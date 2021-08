Berlin - Zur Feier des Tages gab es Cognac, Wein und Walderdbeeren. Im damaligen Forsthaus am Liepnitzsee wurde ordentlich aufgetischt. „Acht Mann Musik“ waren auch zugegen, wie eine handgeschriebene Rechnung, die bis heute erhalten blieb, in Schnörkelschrift penibel auflistet. Die Schienenstrecke nördlich von Berlin, die Journalisten an jenem 13. Juni 1901 bei einer Pressefahrt vorgeführt wurde, entwickelte sich vom Start weg auch ohne derlei Marketing prächtig. Nun ist die Heidekrautbahn, die für Ausflügler aus Berlin und Pendler aus Brandenburg gleichermaßen bedeutend ist, 120 Jahre alt geworden. Das wird gefeiert – unter anderem mit Sonderfahrten.

Heidekrautbahn: Das klingt provinziell. Sicher, die wald- und seenreiche Schorfheide rund um Groß Schönebeck, eine der beiden Endstationen im Norden, ist eines ihrer Zielgebiete. Doch die heute in Karow beginnende Strecke erschließt auch Orte wie Wandlitz, Klosterfelde, Basdorf, Schönwalde und Zühlsdorf, sagt Reinhard Arf. „Es ist eine wichtige Strecke mit einem großen Einzugsbereich“ – die mehr Aufmerksamkeit von Politikern verdient hätte, wie der 69 Jahre alte Rechtsanwalt aus Berlin meint.