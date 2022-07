Es ist 11 Uhr am Freitagmorgen, dem ersten Tag der „Mary Jane“. Und schon bevor die Türen zur Arena geöffnet werden, sieht es draußen aus, wie man es sich auf einer Hanfmesse so vorstellen würde. Typen mit Dreadlocks tragen die letzten Produktkisten in den Backsteinbau, eine Besucherin in Ying-Yang-Shirt und neongrünen Hanfblatt-Ohrringen schlappt lässig an den Wartenden vorbei. Ansonsten sind eher wenige Frauen zu sehen.

In der Besucherschlange gibt’s zu glühenden Glimmstängeln, die wir mal als etwas lang geratene selbstgedrehte Zigaretten durchgehen lassen wollen, Club Mate aus der Späti-Flasche; einer macht schon mal die erste Dose Jacky-Cola auf. Die Messe fängt ein paar Glimmstängel-Züge später an – mit 40 Minuten Verspätung gehen endlich die Türen auf. Und drinnen gibt’s dann gleich am Eingang beinahe alles, was das Kiffer-Herz begehrt.

Blättchen, Filter, Feuerzeuge werden unter dem Besucherstrom verteilt. Weiter hinten haben Anbieter ihre Stände aufgebaut, die Gerätschaften und LED-Lampen für den Cannabis-Anbau verkaufen; eine ältere Dame will von ihrem Klapptisch aus Hanfkleider und Hanfsandalen an die Besucherinnen und Besucher bringen. Auch Süßigkeiten gibt es freilich, Gummibärchen, Muffins, Waffeln für den angerauchten Heißhunger. Alles da – außer Gras.

Benjamin Pritzkuleit Hier bleibt alles, wie es ist: Tom Hemp’s im Wrangelkiez.

Stattdessen: CBD-Blüten, soweit das Auge reicht; in gigantischen Tüten, großen Gläsern, kleinen Probe-Beutelchen. Anders als das Tetrahydrocannabinol (THC), der Hauptwirkstoff von Cannabis, wirkt das Cannabidiol (CBD) nicht berauschend – ihm wird lediglich ein entspannender Effekt zugesprochen. Der Verkauf von CBD-haltigen Produkten und Blüten ist in Deutschland nicht illegal, auf der Mary-Jane-Messe bieten unzählige Anbieter ihre Sorten an; sie heißen „Tropical Haze“, „California Pineapple Express“ oder „Forest Kush“.

Ein CBD-Gleitgel, das Lust und Entspannung verspricht

Und dann wäre da noch der Stand von Tom Hemp’s. Der ist mit rund 100 Quadratmetern nicht nur der größte der ganzen Messe, die Berliner Marke ist auch ein Hauptsponsor – und der Messe ohnehin sehr tief verbunden. „Im Grunde hat hier alles angefangen“, sagt Deborah Reich ein paar Tage vor der Messe und lächelt milde. Reich leitet das operative Geschäft der Firma mit Hauptsitz auf dem RAW- Gelände, war bei der Gründung durch ihren Partner Cristian Accardo von Anfang an dabei. „Wir hatten damals schon einen Food Truck, mit dem wir Hanf-Pizza verkauft haben“, erzählt sie. „Und die haben wir natürlich auch auf der Mary Jane verkauft.“

Benjamin Pritzkuleit Beste Beratung inklusive: Wegen des Werbeverbots sind die eigenen Geschäfte für Tom Hemp's extrem wichtig.

Als dann das Thema des CBD aus den USA allmählich auch nach Europa herüberschwappte, habe ihr Freund 2017 die Chance ergriffen und verhältnismäßig früh eine entsprechende Marke in Deutschland gegründet. Nur fünf Jahre später ist daraus ein Unternehmen geworden, das seine Produkte in acht eigenen Geschäften und vielen anderen Stores überall in Europa verkauft, darunter Körper- und Speiseöle, Cremes und Tees, die lediglich auf der Hanfpflanze basieren, oder unterschiedlichste Artikel aus dem Kosmetik- und Lebensmittelbereich, die tatsächlich CBD enthalten – selbst ein Gleitgel gibt’s, das Lust und Entspannung verspricht, bekanntlich gar keine schlechte Kombination.

Produkte, die bei der Stressbewältigung helfen sollen

Genutzt werden CBD-Produkte vorrangig zur Stressbewältigung, auch entzündungshemmende und appetitanregende Eigenschaften hat das Cannabidiol. „Unsere Kundinnen und Kunden wählen unsere Produkte also danach aus, was sie damit erreichen wollen“, sagt Reich. „Wer langfristig in eine bessere Balance kommen will, nimmt etwa regelmäßig ein CBD-Öl in Tröpfchenform ein; wer die kurzfristige Entspannung sucht, greift vielleicht eher zu CBD-Blüten, die man rauchen kann.“

Benjamin Pritzkuleit Passt ja: Der erste Messetag beginnt betont entspannt.

