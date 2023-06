Handykonsum von Kindern: „Ich bin täglich sechs Stunden online“

Luise Schwenzer hat sich für dieses Video-Interview in ihrer Wohnung in Moabit aufs Bett gelegt. Die 19-jährige Berliner Abiturientin soll erzählen, wie soziale Medien und das Mobiltelefon ihre Jugend bestimmt haben. Entspannt liegt sie da, ihr Kopf auf einem Kissen, und erzählt. „Ich bin mit 13 Jahren nach der Schule nach Hause gekommen“, sagt sie, „dann ans Handy gegangen und hab den ganzen Nachmittag im Dunkeln auf YouTube-Videos geguckt.“ Ihr ist heute bewusst, dass das wohl nicht sehr gesund war. „Ich merkte, wie mein Umgang mit sozialen Medien mich immer mehr isolierte.“ Sie traf sich immer seltener mit Freunden.

Das Thema wird gerade heftig diskutiert: Vor wenigen Wochen erschien das Buch „Wir verlieren unsere Kinder“. Die Autorin Silke Müller ist Schulleiterin in Niedersachsen und beobachtet täglich, wie der Umgang mit Smartphones den Kindern schadet. Die Kinder zeigen einander Porno- und Gewaltvideos in sozialen Netzwerken, einzelne werden immer wieder Opfer von Mobbing. Das alles stellt Müllers Meinung nach eine echte Gefahr für Kinder und Jugendliche und deren Entwicklung dar. Erst neulich habe sie in der Schule ein Video gesehen von einem Katzenbaby im Mixer, der dann angeschaltet wurde. Immer wieder bringt sie solche Beispiele aus ihrem Schulalltag und appelliert an Eltern und Politiker, „endlich die Grundlagen zu schaffen für eine zeitgemäße Medienerziehung“.

Schon jetzt gibt es Maßnahmen, um die Zeit, die Kinder am Bildschirm verbringen, zu begrenzen. Auch Luise Schwenzer kennt diese Kontrollmechanismen; auch ihr hatten die Eltern immer wieder ein Soziale-Medien-Verbot erteilt. „Aber ich hab trotzdem irgendwie einen Zugang gefunden.“ Sie hat das Gefühl, dass sowohl ihre Eltern als auch die Politik nicht wirklich viel Einfluss darauf haben. „Das einzige, was vielleicht funktionieren könnte, ist, den Jugendlichen beizubringen, wie man sicher im Netz surft.“

Silke Müller geht in ihrem Buch weiter. Sie beschuldigt die Eltern, Lehrer und Politiker, dass sie die Gefährdung ihrer Kinder konsequent übersehen, wenn auch nicht bewusst oder absichtlich. Sie machten dabei einen grundlegenden Fehler: Sie sehen die digitale Welt als „unecht“, wie getrennt von der analogen Welt. Diese Einstellung beobachte sie oft: „Wir alle schauen noch immer nicht wirklich hin und meinen, das eine eingeschränkte Bildschirmzeit, ein Filter auf der Fritzbox oder ein Smartphone-Verbot Medienerziehung und Schutz darstellen.“ Stattdessen sollten Lehrer im Unterricht thematisieren, wie Schülerinnen und Schüler mit Inhalten im Internet sorgfältig umgehen und so einen sicheren Gebrauch von sozialen Medien fördern. Die Eltern sollten in diesen Prozess eingebunden werden.

Digitalisierungsprozesse per se zu verteufeln, ist in meinen Augen komplett realitätsfern und nahezu fahrlässig. Silke Müller, Schulleiterin und Autorin

Samuel Price ist in Miami aufgewachsen, lebt aber seit fünf Jahren in Prenzlauer Berg. Das Abitur hat der 19-Jährige gerade abgeschlossen, er sagt, dass er bis zur neunten Klasse kein Smartphone hatte. „Das war zwar gegen meinen Willen, aber ich denke, dass ich davon letztlich profitiert habe, keine digitalen Geräte zu haben.“ Seine Eltern seien da relativ streng gewesen, aber heute sei er ihnen dankbar. „Ich konnte dafür mehr Zeit in der Natur oder mit den Nachbarskindern verbringen.“

Viele Berliner Eltern geben heute ihren Kindern eine Smartwatch oder ein Telefon mit, sie wollen damit ihre eigene Angst reduzieren, weil die Kinder in der Großstadt allein unterwegs sind. Laut der polizeilichen Kriminalstatistik nahmen letztes Jahr sowohl Diebstahl als auch Missbrauch und Körperverletzung an Minderjährigen zu. Das wiederum erhöht die Angst der Eltern und führt zu weiteren Sicherheitsmaßnahmen. Gleichzeitig sind aber auch die Telefone eine Ursache für Missbrauch: 47 Prozent des sexuellen Missbrauchs wurden durch das Internet erst ermöglicht. Die Täter finden online und auf sozialen Medien ihre Opfer, die sich dort ungeschützt bewegen.

