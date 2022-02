Das Kino Colosseum an der Schönhauser Allee in Berlin-Prenzlauer Berg ist verkauft. Der Hamburger Projektentwickler Values Real Estate hat das Gebäude nach eigenen Angaben erworben. Nach erfolgreichen Verhandlungen mit den Erben der Filmproduzenten­legende Artur Brauner sei der Kaufvertrag für das Objekt unterzeichnet worden. Die Erbengemeinschaft habe sich einstimmig für das Angebot von Values entschieden. Über die Kaufsumme, so war auf Nachfrage zu erfahren, mache das Unternehmen keine Angaben.

Der Immobilienentwickler, der in Berlin zuletzt den neuen Apple-Store am Hackeschen Markt realisiert hatte, will den historischen Kinosaal aus den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts erhalten und „mit einer diversifizierten kulturellen Mischnutzung“ betreiben. „Wir möchten diesem traditionellen Kulturstandort wieder Leben einhauchen, ihm nach Fertigstellung als langfristig orientierter Eigentümer verbunden bleiben und uns hier auch mit eigenem Engagement einbringen“, wird Values-Chef Thorsten Bischoff in der Mitteilung zitiert. Das Unternehmen werde an diesem Ort „lebenswerten neuen urbanen Raum“ schaffen, sagt er.

Als Heimstatt für Filmfestivals denkbar

Demnach sind die Hamburger gewissermaßen gekommen, um zu bleiben. In dem Haus soll die klassische Kinonutzung abseits der Welt der Blockbuster weiterentwickelt werden. Laut Bischoff sei man bereits in sehr guten Gesprächen mit Akteuren wie etwa dem Human Rights Film Festival Berlin und dem Jüdischen Filmfestival Berlin-Brandenburg. Auch die Gamesweekberlin könne sich ein Engagement an diesem Standort vorstellen.

„Wir stehen aber erst am Beginn unserer Überlegungen“, sagt der Values-Chef und verspricht, dabei mit „der nötigen Sensibilität für das Umfeld, die Historie und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger dieses lebendigen und kreativen Stadtareals“ vorzugehen. Vor allem sollen der historische Kinosaal und das Atrium schnellstmöglich wieder der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Bischoff sagt: „Das Nutzungskonzept für einen neuen Kino- und Kulturbetrieb als Identifikationspunkt im historischen Saal und eine entsprechend kulturelle Zwischen­nutzung bis zur Bauphase spielen eine besondere Rolle für uns.“

Die Geschichte des Hauses beginnt bereits Ende des 19. Jahrhunderts. 1894 hatte die Große Berliner Straßenbahn auf dem Areal zunächst eine Wagenhalle samt Pferdeställen errichtet, dies später als Busbahnhof genutzt. Der erste Film wurde dort im September 1924 gezeigt. Während des Krieges wurde das Kino zu einem Lazarett. Nach Kriegsende zog zeitweise das Metropol-Theater ein. Das Kino kehrte nach einem Umbau am 2. Mai 1957 zurück. Nach der Wende wurde das staatliche Kino durch die Treuhandanstalt privatisiert. 1992 hatte der Berliner Filmproduzent Artur Brauner das Kino zusammen mit den alten Gebäuden des Busdepots auf dem Nachbargrundstück erworben.

Nach einer umfassenden Sanierung des historischen Kinosaales Colosseum wurde das Colosseum 1997 als Multiplex-Kino mit zehn Sälen wiedereröffnet. Der Umsatz des Colosseum brach jedoch ein, als nur drei Jahre später in der benachbarten Kulturbrauerei ebenfalls ein Multiplexkino mit acht Sälen eröffnet wurde. Als weitere drei Jahre der erste Lockdown der Corona-Pandemie verhängt wurde, schloss das Kino am 24. März 2020.

Am 22. Mai 2020 meldete der Eigentümer, die Artur-Brauner-Erbengemeinschaft, beim Amtsgericht die Insolvenz des Kinobetriebs an. Wie es seinerzeit hieß, sei ein Kinobetrieb wirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Wenig später wurde allerdings bekannt, dass die Erben bereits 2019 einen Verkauf des Kinos erwogen hatten. Eine Initiative hatte sich für den Erhalt des Kinos eingesetzt. Zwischenzeitlich wurde auch der Kauf der Immobilie durch das Land erwogen. Der Erhalt des historischen Kinosaals war im Bezirk Pankow beschlossen worden.