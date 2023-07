Grundschule am Brandenburger Tor: Nun wird Weddinger Schule zur Europaschule

Nach dem Streit um den russischsprachigen Europa-Schulbereich der Grundschule am Brandenburger Tor hat das Schulamt im Bezirk Mitte eine Änderung seiner Pläne angekündigt. Die Berliner Zeitung hatte über den Fall berichtet, bei dem wegen angeblich akutem Platzmangel in der Schule in der Wilhelmstraße die neuen Klassen im russischsprachigen Zweig im Rahmen einer „Filiallösung“ an der Brüder-Grimm-Grundschule in Wedding lernen sollten.

Nun hat der Schulstadtrat des Bezirks Mitte, Benjamin Fritz (CDU), mitgeteilt, dass es diese „Filiallösung“ doch nicht geben werde – sondern die russischsprachigen Klassen werden komplett in die Brüder-Grimm-Grundschule aufgenommen. Diese werde dadurch selbst zu einer staatlichen Europaschule (SESB); das war bisher nicht vorgesehen. Dafür hatte die Schulkonferenz der Brüder-Grimm-Grundschule zum Ende des Schuljahres gestimmt.

Die Entwicklung habe viele Vorteile für alle Beteiligten, so Fritz. „Mit der Filiallösung wäre die Schulleitung der Grundschule am Brandenburger Tor für den Standort in der Wilhelmstraße, aber auch die Filiale an der Brüder-Grimm-Grundschule zuständig gewesen, es hätte an der Brüder-Grimm-Grundschule zwei Sekretariate geben müssen“, so der Stadtrat. „Das fällt nun weg, weil alles an die Brüder-Grimm-Grundschule rübergeht.“ „Verwaltungstechnisch“ sei das also eine deutlich bessere Anordnung. Die Entwicklung zur Aufnahme des SESB-Zweigs sei den betroffenen Familien bereits mitgeteilt worden.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Aufnahmeschule hat ursprünglich gegen die Verlagerung gestimmt

Die ursprüngliche Entscheidung des Bezirks zur Verlagerung der russischsprachigen Klassen aus dem Regierungsviertel hatte bei betroffenen Eltern für Aufruhr gesorgt. Sie warfen den Behörden Diskriminierung aufgrund der Sprache ihrer Kinder vor; der Bezirk hatte hingegen behauptet, die Verlagerung sei alternativlos angesichts eines Nachfrageüberschusses im Regelbereich der Schule. Es sei auch „undemokratisch“ gewesen, sagte eine Mutter der Berliner Zeitung, dass der Bezirk die Verlagerung in die Brüder-Grimm-Schule fortgesetzt hat, obwohl deren Schulkonferenz in der Tat vor einigen Monaten dagegen gestimmt hat.

Wie es dazu kam, dass diese nun komplett umgekehrt für die Aufnahme der Schule gestimmt hat, konnte Benjamin Fritz nicht erklären. Er selbst habe mit den Eltern an dieser Schule keine Gespräche dazu geführt. Alle Vorbereitungen für die neuen Klassen an der Brüder-Grimm-Schule seien noch auf Kurs, auch für die bereits eingeschulten Kinder an der Grundschule am Brandenburger Tor wird sich mit dieser Entscheidung nichts ändern, sagt er. „Diese Klassen werden nach wie vor ihre Schullaufbahn in der Wilhelmstraße auslaufen“, so Fritz. „Wir lassen dann ganz in Ruhe den anderen Standort hochwachsen.“