Was Jugendliche an sozialen Medien stresst Für den negativen Effekt der sozialen Medien auf die psychische Gesundheit nennen Experten in einer Studie der AOK von 2021 mehrere Gründe. Unter anderem strapazierend seien der soziale Vergleich, der Zeitaufwand, die Reizüberflutung und die Sucht nach Likes und Kommentaren. Je mehr Zeit Jugendliche auf sozialen Medien verbrächten, desto intensivere depressive Symptome entwickelten sie.

Samuel Price versteht einerseits die Angst der Eltern, die dazu führt, dass sie ihre Kinder mit moderner Technik schützen wollen. „Gerade in einer Großstadt wie Berlin ist es logisch, dass Eltern ihre Kinder immer erreichen wollen, auch wenn die nur spielen gehen oder so“, sagt er. „Aber wenn es nur ums Erreichen geht, dann tut es ein altes Klapp-Handy ja auch.“ Seiner Meinung nach sollten Smartphones und soziale Medien etwas sein, das Kinder und Jugendliche erst später kennenlernen, wenn sie richtig damit umgehen können.

Die Berliner Kinder- und Jugendpsychiaterin Josefin Gensecke denkt, dass längerer Handykonsum anhaltende Auswirkungen auf das Gehirn habe, besonders bei Jugendlichen. Dies könne sowohl psychische als auch körperliche Folgen haben. „Je früher der Handykonsum anfängt, desto intensiver sind dann natürlich auch die Konsequenzen“, sagt die 59-Jährige.

Die Auswirkungen können sein: Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, Angst- und Essstörungen oder Verhaltensstörungen. Einige Ärzte führen einen sogenannten virtuellen Autismus auf Handybenutzung zurück, besonders bei Kindern, die schon im frühen Alter stundenlang mit Smartphones oder Tablets gespielt haben. Gensecke sieht auch die Lehrer in der Pflicht, die Nutzung von Mobiltelefonen anzusprechen und zu kontrollieren.

Da sich das Nervensystem nicht mehr vertiefen kann, nimmt die mentale Ausdauer ab. Josefin Gensecke, Kinder- und Jugendpsychiaterin

Im Jahr 2010 erschien Instagram. Seitdem haben Wissenschaftler einen Anstieg psychischer Krankheiten bemerkt: 70 Prozent, seit 2009. Im Vordergrund ständen Ess- und Angststörungen, da Plattformen wie Instagram das Verlangen zur persönlichen „Optimierung“ extrem verstärkten. Während der Pandemie war dieses Bedürfnis wegen des verringerten Kontakts mit echten Menschen und der erhöhten Bildschirmzeit erneut angestiegen. Instagram macht Jugendliche depressiv, schadet ihrem Körperbild und löst Angststörungen aus. So zumindest heißt es in einer unternehmensinternen Präsentation eines Facebook-Forscherteams.

Josefin Gensecke kann das bestätigen: Es gebe Eltern, die ihren Kindern schon im Alter von einem Jahr ein Tablet in die Hand drücken, sagt sie. Dies erhöhe auf lange Sicht nicht nur das Risiko für Verhaltensstörungen wie den virtuellen Autismus, sondern auch für Schlaf- und Konzentrationsstörungen. „Da sich das Nervensystem nicht mehr vertiefen kann, nimmt die mentale Ausdauer ab.“

Zusätzlich bildeten sich bei längerem Handykonsum, vor allem bei Kindern und Jugendlichen, schnell Trennungsängste. Die sogenannte ‚No-Phone-Phobia‘, oder Nomophobie, bezeichnet die irrationale Angst, das Handy nicht bei sich zu haben. „Das sieht man dann vor allem bei Leuten, die beispielsweise mit dem Handy neben dem Bett schlafen“, sagt Gensecke.

Niko P. ist zwölf Jahre alt, er hat vor einem halben Jahr sein erstes Handy bekommen. Seine durchschnittliche Screen-Time pro Tag beträgt mittlerweile sechs Stunden und 22 Minuten. In der Schule, bei Freunden und Familie, immer will er entweder an seinem Tablet oder am Handy sein. „Ich darf nicht auf sozialen Medien wie TikTok oder so sein, aber wenn ich könnte, dann würde ich das sehr viel benutzen“, sagte Niko, der während des Interviews noch nicht von seinem Bildschirm aufgeschaut hat. „Meine Freunde haben das auch alle.“



Viele Kinder in Nikos Alter dürfen, sobald sie aus dem Unterricht kommen, ihr Handy sofort einschalten. Nikos Eltern dagegen hatten versucht, ihm ein Limit für die Bildschirmzeit zu setzen und verknüpften ihre Handys mit seinem. So konnten sie überwachen, wie lang er am Handy ist. Aber Niko hat schon herausgefunden, wie er das Ganze umgeht.