Diese, die CBD-haltigen Blüten der Nutzhanfpflanze, sind mittlerweile selbst im Kiosk um die Ecke zu haben. Dort hängen sie in kleinen Tüten zwischen Kaugummis und Schokoriegeln, optisch nicht vom üblichen, berauschenden Cannabis zu unterscheiden. Wohl deswegen fallen im Späti immer wieder ungläubige Blicke auf die kleinen Tütchen mit dem mysteriösen grünen Zeug darin, auch wenn dieses eben nicht verboten ist. Völlig problemfrei lassen sich CBD-Produkte allerdings auch nicht herstellen, vermarkten und verkaufen.

Regularien, die unter den Bundesländern variieren

„In Deutschland fehlen noch immer ganz klare und in allen Bundesländern gleiche Regulierungen, was uns das Geschäft durchaus schwer macht“, sagt Reich. „Aktuell befinden wir uns in einer Grauzone.“ Der Onlineverkauf von CBD-haltigen Produkten etwa ist zwar legal, viele Zahlungsanbieter wie Paypal aber unterstützen keine entsprechenden Einkäufe. Zudem gibt es in Deutschland aktuell ein Werbeverbot für die entspannenden Öle, Cremes und Blüten. „Auch deswegen hoffen wir, dass die Cannabis-Legalisierung schnell umgesetzt wird, weil diese auch einige Unklarheiten um das CBD klären dürfte“, so Reich.

Benjamin Pritzkuleit Die Qual der Feuerzeug-Wahl: Die Besucherinnen der Hanfmesse können sich einfach nicht entscheiden.

Auf der Hanfmesse werden ähnliche Hoffnungen formuliert – nicht nur in Bezug auf eine Legalisierung in Deutschland. „In unserem Land gibt es sehr viele Barrieren, weswegen für uns bisher andere Märkte wichtiger sind“, sagt etwa Elisa Cammarata von der italienischen Marke Hemphilia, die CBD-haltige Kosmetikartikel verkauft. Eine Legalisierung werde in ihrer Heimat zwar auch diskutiert, ein entsprechendes Referendum ging kürzlich allerdings nicht zugunsten der Cannabis-Befürworter aus.

Wirkstoff, der Psychose-Risiken entschärfen könnte

Ähnlich in Österreich, wo es zwar ebenso Debatten zum Thema gibt, über die es bisher allerdings nicht hinausgeht. „Das Verfassungsgericht diskutiert eine Regelung wie in Spanien oder Luxemburg, wo man zumindest privat Hanf anbauen kann“, so Juri Scotland von dem Wiener CBD-Label Magu. Scotland kennt sich mit den rechtlichen Fragen zum Thema bestens aus, er sitzt in entsprechenden Gremien, berät die österreichische Regierung, wie eine Legalisierung überhaupt aussehen müsste.

Benjamin Pritzkuleit Hier darf's ein bisschen mehr sein: Fachsimpeln über CBD-Blüten.

„Unser Standpunkt dazu ist, dass es bei einer Legalisierung ein gutes Verhältnis zwischen CBD und THC geben muss, denn in einer sinnvollen Kombination kann dies Psychose-Risiken entschärfen“, erklärt Scotland. Studien und Untersuchungen, zum Beispiel vom deutschen Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte oder dem Schweizerischen Heilmittelinstitut Swissmedic, haben ergeben, dass eine Beimischung von CBD im THC-haltigen Cannabis etwaige Negativfolgen wie Psychosen oder Schizophrenie blockieren können. „Das heißt, du wirst immer noch high, aber riskierst keine psychischen Folgen.“

Politentscheidungen, die ökonomisch sinnvoll wären

Würde Cannabis legalisiert, so Scotland, würde das Unternehmen Magu sein Angebot entsprechend ausweiten: „Wir als Firma würden weiter reine CBD-Blüten produzieren, aber auch Sorten mit ausgewogenem Verhältnis und solche, die nur THC enthalten, so dass jeder bekommt, was er wirklich will.“ Dass eine Cannabis-Legalisierung den Markt für CBD-Blüten und -Produkte nicht kaputtmachen würde, sondern eher ergänzen könnte, glaubt Elisa Cammarata vom italienischen Label Hemphilia ebenso. „Das sind zwei unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Zielgruppen“, sagt sie. „Beide geregelt aufzubauen, wäre ökonomisch einfach sinnvoll.“

Benjamin Pritzkuleit Für jeden was dabei: Auf der Berliner Hanfmesse Mary Jane gibt es Bongs für alle Geschmäcker.

