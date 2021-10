Berlin - Es erwischte mich am Tag nach dem ersten großen Herbststurm. Es war immer noch ziemlich windig in Berlin, der Himmel schwer und dunkel, es regnete schon fast den ganzen Tag. Ich hatte auf alle Warnungen gehört und meine Wohnung nur verlassen, als es absolut notwendig war. Am Sturmtag gar nicht, am windigen Tag danach für zwanzig Minuten, um Brot zu kaufen.