Heidelbeeren sind sehr beliebt – und sehr gesund. Pro 100 Gramm enthalten sie gerade einmal 45 Kalorien, dafür aber viel Vitamin C, Kalium, Zink, Folsäure und Eisen. Schmecken tun sie auch – und so ist es kein Wunder, dass manch deutsche Region gar eine Blaubeerkönigin kürt und alljährlich Tausende Berliner zur Selbstpflücke nach Brandenburg ausschwärmen.

Sicherlich trägt zur Beliebtheit auch bei, dass die Heidelbeer-Zeit saisonal begrenzt ist. Frische Blaubeeren aus der Region gibt es von nun an nur für einige Wochen bis zum September. Dann werden sie wieder teurer – und kommen nicht mehr aus Deutschland.

Turmfalken und Fledermäuse zur Schädlingsbekämpfung

In Brandenburg beginnt am Donnerstag (7. Juli) offiziell die Saison für die blauen Früchte. Eröffnet wird sie auf einem Heidelbeerhof in Kremmen – wo in diesem Jahr erstmals Turmfalken eingesetzt werden, die Mäuse jagen und Stare vertreiben sollen. Eine natürliche, biologische Art der Abwehr: „Die bloße Anwesenheit der Turmfalken hat sich bereits als abschreckend erwiesen, sodass die gefräßigen Stare nicht mehr in Scharen über unsere reifen Beeren herfallen“, berichtet Produktionsleiter Roland Bläsche. Künftig möchte er auch Fledermäuse zur Schädlingsbekämpfung einsetzen, sie sollen die Nachtfalter dezimieren.

Denn die blaue Beere ist ein wichtiges Gut geworden: Im Juni 2021 bauten Betriebe in Brandenburg nach Angaben des Gartenbauverbandes auf einer Fläche von rund 415 Hektar Heidelbeeren an. Geerntet wurden etwa 1800 Tonnen. Vor zehn Jahren war die Anbaufläche noch 99 Hektar groß. Kulturheidelbeeren gelten inzwischen als Brandenburgs wichtigste Strauchbeerenart.

Wer selbst sein Körbchen füllen möchte, der kann das ab sofort bei verschiedenen Selbstpflücke-Anbietern (siehe unten) tun. Andere bekommen vielleicht beim Anblick der blauen Beeren Lust, in den Wald zu gehen und dort jene Art von Beeren zu pflücken, die die Zähne blau färbt – was die größeren Kulturheidelbeeren kaum tun.

Auch Heidelbeeren aus dem Wald können gegessen werden, aber...

Allerdings ist beim Naschen im Wald einiges zu beachten. Lange wurde gesagt, dass man Waldheidelbeeren und Waldbeeren insgesamt wegen des Fuchsbandwurms nicht essen solle. Doch die Lebensmittelchemikerin und Ernährungsfachfrau Lena Mier von der Verbraucherzentrale Berlin sagt, dass wissenschaftliche Belege für die Übertragung des Parasiten auf den Menschen durch Beerenfrüchte bislang dürftig sind. „Forscher halten das Risiko einer Übertragung durch wilde Beeren für sehr gering.“ Fuchsbandwürmer bekomme man eher über den Kontakt mit befallenen Füchsen und Hunden beziehungsweise mit kontaminierter Erde. „Die Möglichkeit der Übertragung durch kontaminierte Waldbeeren ist nicht abschließend geklärt“, so Mier.

Daher rät die Verbraucherzentrale: Man kann bei Waldheidelbeeren zugreifen, sollte die Früchte aber nicht direkt im Wald verzehren, sondern sie erst gründlich waschen. „Wer ganz sicher gehen will, kocht die Beeren ab: Bei über 60 Grad sterben die Eier des Fuchsbandwurms ab.“ Oder man geht eben doch Kulturheidelbeeren pflücken.

Berliner Beerengarten

Die Berliner Beerengärten mit sechs stadtnahen Standorten in Oranienburg, Blumberg, Dahlwitz-Hoppegarten, Schönfließ, Gatow und Falkensee haben je nach Saison Erdbeeren, Himbeeren und Heidelbeeren im Programm. Geöffnet ist immer so lange, wie genug reife Früchte vorhanden sind. Eventuell ist also eher geschlossen und man muss dann ein bis zwei Tage abwarten, bis wieder genug Früchte nachgereift sind.

dpa Körbchen vergessen? In den Berliner Beerengärten kann man sich verschiedene Größen zur Selbstpflücke dazukaufen.

Am besten, man ruft vorher das Infotelefon an oder informiert sich auf der Website. Für den Beerengarten in Falkensee ist die Pflücksaison 2022 beendet. Heidelbeeren können also an den Standorten Oranienburg, Schönfließ, Hoppegarten, Blumberg und Gatow geerntet werden. Auch Körbe gibt es vor Ort.

Berliner Beerengärten: täglich von 10 bis 18 Uhr, Kilopreis 7,90 Euro, Standorte und aktuelle Öffnungszeiten auf www.dah-gruppe.de/beerengaerten, Tel.: 03301/575 100

Spargelhof Klaistow

Die Spargelsaison ist beendet, aber auf dem Spargelhof in Klaistow (Potsdam-Mittelmark) ist noch immer Betrieb. Das liegt daran, dass dort jetzt Heidelbeeren geerntet werden können. Die Selbstpflücke findet direkt am Hof statt.

Spargelhof Klaistow Husch ins Körbchen: Bis September kann man in Klaistow Blaubeeren pflücken.

