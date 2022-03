Berlin - Es ist schon witzig: Nachdem die Leute zwei Jahre lang Virologen und Corona-Experten waren, sind jetzt alle Putin-Psychologen und Militärstrategen. Neulich saß ich im Restaurant nicht weit von einem Tisch, an dem über den Krieg gefachsimpelt wurde. Ich hörte Fetzen wie „Korridor“, „Luftraum“, „wenn ick Putin wäre“ und „aba die Amis“.

Leider ist auch das uralte Gespenst der nuklearen Bedrohung wieder aufgewacht. Das heißt, Putin hat es aufgeweckt. Und mancher redet darüber, als hätte man uns 70 Jahre zurückgebeamt. In jene Zeit, in der eine animierte Schildkröte namens Bert the Turtle im US-Fernsehen durch die Gegend lief – „dam-dam-diddle-dam-dam“. Plötzlich knallte es, und die Schildkröte duckte sich auf den Boden und verkroch sich in ihren Panzer. Das nannte sich „duck and cover“.

„Duck and cover“ als Schutz vor der Bombe

In Schulungsfilmen sah man Schulkinder, die unter den Tisch krabbelten, sich zusammenkauerten und die Arme über den Nacken legten. Lauter kleine Turtle-Berts. Ja, man hatte offenbar tatsächlich die Vorstellung, dass da eine einzige Bombe käme, die man irgendwie überstehen müsse.

Eine Bekannte – nicht im Westen, sondern im Osten aufgewachsen – erzählte mir, dass man ihr in der Schule vermittelt habe, man solle sich im Ernstfall hinlegen, „mit den Füßen zum Atompilz, das Gesicht dick mit Creme einschmieren und einen nassen Filzhut aufsetzen“.

Heute höre ich, dass Leute in die Apotheken laufen, um Jodtabletten zu kaufen. In einer Sendung bedauerte eine Frau, dass sie „keinen Bunker“ habe. In den sozialen Medien machen junge Leute einen Mode-Wettbewerb zum Thema: „He Leute, was zieht ihr zum Dritten Weltkrieg an?“ Da kann ich nur sagen: Wählt den Teddy-Flauschanzug aus wegen des nuklearen Winters! Und packt noch ein paar Vitaminpillen oben drauf! Es wird nichts helfen.

Den Modewettbewerb könnte man sogar als ironisches Beispiel der Hilflosigkeit sehen, in der wir stecken. Nein, ich sage es hier mal ganz laut: Weder Bunker noch Jodtabletten noch der coolste Flauschanzug werden irgendetwas nützen. Der einzige Weg, mit einem Nuklearkrieg umzugehen, ist, ihn auszuschließen, eine dicke dunkelrote Linie davor zu ziehen! Denn er ist nicht führbar. Gott sei Dank scheinen das die alten Nato-Generäle noch zu wissen, die da plötzlich in den verschiedenen Kanälen als Experten auftauchen (wusste gar nicht, dass man immer noch Tom-Selleck-Schnäuzer trägt).

„Ich kann dich einmal vernichten, und das reicht“

Als die Welt 1962 kurz vor dem atomaren Schlagabtausch stand, war ich ein Baby und kriegte zum Glück nichts mit. Kennedy soll in jener Zeit vor Chruschtschow geprahlt haben, dass er sein Land viele Male vernichten könne. Dieser antwortete: „Ich kann dich einmal vernichten, und das reicht.“

Als der Russe Stanislaw Petrow, Oberstleutnant in der sowjetischen Satellitenüberwachung, 1983 die Welt rettete, weil er einen gemeldeten Atomangriff der USA als Fehlalarm einordnete (Wolken-Spiegelungen waren als Raketenstarts gedeutet worden) – da bekam überhaupt keiner etwas mit. Obwohl wir Zwanzigjährigen in jener Zeit öfter über mögliche „Computerfehler“ fachsimpelten, die „aus Versehen“ einen Atomkrieg auslösen könnten.

Eigentlich war uns klar, dass dann unser aller Leben zu Ende wäre. Und das der Menschheit. Und so wäre es heute auch. Von wegen Jodtabletten, Bunker, Teddy-Flauschanzug und so: Hört auf, über den Atomkrieg zu quasseln. Das ist kein Spaß.