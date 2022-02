Berlin - So ein Spruch hätte auch zu diesen Corona-Zeiten gepasst. „In die Bazillenkutsche kriegt mich kein Mensch mehr rein!“, sagte Robert Koch – und ging lieber zu Fuß, als sich der Berliner U-Bahn anzuvertrauen. Dem Entdecker des Tuberkulose-Erregers und späteren Nobelpreisträger wird nachgesagt, dass er privat Angst vor ansteckenden Kleinstlebewesen hatte. Kaiser Wilhelm II. fuhr nur einmal, 1908, und dann nie wieder U-Bahn. Er war angeblich beleidigt, weil ihm im Zug die Pickelhaube verrutscht war.

Auch Berlins Verwaltung galt nicht gerade als begeisterter Förderer des damals neuen Verkehrsmittels. Stadtbaurat James Hobrecht fürchtete, dass die Tunnel die Kanalisation beschädigen. So gab es die Genehmigung für die erste, fast nur überirdisch verlaufende Strecke der Hoch- und Untergrundbahn erst 1896 – mehr als anderthalb Jahrzehnte, nachdem der Elektropionier Werner Siemens die ersten Pläne vorgelegt hatte. Auf der ersten Strecke, die am Stralauer Tor am Osthafen nahe der Oberbaumbrücke begann und unter dem Potsdamer Platz endete, gab es am 15. Februar eine „Ministerfahrt“ mit geladenen Gästen. Drei Tage später, am 18. Februar 1902, rollte der erste öffentliche Zug.

Siemens Historical Institute/dpa So stellte sich Elektropionier Werner von Siemens 1880 die Berliner Hochbahn vor. Illustration aus dem Antrag für eine Konzession für eine Strecke auf der Friedrichstraße – der keinen Erfolg hatte. Erst 16 Jahre später kam das Go.

Später Beginn: Berlin diskutierte, Budapest baute. Die „Földalatti“ war schon sechs Jahre in Betrieb, als in Berlin 1902 erstmals die Signale auf Grün sprangen. Auch in London, wo 1863 mit der Underground die weltweit erste unterirdische Bahn eröffnet wurde, in Glasgow und Paris verkehrten bereits elektrische Züge unter der Erde. Die Begeisterung der Berliner hielt sich vor 120 Jahren in Grenzen. Die U-Bahn war ein Verkehrsmittel für Reiche. In einem Beitrag für die Verkehrshistorischen Blätter zitiert Tristan Micke, Kenner der Bahnhistorie, aus dem Berliner Tageblatt. „Auf der ersten Fahrt sah es recht dünn aus“, so der damalige Bericht. „Sechs Fahrgäste saßen in dem Wagen zweiter und 27 in den Wagen dritter Güte“ – es gab zwei Klassen. „Die Premiere war kein so billiger Spaß.“ Der private Betreiber hatte extra den Fahrpreis erhöht, weil er einen großen Andrang befürchtete. Pfeilschnell seien die Züge dahingeflogen. „Es klappte alles wie am Schnürchen. Nur voll wurde es nicht. Der Berliner wartet lieber, bis es billiger wird.“ Am ersten Tag reisten gerade mal 16.941 Fahrgäste mit der U-Bahn, berichtet Tristan Micke.

Der Aufstieg: Auf jeden Fall waren die elektrischen Züge sauberer, bequemer und schneller als die anderen Nahverkehrsmittel im wachsenden Berlin. Erst 1924 löste die elektrische S-Bahn einen großen Teil der alten und schmutzigen Dampfzüge ab. Die U-Bahn-Fahrpreise blieben lange über dem üblichen Niveau. Trotzdem reisten in den Drei-Wagen-Zügen 1903 schon rund 29 Millionen Fahrgäste – in der zweiten Klasse auf Polstersitzen, in der „Dritten“ auf Holzbänken. 1928 wurden 265 Millionen Fahrgäste gezählt, 1947 sogar 372 Millionen. Was die Verkehrsleistung anbelangt, blieb die U-Bahn aber lange hinter der Straßenbahn und S-Bahn zurück. Das änderte sich erst, als in West-Berlin immer mehr Straßenbahnstrecken eingestellt wurden, bis 1967 keine mehr übrig blieb. Heute ist die U-Bahn, gemessen an der Zahl der Fahrgäste, das wichtigste Nahverkehrsmittel in Berlin. 2019, dem letzten Jahr vor Corona, wurde es für 596 Millionen Fahrten genutzt. 2020 waren es fast 372 Millionen. Aus der ersten, rund sechs Kilometer langen Strecke ist ein 146 Kilometer langes Netz mit 175 Bahnhöfen geworden.