Neben dem Ziegen-Streichelgehege führt ein Pfad in den Kiefernwald, wo auf einer großen Lichtung die Heidelbeeren wachsen. In der Anlage zeigen Mitarbeiter, wo die größten und reifsten Früchte wachsen. „Reka“, „Duke“ und „Elisabeth“ heißen die Sorten, die in Klaistow angebaut werden. Eine Schale oder Körbchen gibt es vor Ort.

Auch hier kann es sein, dass je nach Wetterlage und Ansturm der Pflücker das Feld zeitweise schließen muss, damit die Früchte nachreifen können. Zum Ende der Saison öffnen die Felder meist nur noch an den Wochenenden.

Spargel- und Erlebnishof Klaistow: Glindower Straße 28, 14547 Beelitz OT Klaistow, täglich 9–18 Uhr, Sa/So 8–18 Uhr, Kilo 6,95 Euro, Tel. Hofbüro: 033206/610 70

Jakobs-Hof in Beelitz

Auch der Jakobs-Hof in Beelitz verlegt sich längst nicht mehr nur auf den Spargel. Es gibt ein Hofrestaurant, Spielgeräte und einen Streichelzoo mit Pferden, Ponys, Eseln, Ziegen, Schafen und Schweinen. Jetzt ist Heidelbeer-Zeit, pünktlich zum Saisonstart geht’s ab Donnerstag (7. Juli) mit der Selbstpflücke los.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jakobs-Höfe Beelitz (@jakobshoefebeelitz)

Anschließend kann man sich im Hofladen noch mit Wurstwaren vom Landfleischer, Wildspezialitäten, Sanddorn-Produkten, Eiern, Honig, Gemüse und Kartoffeln vom Bauern eindecken.

Jakobs-Hof: Kähnsdorfer Weg 1a, 14547 Beelitz, täglich 8–18 Uhr, Kilopreis 6,90 Euro, Tel.: 033204/62727

Heidelbeerpark gegenüber den Beelitzer Heilstätten

Die „Beelitzer HeideBeeren“ wachsen seit 1999 im Beelitzer Stadtwald, direkt gegenüber den Beelitzer Heilstätten (Landkreis Potsdam-Mittelmark). Von Jahr zu Jahr nehmen die Erntemenge und die Zahl der Besucher zu. Nach dem Selbstpflücken mitten im Stadtwald kann man sich im Heidelbeercafé Waffeln mit Blaubeeren und Sahne oder Heidelbeerkuchen schmecken lassen

Imago Ein Tipp: Nach der Selbstpflücke kann man noch den Baumkronenpfad in Beelitz-Heilstätten besuchen.

Tipp: Den Besuch im Heidelbeerpark kann man gut mit dem nahen Baumkronenpfad oder dem Barfußpark kombinieren.

Heidelbeerpark Forsthof Beelitzer Heide: Finnenhaus, 14547 Beelitz-Heilstätten, ab 8.7. Di–So von 9 bis 16 Uhr geöffnet, Tel.: 03382/74100

Spargel- und Heidelbeerhof in Kremmen

Jedes Jahr pünktlich zur Heidelbeerzeit öffnet der Spargelhof in Kremmen (Oberhavel) seine Tore für Liebhaber der blauen Beeren. Auf 35 Hektar wird die Kremmener Heidelbeere angebaut – natürlich und unbehandelt. Bis Ende August kann man die verschiedenen Facetten der Beere auch im hofeigenen Restaurant verkosten. Aktuell stehen beispielsweise Salate mit Heidelbeervinaigrette, Currywurst mit Heidelbeer-Currysauce und Flammkuchen mit Heidelbeeren auf der Karte.

In Kremmen werden vier verschiedene Sorten angepflanzt. Zuerst wird die „Duke“ geerntet, dann „Bluecrop“, anschließend „Draper“ und zum Schluss „Liberty“. Die reifen Beeren werden ausschließlich handverlesen gepflückt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von SpargelhofKremmen (@spargelhofkremmen)

Auch in Kremmen können Besucher die Kulturheidelbeeren auf den Feldern selbst pflücken und mit nach Hause nehmen. Wer den Korb zu voll genommen hat: Heidelbeeren kann man übrigens auch super einfrieren. Und sich dann später im Winter einen Smoothie oder Muffins damit zubereiten.

Spargelhof Kremmen: Groß-Ziethener Weg 2, 16766 Kremmen, Selbstpflücke Do–So von 8 bis 18 Uhr, Preise: 7 Euro über 1 Kilo, 8 Euro unter 1 Kilo, Tel: 033055/20 80

Selbstpflücke Elisenau

Auf den Feldern direkt vor den nordöstlichen Toren Berlins bauen die Mitarbeiter von Pomona Gartenbau Erdbeeren, Kirschen, Johannisbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Pflaumen, Äpfel und Birnen an. Ab dem 8. Juli kann man hier auch wieder Heidelbeeren selbst pflücken.

Besucher werden gebeten, vorher die Erntehotline anzurufen. Immerhin können die aktuelle Wetterlage oder zu hoher Kundenandrang dem Naschwilligen einen Strich durch die Rechnung machen. Dafür gibt’s, wenn geöffnet ist, bis weit in den Oktober hinein immer was zu pflücken.

Selbstpflücke Elisenau: Helenenauer Weg 2, 16356 Ahrensfelde, Mo–So 8 bis 19 Uhr, Erntetelefon 03338/757 133