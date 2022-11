Verfolgt in Kreuzberg: Berliner Politikerin berichtet über ihren Stalker

Daniel Ebert (Name geändert) steht auf der Straße vor der Kneipe und blickt durch das Fenster Hannah Lupper den ganzen Abend an. Passiert ist das vor einigen Wochen. Die Barkeeper wissen Bescheid und verscheuchen Ebert Mal um Mal. Mit ihr sprechen konnte er an jenem Abend nicht, denn Ebert hat Hausverbot in der Stammkneipe der SPD-Politikerin. Doch er schickt ihr immer noch Liebesbriefe, beschmiert ihre Haustür und manchmal steht er eben plötzlich einfach da und schaut ihr ins Gesicht. Daniel Ebert ist das, was man einen Stalker nennt.