Haltet den Weihnachtsdieb! Wo in Berlin mal wieder nur Männer Geschenke ergaunern wollten

Kaufen ist ja nur der legale Weg, rechtzeitig an Weihnachtsgeschenke zu kommen. Und während sich die meisten Berliner und fast alle Berlinerinnen daran halten, gibt es immer wieder illegale Versuche, die drohende Leere unterm Baum zu verhindern. In Neukölln etwa, Polizeiabschnitt 54, nahmen Einsatzkräfte der Brennpunktstreife am Donnerstag einen Mann fest, der sich schnell noch ein Handy besorgen wollte. Beim ersten Langfingertrick scheiterte er noch an den Reflexen einer 65-Jährigen, eine 31-Jährige war später nicht ganz so aufmerksam. Doch da waren die Zivilfahnder bereits zur Stelle und schnappten sich den 46-jährigen Vorweihnachtsdieb.

Auch im Prenzlauer Berg endete eine illegale Geschenkeshoppingtour mit der Festnahme. Am vergangenen Dienstag entdeckte eine Passantin eine dunkel gekleidete Person auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung und dann noch eine zweite im Gebüsch davor. Als die alarmierte Polizei wenig später vorfuhr, sprang ein 31-Jähriger aus einem Fenster und versuchte zu fliehen. Weit kam er jedoch nicht. Und weil der mutmaßliche Dieb Einbruchswerkzeuge und eine Taschenlampe bei sich hatte, kann man das „mutmaßlich“ wohl wieder löschen. Und der Komplize? Entkam. Allerdings ohne weihnachtsbaumtaugliche Beute.

Einen Tag später in Charlottenburg machte wohl eine Gelegenheit den Weihnachtsdieb. Jedenfalls griff – wer sonst? – ein Mann nach einem Rucksack, den er in einem Kleintransporter erspäht hatte. Und als er in der Nähe des S-Bahnhofs Savignyplatz seine Beute auf Geschenkpotenzial prüfte, klickten plötzlich die Handschellen.

Und bereist am vergangenen Sonntag war – natürlich! – ein Mann noch auf der Suche nach etwas Weihnachtsfestgeld und fand eine Tankstelle in Niederschönhausen. Gegen 23 Uhr, als der Tankstellenangestellte Feierabend machen wollte und gerade draußen den Müll entsorgte, schlug und trat der Täter zu. Dann zückte er ein Messer und verlangte die Herausgabe von Geld und Zigaretten. Nachdem der Mann den Angestellten gefesselt hatte, floh er und ist bis heute auf freiem Fuß. Wir wünschen ihm keine frohen Weihnachten.