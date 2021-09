Berlin - Es ist ein sonniger Nachmittag und der Lausitzer Platz gegenüber dem Görlitzer Park in Kreuzberg wirkt idyllisch. Kinder stehen an einem Eiscafé an, Mütter fahren mit Lastenrädern an der Spielstraße vorbei. Mittendrin steht Claus Fleischhauer und sagt: „Die Grünen haben den Lausitzer Platz in eine Sperrzone verwandelt – und in einen Rummelplatz.“ Zumindest aus seiner Anwohner- und Autofahrersicht.

Der Produktdesigner spricht für die Bürger-Initiative „Lausizulaut“, die mit dem Slogan „Früher habe ich grün gewählt“ an Medien schreibt. In ihrer Mail nennen sie die Grünen eine „abgehobene und mit sich selbst beschäftigte ‚Volkspartei‘, die in Großmanns-Manier Entscheidungen fällt, ohne durchaus anwesende Kritik auch nur zu Wort kommen zu lassen“. Was ist da los im sonst so grünen Kreuzberg?

In der Bergmannstraße gab es auch Ärger um einen „geschützten Zwei-Richtungs-Radweg“, der nicht jedem gefiel. In der Krautstraße in Friedrichshain klagten Anwohner erfolgreich gegen eine Pop-up-Fußgängerzone. Und das in einem Bezirk, in dem die Grünen seit 2006 die stärkste Fraktion stellen.

Fleischhauer wirkt äußerlich nicht wie ein Konservativer, er trägt ein Pink-Floyd-T-Shirt und eine Stahl-Halskette wie ein Punk, dazu eine Rundbrille und eine bayrische Lederhose. Der 54-Jährige führt ein Geschäft um die Ecke, das er beliefern muss. „Man hat hier einfach Fakten geschaffen“, sagt er und zeigt auf Steinpoller und Pflanzenkübel am Boden. „Basisdemokratie stelle ich mir anders vor.“

Kiezblocks entstehen überall in der Stadt

Es sind sogenannte Kiezblocks, wie es sie in immer mehr Bezirken gibt, auf Wunsch von Anwohnern oder des Bezirks. Pfeiler, Poller oder Kübel versperren Autos die Durchfahrt, lassen nur Fußgänger und Fahrräder durch.

Am Lausitzer Platz hat das Bezirksamt bereits im November 2020 damit begonnen und im Juni 2021 die autofreie Zone ausgeweitet. Man wolle in Friedrichshain-Kreuzberg zeigen, wie die Stadt von morgen aussehen werde, erklärte Bezirksbürgermeisterin Monika Hermann (Grüne). Die Freifläche solle allen Bürgern zur Verfügung stehen, nicht nur den Autos. Das verärgert wiederum jene, die hier parken wollen.

In der Initiative „Lausizulaut“ sind laut eigenen Angaben 30 betroffene Anwohner aktiv. Sie reichten bereits über 130 Widersprüche beim Bezirksamt gegen die Sperrung des Platzes ein, durch die 120 Parkplätze verloren gingen. Zwar sind Lieferzeiten für Gewerbetreibende werktags vorgesehen. Aber er müsse auch zu anderen Zeiten Ware laden, sagt Fleischhauer, genau wie hier ansässige Musiker oder Filmemacher ihre Ausrüstung.

An Kreuzberg habe er immer das Mit- und Nebeneinander verschiedener Lebensentwürfe geschätzt, sagt Fleischhauer, nun überlege er, wie viele Handwerker, aus der Stadt nach Brandenburg zu ziehen. „Das Weltklima retten die Grünen mit der Fußgängerzone nicht, aber vergiften so das Klima im Kiez“, sagt Fleischhauer, der klagt, die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) höre seine Initiative nicht einmal an.

Umstrittene Umfrage, Einzeiler vom Bezirksamt

„Wenn es eine klare Mehrheit dafür gäbe, würde ich es akzeptieren, aber die sehe ich nicht“, sagt er. Das Bezirksamt verweise stets auf eine Anwohner-Umfrage, nach der zwei Drittel der Bewohner keine privaten Parkflächen mehr wünsche und über 50 Prozent dafür sei, Kieze für Privatautos zu sperren. „Aber wer da mitgemacht hat und ob die Umfrage unabhängig ist, bleibt unklar“, sagt Fleischhauer.

Hört das Bezirksamt sich die Bedenken der Gegner an? Auf Nachfrage, wie das Verfahren abgelaufen sei, antwortet die Pressestelle mit dem Einzeiler „Ihre Fragen werden durch die FAQ zum Lausitzer Platz beantwortet“ sowie dem Link auf eine Behörden-Webseite. Klingt nicht nach Erklär- und Charme-Offensive.

Dabei sind es große Fragen, die hier im Kleinen verhandelt werden. Einerseits: Wenn nicht mal im alternativen Friedrichshain-Kreuzberg eine Verkehrswende möglich ist, wo dann? Anderseits: Selbst wenn wirklich nur eine Minderheit gegen den Auto-Ausschluss ist – wie geht man fair mit ihr um?

Es geht auch um eine Stilfrage

Mittlerweile umwerben andere Parteien die Gruppe. Kurt Wansner (CDU) hat die Initiative zweimal getroffen. In der BVV lehnten im Juni Grüne und SPD ein neues Verfahren zur Anwohnerbeteiligung gegen die Stimmen der CDU, FDP, der Linken und der AfD ab. Die FAQ-Seite des Bezirks kündigt noch eine Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung „für den Herbst“ an, doch dort geht es nur ums wie, nicht ums ob.



Selbst wenn man grundsätzlich für weniger Auto-, mehr Fuß- und Fahrradverkehr ist, geht es auch um eine Stilfrage: Diskutiert man mit der Gegenseite oder geht man über sie hinweg, weil man sich im Recht sieht?

„Paris hat 200 neue Fußgängerzonen geschaffen“, sagt Jonas Lähnemann von der Initiative „SpielAufmLausi“, die sich für die Spielstraße am Platz einsetzte. Er glaubt nicht, dass dort alle Bürger vorher gefragt wurden.

Man kann aber auch Gutes tun und trotzdem dafür werben. Nina Noblé vom Volksentscheid „Berlin Autofrei“ sagt zwar: „Es werden immer Leute dagegen, nie alle zufrieden sein.“ Aber wie kommuniziert man mit ihnen?

Am Ende melden sich die Grünen Friedrichshain-Kreuzberg doch noch auf die Anfrage: Fraktionssprecherin Annika Gerold verweist in einem bürokratischen Statement auf das FAQ, einen BVV-Beschluss und auf die Umfrage, an der 1500 Haushalte teilgenommen hätten. Die Initiative „Lausizulaut“ gehört wohl nicht dazu.