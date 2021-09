Berlin - Der Gutachterkrieg um die mögliche Vergesellschaftung von Wohnungen großer Unternehmen erlebt kurz vor dem Volksentscheid am Sonntag einen Höhepunkt. Nach mehreren Gutachten aus der Wohnungswirtschaft hat die wirtschaftsnahe Initiative „Neue Wege für Berlin“ am Donnerstag ein von ihr in Auftrag gegebenes Gutachten zum Volksentscheid der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ vorgelegt.

Der Gutachter, Staatsrechtler Ulrich Battis, kommt darin zu dem Schluss, dass der zur Abstimmung stehende Beschluss in weiten Teilen im Widerspruch zum Grundgesetz und zur geltenden Rechtsprechung in Deutschland steht. Sollte beim Volksentscheid am Sonntag eine Mehrheit für die Enteignung großer Wohnungsbestände in Berlin stimmen, wäre das Vorhaben demnach nicht umsetzbar.