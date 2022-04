Berlin - Bislang war nur die Polizei befugt, jemandem einen sogenannten Platzverweis auszusprechen. Seit Neuestem dürfen das auch Leiter israelfeindlicher antisemitischer Demonstrationen. Wie das von der rot-rot-grünen Koalition 2021 beschlossene Versammlungsfreiheitsgesetz funktioniert, zeigte sich bei den gewalttätigen „Pro Palästina“-Demos am Wochenende.

Israelfeindliche und antisemitische Parolen wurden gebrüllt, Journalisten geschlagen und getreten und als „Drecksjude“ beschimpft. Darunter waren ein Reporter der Bild-Zeitung und ein Berichterstatter des Jüdischen Forums, der seinen Presseausweis vorzeigte. Der Versammlungsleiter von der Gruppe Palästina spricht machte von seiner im neuen Versammlungsrecht verankerten Möglichkeit Gebrauch, diese aus der Demo auszuschließen. Er erteilte ihnen „Platzverweis“.

Zu guter Letzt drohte er sechs Journalisten für das nächste Mal, dass sie sich von Demos fernhalten sollen: Von ihnen seien Fotos angefertigt worden. „Das nächste Mal werden Leute sein mit Ihren Bildern, die Sie ganz klar dazu zwingen werden.“ Das „nächste Mal“, das dürfte der 1. Mai sein, bei dem die Migrantifa wie im vergangenen Jahr zur 18-Uhr-Demo aufruft, und am 15. Mai. Das ist der Nakba-Tag, an dem auch in Neukölln der Flucht und Vertreibung aus dem früheren britischen Mandatsgebiet Palästina gedacht wird.

Auf die Frage eines Reporters, ob „mit Zwang“ Gewalt heiße, sagte der Versammlungsleiter: Die Polizei würde dann Gewalt anwenden. Zu sehen ist dies unter anderem auf einem vom Jüdischen Forum festgehaltenen Video. Das Geschehen beobachtete der Einsatzleiter der Polizei, die dann verfügte, dass die Berichterstatter sich zu entfernen hätten.

Schwammige Formulierungen im neuen Berliner Versammlungsrecht

„So etwas habe ich in 25 Jahren Beobachtertätigkeit noch nie erlebt“, sagt Levi Salomon vom Jüdischen Forum. „Dass sich die Polizei solchen Forderungen eines Versammlungsleiters anschließt.“

Möglich macht solche Vorkommnisse Paragraf 7, Absatz 4 des neuen Versammlungsfreiheitsgesetzes, laut dem die Versammlungsleitung Personen, die die Ordnung der Versammlung „erheblich stören“, aus der Demo ausschließen darf. Unter anderem diese Regelung wird von immer mehr Experten kritisiert, die als Polizisten das Gesetz in der Praxis umsetzen müssen. Kritik kommt auch von Menschen, die mit dem neuen Recht zu tun bekommen. Die Polizisten müssen selbst entscheiden, was eine „erhebliche Störung“ ist. Das gelingt nicht jedem.

Ein Video der gesamten Vorfälle findet sich auf YouTube. Eine gemeinsame Pressemitteilung des JFDA e.V. mit @ver_jorg folgt. #Berlin #b2304 4|4https://t.co/bA1zeZLO7A — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 25, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

Für Grüne und Linke liegt die Verantwortung klar auf der Seite der Polizei. Vasili Franco von den Grünen sieht keinen Bedarf, an dem Gesetz etwas zu ändern. „Die Übergriffe am Wochenende sind unter keinen Umständen durch das Versammlungsrecht gedeckt“, sagt er. „Es ist aber absurd, wenn man die Ursachen für polizeiliches Fehlverhalten im Berliner Versammlungsrecht sucht.“ Es sei Aufgabe der Polizei, antisemitische Parolen und Gewalt gegen Pressevertreter zu unterbinden.

Niklas Schrader von der Linkspartei sieht ebenfalls keine Mängel im Gesetz: Die Verantwortung liege bei der Polizei, die selbst prüfen müsse, ob eine erhebliche Störung der Versammlung vorliege. „Der Versammlungsleiter darf nicht nach Gutdünken die Pressefreiheit aushebeln“, sagt er. Die Polizei müsse bei ihrer Abwägung die Pressefreiheit berücksichtigen. Dies sei im Fall vom Wochenende nicht zu erkennen gewesen. Schrader zeigt sich aber offen dafür, das Gesetz noch einmal auf den Prüfstand zu stellen und bei Bedarf „Formulierungen nachzuschärfen“.

Hamas-Militärchef wird beschworen – und die Polizei bekommt nichts mit

Schon in den Anhörungen zu dem Gesetzentwurf äußerten Experten viel Kritik: Schwammige Begriffe, die in der Fachliteratur nicht erklärt würden, Unklarheiten beim Vermummungsverbot, Wegfall des Begriffs „öffentliche Ordnung“. Medienvertreter können als Teilnehmer einer Demo gewertet – und ausgeschlossen werden. Wegen der Kritik vereinbarten SPD, Grüne und Linke in ihrem Koalitionsvertrag, Mitte der Wahlperiode das Versammlungsfreiheitsgesetz zu überprüfen. Und auch Levi Salomon vom Jüdischen Forum meint: „Wenn es in diesem Gesetz Lücken gibt, dann muss man sie schließen.“

"Wir sind die Männer von Mohammed Deif!" (Befehlshaber des militärischen Flügels der Hamas)



"Intifada bis zum Tod!"



Eine kleine Auswahl von Sprechchören einer Gruppe auf israelfeindlicher Demonstration am 22.04.2022 in #Berlin in unserem Video:

#b2204 #Antisemitismus pic.twitter.com/DNEaQhV7qD — Jüdisches Forum (@JFDA_eV) April 26, 2022 An dieser Stelle finden Sie Inhalte aus Twitter Um Inhalte aus Twitter anzuzeigen, brauchen wir Ihre Zustimmung. Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Drittanbietern angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter und auch an Drittländer übermittelt werden. Dazu ist ggf. die Speicherung von Cookies auf Ihrem Gerät notwendig. Hinweise zum Datenschutz

„Man hat am Wochenende leider sehr deutlich gesehen, warum wir vorher auf die eklatanten Lücken im Versammlungsfreiheitsgesetz hingewiesen haben“, sagt Stephan Kelm von der Gewerkschaft der Polizei. Presse- und Meinungsfreiheit seien Grundrechte, die es zu schützen gelte. „Aber von der Couch aus Bewertungen abzugeben, wenn Einsatzkräfte in einer hitzigen Lage ein fehlerhaftes Gesetz anwenden müssen sowie notwendige Entscheidungen treffen, um Menschen zu schützen und Eskalation zu verhindern, ist schon eine Hausnummer.“

Am Tag bevor sie von der Polizei unterstützte „Platzverweise“ aus der „Pro Palästina-Demo“ bekamen, dokumentierten Berichterstatter des Jüdischen Forums auch, wie Demonstranten am Freitag in Neukölln ungestört unter anderem skandierten: „Leg das Schwert neben das andere Schwert, denn wir sind die Männer von Mohammed Deif“ (der militärische Befehlshaber der Hamas, Anmerkung d. R.). Und: „Geliebter und tapferer Widerstandskämpfer, schlag unser Blut gegen Tel Aviv.“ Die Polizei soll drei Arabisch-Dolmetscher im Einsatz gehabt haben.