Siemens Historical Institute/dpa Eine Hochbahn 1902 auf dem ersten Streckenabschnitt zwischen dem Stralauer Tor und dem Potsdamer Platz.

Kein Rekordhalter: Weltrekordverdächtige Zahlen werden allerdings eher aus anderen Städten gemeldet. Mit 772 Kilometern gilt das Streckennetz in Shanghai als das längste U-Bahn-System der Welt. Was die Nutzerzahlen anbelangt, spielt Peking mit mehr als drei Milliarden Fahrgästen pro Jahr ganz vorn mit. In Pjöngjang gibt es U-Bahnhöfe in hundert Meter Tiefe – im grundwasserreichen Berlin befinden sich nur wenige Stationen tiefer als zehn Meter im Boden. Im brasilianischen Porto Alegre kommen die U-Bahn-Fahrgäste mit einer Reisegeschwindigkeit von 45 Kilometer in der Stunde ans Ziel, wobei die Stopps eingerechnet sind – in Berlin liegt das mittlere Beförderungstempo bei 31.

Aber eine turbulente Geschichte: „Eins hat die Berliner U-Bahn gewiss“, schrieb der Fachautor Jürgen Meyer-Kronthaler, „den interessantesten geschichtlichen Hintergrund.“ Nur in Berlin verband die U-Bahn zwei verfeindete Weltmachtblöcke. Auf zwei Strecken, der U6 und U8 unterquerten U-Bahnen der West-Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) Berlin, Hauptstadt der DDR. Es ging vorbei an Geisterbahnhöfen, auf denen Bewaffnete darüber wachten, dass niemand ein- und ausstieg. Allein 1977 seien in 117 Fällen Gegenstände hinausgeworfen, in 74 Fällen seien Sicherheitskräfte mit Waffen bedroht worden, so eine DDR-Statistik. „Hetzschriften“ und anderes Druckwerk flog 78-mal aus den Zügen auf die verwaisten streng bewachten Bahnsteige. Einziger Verkehrshalt im Osten Berlins war der Bahnhof Friedrichstraße. Die verschachtelte Anlage war ein Zwitter aus Grenzbollwerk und Station, mit Schleusen, die von Terroristen auf der Flucht und von DDR-Agenten genutzt wurden. Der Zustand der Transittunnel war schlecht, wie interne Berichte zeigen. Ein Brand hätte verheerende Folgen gehabt, weil Rettungsausstiege mit Blechplatten bedeckt oder verschweißt waren.

BVG/Oliver Lang Der etwas mehr als zwei Kilometer lange Abschnitt der U5 zwischen Alexanderplatz und Brandenburger Tor ist die jüngste Erweiterung des Berliner U-Bahnnetzes. Im U-Bahnhof Unter den Linden kann man in die U6 umsteigen.

Per Anhalter in den Westen: Am 8. März 1980 wurde ein Zug der heutigen Linie U8 sogar zu einer Flucht aus der DDR genutzt – per Anhalter in den Westen. Ein Stellwerkmechaniker der Ost-Berliner Verkehrsbetriebe BVB hält unweit vom U-Bahnhof Jannowitzbrücke einen Zug der U8 an. Neben ihm hatten sein Cousin und dessen Frau mit dem zweijährigen Kind auf den Zug der West-BVG gewartet. „Wir möchten mit“, sagte er. Der BVG-Fahrer entgegnete: „Rein und hinlegen!“ Minuten später waren die DDR-Bürger in Kreuzberg. Es blieb die einzige Flucht dieser Art.

Blinde U-Bahn-Tunnel in Berlin: Nicht nur das regulär betriebene Streckennetz ist von beachtlicher Größe. Im Berliner Untergrund gibt es auch zahlreiche Tunnel, die für die U-Bahn gedacht waren, aber nicht von ihr genutzt werden. Meist sind es Vorratsbauten für spätere Erweiterungen des Liniennetzes oder Relikte von Projekten, die dann aber ebenfalls nicht verwirklicht wurden. Eine Liste des Senats nennt 21 Bauwerke mit einer Gesamtlänge von mehr als 4,3 Kilometern. Die längste Anlage ist mit 865 Metern die ohne Gleise gebliebene westliche Röhre des für Betriebsfahrten genutzten Waisentunnels, der in Mitte die U5 und die U8 verbindet. Rohbauten für künftige U-Bahnhöfe befinden sich unter dem U-Bahnhof Adenauerplatz (für eine Verlängerung der U1) und über dem U-Bahnhof Turmstraße (U5). Bahnhofsvorratsbauten findet man auch im Bereich der Stationen Alexanderplatz, Kleistpark, Potsdamer Platz, Innsbrucker Platz und Schloßstraße. Sie waren für die U10 gedacht, die den Südwesten Berlins mit Weißensee verbinden sollte. Nicht zu vergessen: Berlins ältester U-Bahn-Tunnel in Wedding von 1895/96. Die 295 Meter lange Güterstrecke verband Standorte der Großmaschinenfabrik AEG. Der Verein Berliner Unterwelten bietet Führungen an.

