Berlin - Die Zahlen sprechen für sich: 30 Prozent des nach Deutschland importierten Sonnenblumenöls kam vor Putins Krieg aus der Ukraine. Die Folge waren Hamsterkäufe. Auch in Berlin sind die entsprechenden Regale seit Wochen leer. Ein Gespräch mit Henrik Wendorff, Präsident des Brandenburger Bauernverbandes, darüber, ob deutsche Bauern von der Krise profitieren und reich werden können, wenn sie noch schnell Sonnenblumen anbauen. Aber vor allem darüber, warum er fürchtet, dass die Getreideernte in der Ukraine auch nach dem Ende der Kämpfe nicht gesichert ist.

Berliner Zeitung: Herr Wendorff, wie viele Flaschen Sonnenblumenöl haben Sie in Ihrem Haushalt?

Henrik Wendorff: Gar keine. Ich verwende kalt gepresstes Rapsöl von meinem Nachbarn hier im Oderbruch, der es selbst presst.

Was halten Sie ganz persönlich von Hamsterkäufen?

Sie sind fast nie gut, in den allermeisten Fällen besteht nun mal die Gefahr, dass man irgendwann die Hälfte des Gekauften wegwerfen muss. Bei Sonnenblumenöl ist die Gefahr besonders groß, weil es schnell und deutlich an Qualität verliert und auch schnell schlecht wird, da es Licht nicht gut verträgt.

Wann wird wieder ausreichend Sonnenblumenöl in den Regalen stehen?

Die ukrainischen Partner haben die Sonnenblumen, die nun als Öl verkauft werden, ja bereits im Vorjahr geerntet und geliefert. Ich gehe davon aus, dass der Handel es nun rationieren wird und dass dieses Öl in nächster Zeit knapp bleibt. Entspannung wird es wohl erst nach der nächsten Ernte geben. Aber ich wundere mich sowieso, warum plötzlich so viele Leute so ungeheuer scharf auf das vorher gar nicht so beliebte Sonnenblumenöl sind. Glücklicherweise gibt eine breite Palette an Alternativen.

imago images/Rainer Weisflog Henrik Wendorff (56) betreibt im ostbrandenburgischen Kreis Märkisch- Oderland einen Bio-Landwirtschaftsbetrieb mit 950 Hektar und sechs Mitarbeitern. Präsident des Bauernverbandes im Land Brandenburg ist er seit mehr als fünf Jahren.

Wie weit kann sich Deutschland mit grundlegenden Lebensmitteln vom Feld selbst versorgen?

Wir können uns mit fast allen Grundnahrungsmitteln selbst versorgen. Die Frage ist dabei allerdings, was wir unter „versorgen“ verstehen. Mit einer Reduktion ist fast alles möglich. Aber in den vergangenen Jahren hat sich bei vielen Kunden ein immer größer werdender Anspruch an immer mehr Vielfalt in den Regalen herausgebildet. Aber für die klassische Versorgung mit Mehl, Butter, Milch, Zucker, Fleisch und so weiter kann die heimische Landwirtschaft ganz klar sorgen.

Es wird also keinen Mangel geben?

Es geht auch darum, im Notfall neue Prioritäten zu setzen. Ein Beispiel: Wir produzieren ganz klassisch Kartoffeln für die Bevölkerung, aber ein Großteil wird zu Stärke weiterverarbeitet, die in der Lebensmittelindustrie für viele hoch verarbeitete Produkte verwendet wird. Mit einer neuer Priorisierung kann die Stärke eine Weile weggelassen und voll auf die reine Kartoffelproduktion gesetzt werden. Auch aus Zuckerrüben kann viel gemacht werden: ganz grundlegend Zucker – oder sie werden auch sehr oft weiter verarbeitet zu Sirup oder zu sehr beliebten Zusatzstoffen in der Industrie oder aus den Rüben wird eben Bioethanol hergestellt.

imago images/Weißflog Doppelte Krise: Im Hintergrund das Kohlekraftwerk Jänschwalde in der Lausitz, das trotz des Krieges bald abgeschaltet wird. Im Vordergrund die ehemalige Kohlegrube, die renaturiert wird, um dort Lebensmittel anzubauen.

Können Landwirte im bereits laufenden Frühjahr auf einen Krieg, der Ende März beginnt, überhaupt noch reagieren mit einer geänderten Aussaat?

Die Landwirtschaft ist nicht gerade die flexibelste Branche. Denn es ist nun mal so, dass wir oft nur eine Ernte pro Jahr haben. Die Planung, was im nächsten Jahr angebaut wird, erfolgt im Sommer des Vorjahres und reicht bis zum Ende des Folgejahres. Dabei geht es seit Jahrhunderten um die passenden Fruchtfolgen, also darum, welche Pflanzen nacheinander auf den Feldern angebaut werden. Da geht es um zeitliche Abläufe, den optimalen Termin für die Aussaat, um Verträglichkeiten, es geht um Nährstoffe, die bestimmte Pflanzen dem Boden entziehen und die danach nur eine bestimmte Folgefrucht erlauben.

Die Bauern können jetzt nicht einfach massenhaft Sonnenblumen anbauen und reich werden?

Nein, die Fruchtfolge ist wichtig, um langfristig einen guten Boden und den Gesundheitszustand der Pflanzen zu erhalten. Es gibt keine grenzenlosen Kombinationsmöglichkeiten, sondern nur relativ wenig Spielraum, um auf solche Extremsituationen zu reagieren.

Wie sieht das ganz konkret aus?

