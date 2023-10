Berlin war nie eine Stadt, in der ich Angst hatte, sagt ein Bekannter, als ich ihn auf der Straße treffe. Es ist Dienstagabend. Er sieht blass aus. Tagelang hat er das Haus nicht verlassen. Er ist Israeli, wohnt in Neukölln. Ich weiß nicht, was ich ihm sagen soll. Keine Sorge, bestimmt erkennt dich niemand als Jude? Sagt man das wieder in Berlin? Ich erschrecke über meinen eigenen Gedanken. In der Nacht liege ich wach und sehe die Videos aus Neukölln, gleich bei ihm um die Ecke brennen Mülltonnen, schwenken Jugendliche Palästina-Flaggen. Böller, Polizei, Hass.

Seit Tagen weiß ich nicht mehr, was ich Menschen sagen soll. Der Autorin aus Israel, die mir für einen Artikel von den Menschen erzählt, die sie verloren hat durch die Massaker der Hamas, aber vorher Bedingungen stellt: Es darf auf keinen Fall bekannt werden, wo sie wohnt in Berlin. Und keine Details über ihre Familie hier.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen

Die Holocaust-Überlebende kann nicht mehr allein sein

Was soll ich der Freundin sagen, die ihrem vierjährigen Sohn verbietet, in Berlin hebräisch zu sprechen? Oder der anderen Freundin, die öffentlich über ihre Verwandten gesprochen hat, die im Holocaust umgekommen sind. Sie fühlt sich unwohl, unsicher, sagt sie. Erst Aiwanger, das Flugblatt, der alte deutsche Judenhass. Und nun der neue. Sie weint, als wir darüber reden. Was soll ich dem Freund sagen, der weder Israeli ist noch Jude, aber dessen kleiner Sohn in eine Kita geht, die neben einer Synagoge liegt, und der fragt: Was, wenn da jemand durchdreht?

Deutschland ist doch das Land, in dem das alles „nie wieder“ passieren sollte. Nie wieder: unser Logo, unser Slogan, als Aufarbeitungsweltmeister. Ja, wir haben den größten industriellen Völkermord der Geschichte zu verantworten, wir haben die Juden bis in die letzten Winkel der von Deutschland besetzten Gebiete verfolgt, entrechtet, umgebracht. Aber das ist doch vorbei. Jetzt ist doch „nie wieder“. Jetzt ist doch „auf Berlins Straßen kein Platz für Antisemitismus“. Kai Wegner hat das gesagt, der Regierende Bürgermeister. Er muss viele Straßen übersehen haben.

Ein Freund, der aus der Ukraine stammt und Jude ist, erzählt von seiner Mutter, die in der Wohnung ihrer Mutter schläft, die nicht mehr allein sein kann. Seine Oma hat den Holocaust überlebt, jetzt sagt sie: Sie wollen Hitlers Plan zu Ende führen. „Was soll ich ihr sagen: Nie wieder?“, fragt mein Freund. „Soll ich ihr Blumen ablegen?“



Das machen seine Freunde, wenn Holocaust-Gedenktag ist. Sie stehen politisch links. Viele haben noch gar nichts gesagt zu dem, was in Israel passiert ist, was Juden weltweit seitdem durchmachen. Einer sagte: Alles schlimm, aber man müsse schon fragen, warum die Hamas das gemacht habe. Warum hat die Waffen-SS das damals gemacht, die Juden erschossen?, sagt mein Freund.

Das Gesicht der Geisel auf dem Plakat: Ausgelöscht

Warum gibt es keine Demos gegen Antisemitismus? Warum war kaum jemand am Brandenburger Tor, als der Opfer der Hamas in Israel gedacht wurde? 2000 Menschen, bestimmt die Hälfte davon Politiker, Journalisten. Als Russland die Ukraine überfiel, strömten 100.000 Berliner auf die Straßen.

Auf einem Video sehe ich das Holocaust-Mahnmal. Es wird von Polizisten bewacht. Auf ein jüdisches Gemeindezentrum in Mitte fliegen Brandsätze. Am Rosenthaler Platz hat jemand Flugblätter aufgehängt, mit den Gesichtern der Israelis, die von der Hamas als Geiseln gehalten werden, darunter Babys, Großmütter, viele junge Frauen. Auf einem, das allein hängt, ist das Gesicht mit schwarzem Stift übermalt. Ausgelöscht.



Nie wieder? Wir könnten das jetzt ernst nehmen. Oder uns diesen Slogan in Zukunft sparen.