BVG U-Bahner in der Station Warschauer Brücke (heute Warschauer Straße). In der Mitte steht Martin Dibobe aus Kamerun, erster U-Bahn-Fahrer afrikanischer Herkunft in Berlin. Er arbeitete von 1906 bis 1919 bei der U-Bahn.

Die U-Bahn im Lied: Von Anfang an inspirierte die Berliner U-Bahn Musiker und Textschreiber. Das Grips-Theater widmete ihr sogar ein Musical, das zu den erfolgreichsten Produktionen in der Geschichte des Ensembles werden sollte. „Linie 1“ wurde inzwischen von vielen Theatern im Ausland adaptiert. Musik in der U-Bahn oder in U-Bahnhöfen ist allerdings nicht mehr erlaubt. Nachdem die BVG zum Beispiel 2019 noch 4889 Genehmigungen ausgestellt hatte, war am 18. März 2020 damit Schluss. Udo Lindenbergs „Sonderzug nach Pankow“ , in der DDR verboten, wurde nachträglich zu einem U-Bahn-Lied. 2015 reiste der Rockmusiker tatsächlich mit der U2 in den Osten.

Stoß dir bloß nich’ den Kopp an de Hochbahn/ sonst stehn deine Haare in Brand/ du kriegst en elektrischen Mondschein/ verkohlt ist dein ganzer Verstand.

Bruno Grüneberg (1903)

Bahnhof Zoo, mein Zug fährt ein

Ich steig aus, gut wieder da zu sein

Zur U-Bahn runter am Alkohol vorbei

Richtung Kreuzberg, die Fahrt ist frei

Kottbusser Tor, ich spring vom Zug

Zwei Kontrolleure ahnen Betrug

Im Affenzahn die Rolltreppe rauf

Zwei Türken halten die Beamten auf

Oranienstraße, hier lebt der Koran

Dahinten fängt die Mauer an

Mariannenplatz, rot verschrien

Ich fühl mich gut

Ich steh auf Berlin

„(Ich steh’ auf) Berlin“, Ideal (1980)

David Baltzer/Bildbuehne.de „Fahr’ mal wieder U-Bahn“: Die musikalische Revue „Linie 1“ des Grips-Theaters wurde ein weltweiter Erfolg.

Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow

Ich muss mal eben dahin

Mal eben nach Ost-Berlin

Ich muss da was klärn mit eurem Oberindianer

Ich bin ein Jodeltalent und will da spieln mit ’ner Band

Ich hab ’n Fläschen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker

Das schlürf ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker

Und ich sag: Ey Honey ich sing für wenig Money

Im Republik-Palast wenn ihr mich lasst

All die ganzen Schlageraffen dürfen da singen

Dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortrage bringen

Nur der kleine Udo, nur der kleine Udo,

der darf das nicht und das verstehen wir nicht.

„Sonderzug nach Pankow“, Udo Lindenberg (1983)

Du sitzt mir gegenüber und schaust an mir vorbei.

Ich seh’ dich jeden Morgen und manchmal auch um Drei.

Du bist n' Stückchen U-Bahn. Du bist mir scheißegal.

Und bleibst du einmal weg, ich glaub ich merks nicht mal.

Und bleibst du einmal weg, ich glaub ich merks nicht mal.

„Du sitzt mir gegenüber“, Volker Ludwig/Birger Heymann (1986)

BVG 1957 war das Hansaviertel Schauplatz der Internationalen Bauausstellung Interbau. Eine Gummibahn bringt Besucher zum U-Bahnhof Hansaplatz. Seit 1961 verkehren dort U-Bahn-Züge, seit 1966 heißt die Linie U9.

wir üben selbstjustiz

drüben in deinem kiez

dein speichel ist warm

und ich häng kopfüber in deinem arm

uns gehört die u8

und wir spucken vom höchsten haus der stadt

uns gehört die u8

und wir spucken vom höchsten haus der stadt

uns gehört die u8

und wir spucken vom höchsten haus der stadt

uns gehört die u8

und wir spucken vom höchsten haus der stadt

„U8“, AB Syndrom (2018)

Berliner Verlag Die U8 gilt als eine der unangenehmeren U-Bahn-Linien in Berlin. Hier der Bahnhof Schönleinstraße in Kreuzberg.

