Berlin - Die Welt darf in diesem Jahr wieder richtig gruselig sein. Hurra. Am allerletzten Novemberabend zogen dieses Jahr wieder massenhaft verkleidete Kinder durch die Straßen. An diesem Tag ist traditionell Halloween, jener Abend, an dem ab etwa 18 Uhr normalerweise die Kinder auch in Berlin auf Klingel-Tour gehen. Sie ziehen von Haustür zu Haustür, um Süßigkeiten zu sammeln.

Doch im Vorjahr ließen viele Familien diesen Brauch coronabedingt ausfallen oder es fand nur eine schaumgebremste Variante statt. Ganz anders in diesem Jahr. Hier, in Friedrichshain, waren die Gehwege voller angsteinflößender Gestalten.

Endlich dürfen Kinder mal offiziell frech sein

Für Kinder ist es ein großer Spaß, denn es verbindet nicht nur das Gefühl von schaurigem Grusel mit der Hoffnung auf Süßigkeiten, sondern die Tour durch den Kiez bedeutet auch: richtig viel Spaß mit Freunden zu haben. Die Kinder dürfen ganz offiziell frech sein und rufen fremden Leuten zu: „Süßes, sonst gibt’s Saures.“

Berliner Zeitung/Jens Blankennagel Abendliche Dekoration am Straßenrand in Friedrichshain.

Drei Jungs sind schwarz gekleidet: Bei zwei von ihnen sind im offenen Brustkorb die weißen Knochen und Blut zu sehen, der dritte geht als Phantom in einem schwarzen Samtumhang und verbirgt sein Gesicht. Der Grusel gehört zu Halloween, weil dieser Brauch ursprünglich aus Irland stammt und eine Art Erntedankfest ist, bei dem angeblich die Toten zurückkehren.

Die drei Kinder steuern ganz zielgerichtet einen Süßigkeitenladen an, weil sie wissen: Dort ist etwas zu holen. Als sie dort sind, kommt gerade eine gar nicht gruselig aussehende Prinzessin aus dem Laden.

Die Ladenbesitzer sind gut vorbereitet

Die Besitzerin fragt die drei schwarzen Gestalten erst einmal, was sie denn wollen. Ohne Mühe keine Belohnung. Sie rufen: „Geister schreien, Hexen lachen: Gebt uns Süßes, sonst wird’s krachen.“ Sie bekommen jeder ein ordentliches Präsent.

Eigentlich sollen die gruseligen Gestalten die einzelnen Hausaufgänge abklappern, aber sie haben so viel Erfolg in den vielen auch am Sonntagabend geöffneten Läden, dass sie erst mal von Späti zu Späti ziehen. Bei dem einen dürfen sie sich jeder eine Sache aus dem Regal auswählen. Egal, was. Bei dem anderen bekommen jeder nur eine ganz kleine Kleinigkeit. Das Phantom sagt: „Ich kenne den Verkäufer, der ist geizig.“

Auf der Mauer gegenüber sitzt ein großer Junge und ruft: „Rückt die Süßigkeiten raus.“ Er lacht und sie laufen weiter. Passieren kann nicht viel, hinter den meisten Kindergruppen laufen irgendwo Eltern mit. Frauen in tollen Faschingskleidern oder Männer, die eine chromglänzende Totenkopfmaske tragen. Eine Frau hat sich eine offene Wunde auf die Stirn geklebt und quatscht ganz angeregt an der Straßenecke mit anderen.

dpa/Jörg Carstensen Auch auf der Straße sind diese Masken am Halloween-Abend oft zu sehen. Sie haben Vorbilder in der beliebten Serie „Squid Game“.

Eine Mutter verteilt Süßigkeiten in Form von Vampirgebissen, die sich die Eltern über die Zähne stülpen. An diesem Abend ist kein Zahnarzt in der Nähe.

Nur etwa die Hälfte der Kostüme ist wirklich gruselig. Viele Kinder sind mit Zauberhüten von Harry Potter unterwegs oder als Prinzessin, als Cowboy, als Weihnachtsmann oder kunterbunter Harlekin. Die kleinsten ziehen manchmal mit Laternen durch die Straßen. Aber es gibt auch verkleidete Gestalten, die von der Größe ziemlich erwachsen aussehen: Einer wirkt mit seiner schwarzen Darth-Vader-Maske und seinem weißen blutbeschmierten Ganz-Körperanzug wie eine Mischung aus Tatortreiniger und Fukushima-Helfer.

„Und was hat der da in der Hand? Eine Axt?“

Die meisten Ladenbesitzer sind vorbereitet und halten große Schüsseln oder Tüten voller Süßigkeiten bereit. Insgesamt ist die Stimmung sehr entspannt und quasi coronafrei.

Nun klappern die Jungs auch die Häuser ihrer Freunde ab. Als sie in einem Haus verschwunden sind, warten die Eltern vor dem Haus. Dort vorn geht eine wirklich gruselige Gestalt unter dem schummrigen Licht der Laternen entlang. Ein Vater sieht den Mann und fragt: „Soll das etwa ein verkleideter Zombie sein?“ Eine Mutter fragt: „Und was hat der da in der Hand? Eine Axt?“

Sie lachen, treten aber sicherheitshalber bis zur Hauswand zurück. Es ist ein Mann, der völlig betrunken ist und in weiten Schwüngen durch die Straßen wankt. Die „Axt“ in seiner Hand ist eine Bierflasche.

Geschenk für jemanden, der arbeiten muss

Die Kinder kommen aus dem Haus und zeigen ihre Beute, dann rennen sie weiter. Die Autofahrer wissen inzwischen Bescheid, was an diesem Tag los ist, denn immer wieder kommen aus der Dunkelheit schwarze Gestalten vom Fußweg über die Straße geschossen, ohne nach links und rechts zu schauen. Die Fahrer sind fast langsamer als Schritttempo unterwegs.

Und dann sprechen die drei gruseligen Gestalten einen Radfahrer an, der an diesem Abend ganz professionell unterwegs ist: Er ist Fahrer eines Lieferdienstes, der gerade das Abendessen bringt. Er ist ganz überrascht vom Begehr der Jungs, spricht aber kaum Deutsch. Als die Jungs merken, dass er nichts Süßes für sie dabei hat, macht einer von ihnen seinen Beutebeutel auf und gibt dem arbeitenden Mann etwas ab. Der sagt: „Oh, Candys. Thank you.“

Diese Geste schmälert die Beute nur unwesentlich. Am Ende bringt das Gerippe 958 Gramm Süßes nach Hause.