Deborah Reich von Tom Hemp’s sieht das ähnlich. „Beide Bereiche können gut nebeneinander funktionieren, es gibt keine große Schnittmenge zwischen Konsumentinnen und Konsumenten von THC und solchen, die CBD nutzen.“ Eher sei es so, dass nicht wenige Menschen, die früher Gras geraucht hätten, irgendwann auf CBD-Blüten umsteigen – weil sie weiter auf der Suche nach Entspannung sind, aber keinen Rausch mehr wollen zum Beispiel. Ferner könne auch sie sich vorstellen, ebenso in den Handel mit Cannabis einzusteigen, „aber dann mit einer anderen, einer neuen Marke. Tom Hemp’s hat einen klaren Fokus auf CBD und soll ihn auch behalten.“

Zielgruppen, die Neuheiten offen gegenüberstehen

Immer wieder müssten sie und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verdeutlichen, dass beides – THC und CBD – eben nicht dasselbe ist. Und weil das noch nicht über informative Werbung geht, seien die stationären Shops, in denen eingehend beraten werden kann, für ihre Marke umso wichtiger. Genauso breit aufgestellt wie mittlerweile das Angebot am Markt, sei auch die Zielgruppe. „Vom Studenten über die Familienmutter bis zum Großvater“, beschreibt Deborah Reich von Tom Hemp’s.

Benjamin Pritzkuleit Sieht nur aus wie Cannabis: Auf der Messe stehen CBD-Blüten bereit.

Was CBD-Konsumentinnen und -Konsumenten eint, scheint nur die Bereitschaft zu sein, auf der Suche nach Wohlbefinden und Entspannung neue Dinge auszuprobieren. Auch andere Trends sprechen für diese neue Offenheit, etwa das sogenannte Microdosing. Hierbei werden – illegale – Substanzen wie MDMA oder LSD in Kleinstmengen eingenommen, um ähnliche Ergebnisse zu erzielen, wie mit Anti- depressiva: Die Stimmung soll aufgehellt, der Geist aber nicht benebelt werden.

Verfahren, die in Psychologie und Medizin seriös diskutiert werden

Längst werden solche Verfahren auch in der Psychologie und Medizin seriös diskutiert, mit dem „New Health Club“ der Unternehmerin und Journalistin Anne Philippi hat Berlin eine vielbeachtete Online-Plattform, die sich mit der „Welt der psychedelischen Medizin“ auseinandersetzt. Überhaupt stehen die Menschen in Berlin entsprechenden Themen offener gegenüber. „Für uns als Unternehmen spielt die Stadt eine entscheidende Rolle, ohne Berlin wäre Tom Hemp’s heute nicht das, was es ist“, sagt auch Deborah Reich, selbst wenn man ihr legales Geschäft mit dem CBD und die Methode des Microdosings auf keinen Fall verwechseln darf. Aber: „Kulturell gesehen sind solche Themen in Berlin vielleicht einfach ein bisschen mehr akzeptiert.“

Benjamin Pritzkuleit Beliebter Szenetreff: Auf der „Mary Jane“ kommen Fachbesucher und private Gäste aus aller Welt zusammen.

Claudia Kolks findet indes, dass sich in ganz Deutschland etwas verändert habe. „Selbst in Bundesländern wie Bayern oder Baden-Württemberg ist der Umgang mit dem Thema Cannabis heute lässiger“, sagt die Chefredakteurin des „Grow! Magazin“, die mit ihrem Szeneblatt ebenfalls auf der Hanfmesse vertreten ist. Anders als viele andere Stimmen auf der Mary Jane kann sie sich durchaus vorstellen, dass die Cannabis-Legalisierung zeitnah kommt. „Scholz hat bei seinem Sommerinterview ja nochmal betont, dass bis zum Jahresende die ersten Schritte in diese Richtung eingeleitet werden“; tatsächlich versprach der Bundeskanzler etwas vage, dass der Prozess nicht erst zum Ende der Legislaturperiode abgeschlossen sein werde. Aber er sei nunmal ein „juristisch und gesundheitspolitisch aufwendiger Vorgang“, so Scholz.

Wann genau die Legalisierung in Deutschland kommt, bleibt weiter unklar. Auf der Mary Jane können es die Besucherinnen und Aussteller jedenfalls kaum abwarten – endlich unbehelligt kiffen, endlich keine Kriminalisierung mehr, wie in den wenigen anderen Ländern, die hierfür ein Vorbild sind. An einem Stand auf der Hanfmesse herrscht besonders großer Andrang, veranstaltet wird eine Tombola. Der Hauptpreis: eine Reise nach Amsterdam.

Die Hanfmesse Mary Jane läuft noch bis zum Sonntag in der Arena, Eichenstraße 4 in Treptow. Es sind noch wenige Tagestickets für Privatpersonen verfügbar, sie kosten 25 Euro für Sonnabend beziehungsweise 20 Euro für Sonntag und sind über www.maryjane-berlin.com erhältlich.