Die U-Bahn in der Literatur: Die Untergrundbahn ist mehr als ein Verkehrsmittel. Ihr Aufkommen habe die Wahrnehmung der modernen Großstadt revolutioniert, sagen Wissenschaftler. Eine U-Bahn gehört zu einer Metropole, und sie prägt sie zugleich, in dem sie Stadtteile zueinander rücken lässt und Strukturen durcheinanderwirbelt. „Dem Briefe in der Rohrpost dürfte nicht sachlicher zumute sein. Ein Automat schluckt dich am Zoo ein und speit dich am Alexanderplatz wieder aus“, schrieb Arthur Eloesser 1918. Auch heute inspiriert die U-Bahn Schriftsteller – zuletzt etwa im Roman „Himmel unter Berlin“ von Jaroslav Rudiš. Es gibt viele weitere Beispiele. Hier eine Auswahl.

„Die Bülowstraße hat sich verändert. Welch verblüffender Anblick: Das Eisengestell einer Überbahn, rot lackiert und grau gestrichen, steigt in plumper Scheußlichkeit empor zwischen den Häusern. Barbarischer, ekliger, gottverlassener, blöder, bedauernswerter, mickriger, schändlicher, gerupfter, auf den Schwanz getretener sieht nichts in der Welt aus. Am Ende sind wir bloß unfähig, diese Art von Schönheit zu erfassen. Einst wird ja auch sie eine Schönheit sein.“

Alfred Kerr, „Brief aus Berlin“ (1900)

„Am Alexanderplatz reißen sie den Damm auf für die Untergrundbahn. Man geht auf Brettern. Rumm rumm ratscht die Ramme nieder, ich schlage alles, noch eine Schiene. Biberkopf hat wieder den Rucksack um und verkauft Zeitungen. Er hat seinen Stand am Ausgang der U-Bahn nach der Alexanderstraße.“

Alfred Döblin, „Berlin Alexanderplatz“ (1929)

„Mr. Kitzelstein, da ich gerade von der Friedrichstraße rede, will ich ihnen endlich erzählen, wie ich als Achtzehnjähriger, von sexuellen Nöten gepeinigt, dem verbotenen Westen ganz, ganz nahe kommen wollte, wie ich ihn spüren, riechen, hören, tasten wollte. Ich stellte mich nicht ans Brandenburger Tor – da war der Westen noch einhundertzwanzig Meter entfernt – nein, ich kauerte mich auf einen U-Bahn-Schacht, und immer wenn eine U-Bahn unter mir hindurchfuhr, war der Westen ganze vier Meter weg. Ich verbrachte Stunden auf den Lüftungsgittern der U-Bahn-Schächte. Vielleicht wird der Luftzug der U-Bahn ein winziges Wölkchen Eau de Toilette zu mir heraufwehen, vielleicht ist ein Klappfensterchen angekippt, durch das die Düfte direkt von einer Westfrauenhaut in meine Nase aufsteigen?“

Thomas Brussig, „Helden wie wir“ (1995)

Harald Hauswald Reise durch den Berliner Alltag: Harald Hauswald fotografierte 1986 Fahrgäste der Linie A, die damals zwischen den U-Bahnhöfen Schönhauser Allee und Otto-Grotewohl-Straße (heute Mohrenstraße) verkehrte.

„Der Bahnsteig füllte sich. Es ging zur Mittagspause oder in den Beamten-Feierabend. Büroangestellte mit Zeitungen, Regenschirmen oder schäbigen Mappen unterm Arm, die meisten stumm, graugesichtig, gebeugt, verbissen. Eine Halle voll Magenkrebs, dachte Fred vergnügt.“

Jakob Arjouni, „Magic Hoffmann“ (1996)

„So hatte er also die U-Bahn sofort nehmen müssen, obwohl er eigentlich früh dran gewesen war, genaugenommen sogar zu früh, denn er hatte den Görlitzer Bahnhof um kurz vor zehn erreicht, das war jede Menge Zeit, um an den Kudamm zu kommen, selbst mit der Linie 1, die seiner Meinung nach eine erbärmliche Bimmelbahn war, unerträglich langsam und vollgestopft mit Psychopathen und Schizos.“

Sven Regener, „Herr Lehmann“ (2001)