“. Er wird sie derzeit aber eher nicht ausprobieren, denn die deutsche Laune ist noch schlechter als die Lage.

Bhutan ist, nach herkömmlicher Reichtumsdefinition, ein armes Land. Der örtliche Strom ist zwar dank Wasserkraft erneuerbar, theoretisch also spottbillig. Doch mangels ökonomischer Basis zahlen die Bürger dafür ein Viertel ihrer geringen Einkommen. Keine Ahnung, wie es dort mit Existenzgründungen von Frauen aussieht. Bhutanerinnen haben jedenfalls weniger Zeit zum Gründen. Ihr Leben ist durchschnittlich elf Jahre kürzer als das der Deutschen.

Im Buddhismus findet man durch Genügsamkeit zum Seelenfrieden. In unseren Breiten wird ein Wohlstand des Weniger leider als bedrohlich empfunden. Annalena Baerbock pries neulich Kenia als „beispielhaft“. Weil das Land ab 2030 nur noch Ökostrom nutzen wolle, zeige es, „was wir in Sachen Ambition und Tempo von anderen Staaten lernen können“. Jeder dritte Kenianer lebt fern einer Steckdose und in extremer Armut. Jenseits von Afrika, fürchte ich, weckt dieses Vorbild wenig Zuversicht.

Die taz-Journalistin Ulrike Herrmann wiederum empfiehlt in ihrem Bruttosozialproduktgesundschrumpfungsmanifest „Das Ende des Kapitalismus“ immerhin nicht die Dritte Welt als Leuchtturm, sondern das kulturell vertrautere Großbritannien. Allerdings ersehnt die Autorin die britische Kriegswirtschaft der 1940er: Der Staat legt fest, was produziert werden darf, und rationiert die Güter. Braucht es, fürs stimmige Ambiente, nur noch einen frischen Weltkrieg. Keine Sorge, ist in Arbeit.