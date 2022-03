Der Rewe-Markt an der Rollbergstraße in Neukölln empfängt seine Kunden mit dem üblichen bunten Sortiment an Obst-und Gemüsesorten. Wer die Stände voller Avocados, Granatäpfel oder Paprikaschoten passiert hat, stößt in den Gängen der Filiale auf Lücken im Regal. Die beruhigende Nachricht vorneweg: Das Regal mit Klopapierrollen ist zwar nicht so dicht bepackt wie üblich. Aber wer Toilettenpapier kaufen will, kann zwischen verschiedenen Marken wählen.

Im Regal mit dem Mehl stehen dagegen einsam nur noch einzelne Packungen. Beim Pflanzenöl ist bis auf das zum Anbraten eher ungeeignete Olivenöl alles weg. Auch Kichererbsen scheinen beliebt zu sein. Die Paletten sind ausgedünnt. Vielleicht wird wie während der Corona-Lockdowns wieder fleißig Hummus gemacht.

In einer nahe gelegenen Aldi-Filiale an der Hermannstraße finden sich bei Sonnenblumenöl und Mehl Hinweise, dass Kunden nur zwei Packungen auf einmal auf das Kassenband legen dürfen. Doch das Sortiment ist schon abverkauft. „Wir bitten unsere Kunden und Kundinnen immer, Waren nur in haushaltsüblichen Mengen einzukaufen. Bei größeren Nachfragen behalten wir uns wie immer vor, die Abgabemenge pro Kunde vorübergehend einzuschränken. Unsere Kundinnen und Kunden finden dann einen entsprechenden Hinweis am Regal“, teilt ein Sprecher der Aldi-Nord-Gruppe mit. Der Abverkauf von Speiseölen und Mehl schwanke derzeit von Tag zu Tag. „Dadurch kann es aktuell sein, dass einzelne Artikel kurzzeitig vergriffen sind“, erklärt der Aldi-Sprecher.

Regale sind leer wie im ersten Lockdown

Viele Kunden, aber auch Mitarbeiter von Supermärkten haben derzeit ein Déjà-vu. Als der erste Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie im März 2020 begonnen hatte, erlebten die Deutschen etwas für sie völlig Ungewöhnliches: Sie fanden auf leeren Regalen nicht mehr alle Waren, die sie kaufen wollten. Supermärkte und Behörden wiesen im März 2020 darauf hin, dass die Versorgung sicher sei. Lücken im Sortiment seien allein dem von Panik getriebenen Kaufverhalten geschuldet, erklärten sie. Die Verbraucher fassten rasch wieder Vertrauen in ihre Versorgung. Selbst die zu Beginn der Pandemie so umkämpften Klopapierrollen stapelten sich bald wieder auf den Regalen der Supermärkte.

Die Supermärkte kaufen ja nicht solche Mengen ein. Maik Heunsch, Ovid

Zwei Jahre später scheint nun das Speiseöl zum begehrten Gut in der neuen, nun militärischen Krise geworden zu sein. Der Verband der Ölsaaten verarbeitenden Industrie Ovid mit Sitz in Berlin veröffentlichte am 1. März auf seiner Internetseite eine Erklärung. Ovid warnte darin vor einer Verknappung von Speiseöl durch den Krieg in der Ukraine. Der Verbandssprecher Maik Heunsch räumt ein, dass intern über die Veröffentlichung der Warnung diskutiert worden sei. Ovid habe sich aber für Transparenz entschieden.

Besonders Sonnenblumenöl könnte bald knapp und teurer werden, warnte Ovid also am 1. März. Der Verband versinnbildlichte die Entwicklung durch zwei Ölflaschen auf einer Grafik. Der Füllstand der einen zeigt, dass 94 Prozent des in Deutschland verbrauchten Sonnenblumenöls aus Importen stammt. Der Inhalt der anderen Flasche markiert die Herkunftsländer des Sonnenblumenöls: 51 Prozent des weltweit exportierten Speiseöls stammen aus Russland, 27 Prozent aus der aufgrund des Krieges immer stärker von internationalen Lieferketten isolierten Ukraine.

Bald beginnt die Aussaat in der Ukraine

Die leeren Regale seien derzeit aber einer „Hysterie“ geschuldet, betont der Ovid-Sprecher. Noch gebe es genügend Sonnenblumenöl. „Die Supermärkte kaufen aber nicht solche Mengen ein, dass die Kunden das Öl palettenweise abkaufen können“, sagt der Sprecher. Das hellgelbe Pflanzenöl dürfte allerdings tatsächlich rarer werden, wenn die Kämpfe in der Ukraine im April andauern und die Aussaat für die Sonnenblumenernte unmöglich machen, erklärt Heunsch. Er rät Verbrauchern dazu, andere Speiseöle etwa aus Raps zu verwenden.