Wenn ich im Vorjahr Raps hatte, ist das eine gute Vorfrucht beispielsweise für Weizen. Aber es ist schwierig, dort, wo im Vorjahr Weizen stand, nun Raps anzubauen. Weil Weizen recht spät geerntet wird und der Raps früh in die Erde muss.

Gibt es überhaupt genügend Saatgut, um jetzt zu reagieren? Und wie haben sich die Preise entwickelt?

Die Preise sind nur moderat gestiegen. Das ist nicht das Problem. Aber es gibt nun mal eine erhöhte Nachfrage nach Ölsaaten wie Raps und Sonnenblumen, die jetzt im Frühjahr gesät werden. Das Saatgut für diese Saison wurde bereits im Vorjahr hergestellt und zwar in solchen Mengen, so dass nicht zu viel Überschuss anfällt. Damit ist das Angebot begrenzt und Saatgut ein rarer Artikel. Wir Landwirte könnten also auch gar nicht reagieren.

imago images/Valentin Sprinchak Getreideernte in der Region Donezk in der Ukraine im Juli 2020.

Ein großer Teil des Getreides für unser Brot kommt aus Russland und der Ukraine. Gehen Sie davon aus, dass es auch dieses Jahr geliefert wird?

Das stimmt so nicht ganz. Die Ukraine liefert einen großen Teil des Getreides nach Nord- und Ostafrika. Da Getreide aber am Weltmarkt gehandelt wird, kann es schnell zu Verwerfungen im Gesamtmarkt kommen, egal, wo es klemmt. Und das würde schlagartig für eine erhöhte Nachfrage sorgen, für Hamsterkäufe, für höhere Preise. Denn die Ukraine sorgt für beachtliche elf Prozent der Weltproduktion bei Getreide.

Gehen Sie davon aus, dass die Ernte dort ausfällt?

Ich hoffe nicht: Die Landwirte dort haben den Großteil ihres Getreides im vergangenen Herbst gesät. Die große Frage ist nun, ob und wie sie im Juli oder August ihre Ernte einbringen können, wenn dann noch Kriegsbedingungen sein sollten. Aber auch wenn die eigentlichen Gefechte vorbei sein sollten, könnte es zu einem Teil- oder gar einem Gesamtverlust der Ernte kommen.

Auch wenn nicht mehr geschossen wird?

Ja. Beispielsweise, wenn Treibstoff fehlt. Die Landwirtschaft ist ganz klar auch eine Transportbranche. Der Weizen wird mit Mähdreschern geerntet, kommt mit Lastern in die Lager. Dann zu den Händlern und Häfen. Da müssen gigantische Mengen bewegt werden und die Frage wird sein: Wie stark sind die Bahnhöfe oder Häfen betroffen? Es kann sein, dass die Bauern das Korn zwar ernten können, aber die Ware wegen der zerstörten Infrastruktur nie die Kunden erreicht. Auch nach dem Krieg ist also unklar, ob Getreide aus der Ukraine bei uns ankommt.

Russland liefert große Mengen Dünger in die EU, rechnen Sie mit einem Dünger-Engpass?

Dünger ist eine wichtige Grundlage der Pflanzenherstellung. Es kann nun passieren, dass die Alternativen zu russischem Dünger nicht ausreichen werden, um eine entsprechende Ernte einzufahren. Ohne Dünger kein guter Ertrag. Die Lage ist ernst. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Herstellung von Dünger mit viel Energie verbunden ist. Da die Energiepreise steigen, werden zwangsläufig auch die Düngerpreise steigen.

Die Politik redet mal wieder viel über all jene Dinge, die nun auf den Felder passieren sollen. Redet die Politik auch mit Ihnen?

Wir haben klare Positionen zur Meisterung der aktuellen Krise, aber bisher gibt es wenige Reaktionen der Politik, die uns eine Perspektive bieten. Da geht es zum Beispiel um die Priorisierung der Energieversorgung für die heimische Düngerproduktion oder um die Erschließung von Düngermärkten außerhalb von Russland. Uns ist klar, dass wir in den kommenden Monaten nicht mit den üblichen Düngerlieferungen aus Russland rechen können. Aber die Politik muss für Alternativen sorgen oder für entsprechende Rahmenbedingungen für die Einkäufer.

imago images/Jochen Eckel In den jüngsten Vergangenheit hatten die Landwirte in Brandenburg gleich mit mehreren Dürrejahren zu kämpfen.

Wie sehr treffen die hohen Spritpreise die Landwirte?

Das Frühjahr ist Hochsaison für Landwirte, da wird viel gefahren – und diese hohen Dieselpreise hatte niemand einplanen können. Das geht an die Liquidität der Landwirte. Sollte ein längeres Preishoch bei den Kraftstoffen anhalten, könnten einige Landwirte weniger anbauen oder finanzielle Unterstützung benötigen. Da geht es der Landwirtschaft nicht anders als dem Transportwesen und der Logistik.

Aber Sie bekommen doch auch höherer Preise in der Krise, kann das nicht die hohen Kosten decken?

Abwarten. Auf alle Fälle gehen wir moralisch mit einem Plus aus den aktuellen Diskussionen, weil endlich wieder mehr über Lebensmittel debattiert wird und über die entscheidende Rolle der Landwirte für die Versorgungssicherheit. Wir werden ein Angebot machen, wie wir uns in Zukunft besser auf solche Extremsituationen vorbereiten können, damit die Politik dann schneller reagieren kann. Dazu kommt ja auch weiterhin die Debatte über den Klima- und Artenschutz. Aber nun ist wieder klar sichtbar, dass die Produktion von Lebensmitteln unsere Hauptaufgabe ist und dass alle neuen Herausforderungen in diesen Kontext eingebettet werden müssen.

Das Gespräch führte Jens Blankennagel.