Die Ukraine wird wegen ihren fruchtbaren Böden auch Kornkammer genannt. Russland exportiert nicht nur Öl und Gas, sondern circa ein Fünftel des weltweit exportierten Getreides. Die Ankündigung Russlands, den Getreideexport komplett für einige Monate zu stoppen, sorgte nicht nur für Aufregung an den Märkten. UN-Generalsekretär António Guterres warnte vor einem „Hurrikan des Hungers“ ohne Getreidelieferungen aus Russland und der Ukraine in vielen Teilen der Welt. Die UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO hält einen Anstieg der Futtermittelpreise um 20 Prozent für möglich. Ein großer Teil des importierten Weizens wird in Deutschland als Futter in der Viehaufzucht verwendet.

dpa/Christoph Schmidt Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes

Armen Ländern droht Hunger

Bauernpräsident Joachim Rukwied sendet gemischte Signale auf die Frage, für wie gefährlich er den russischen Exportstopp und den Krieg in der Ukraine hält. Deutschlands Getreideversorgung sei in diesem Jahr gesichert, betont Rukwied. Hamsterkäufe bezeichnet der Bauernpräsident als „unsinnig“. „Wir leben in einer sogenannten Gunstregion für Getreideanbau, und der Selbstversorgungsgrad in der EU ist sehr hoch“, erklärt Rukwied. Mit Besorgnis blickt der Präsident des Deutschen Bauernverbands auf die Folgen des Krieges für die Welternährung. Es drohten Versorgungsengpässe in einigen afrikanischen, arabischen und asiatischen Ländern. „Europa und auch wir hier in Deutschland werden diesen Regionen zur Seite springen müssen“, meint Rukwied.

Der Selbstversorgungsgrad in der EU ist sehr hoch. Joachim Rukwied, Bauernpräsident

Sozialpsychologen vermuten einen Herdentrieb hinter dem Hang zum Hamstern. Entdeckten Supermarktkunden, dass andere bei bestimmten Gütern zugriffen, orientierten sie sich daran. Peter Walschburger, Professor für Psychologie an der Freien Universität Berlin, sieht eine nachvollziehbare Sorge als Motiv hinter Hamsterkäufen. Ein Weltkrieg oder einen drastischer wirtschaftlicher Abschwung sei zwar wenig wahrscheinlich, aber auch nicht auszuschließen, meint er.

Entsprechend existenziell seien die Ängste vieler Menschen. Wer Institutionen und ihren Erklärungen misstraue, sei eher anfällig für das Hamstern. Es helfe gegen das Gefühl von Ohnmacht angesichts einer komplexen Bedrohung. „Es gibt jetzt allerdings andere Handlungsoptionen, wie die Teilnahme an Demonstrationen gegen den Krieg“, sagt Walschburger.

Er rät Verbrauchern zur Besonnenheit. „Das Anlegen von Vorräten an sich ist nicht zu verdammen. Es gibt vom Ministerium für Ernährung sogar einen Leitfaden mit Empfehlungen dafür“, sagt der Psychologe. Er selbst habe sich entsprechend ausgestattet. „Aber es wurde auch in meiner Familie diskutiert“, sagt Walschburger. Gegen Ängste helfe es, sich auch mal eine Auszeit von den Kriegsnachrichten zu gönnen und im Hier und Jetzt zu leben, fügt der Psychologe hinzu.

Informationen, wie Bundesbürger Vorräte für einen Zeitraum von zehn Tagen anlegen können, finden sich auf der Internetseite des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft. Ein Kalkulator soll dabei helfen, für ein bis 28 Tage für alle Mitglieder eines Haushalts einen Grundnahrungsmittelvorrat anzulegen. Er soll die Versorgung mit den für den menschlichen Energiebedarf im Durchschnitt nötigen 2200 Kalorien am Tag gewährleisten. Es finden sich auch Hinweise für Lebensmittel, die während eines Stromausfalls genutzt werden können. Das Ministerium erklärt, dass Vorräte keineswegs nur eine Krisenvorsorge sind. „Vorratshaltung spart Geld und Zeit und macht Sie unabhängig von Ladenöffnungszeiten“, heißt es auf der Webseite.