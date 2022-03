Henning B. liegt im Krankenbett. Im Hintergrund piepsen die Monitore der Überwachungsgeräte. Am Vortag hat der 30-Jährige in der Klinik eine Chemotherapie erhalten und hat jetzt mit Übelkeit und Schwäche zu kämpfen. Doch er hat keine Zeit zu verlieren und hat sich in diesem Zustand per Videocall an die Berliner Zeitung gewandt, um seine Geschichte zu erzählen. In der Hoffnung, dass seinen Hilferuf jetzt jemand liest und ihn unterstützt. Der Unternehmer aus Pankow ist an Leukämie erkrankt und sucht dringend einen Stammzellenspender.

„Ich habe noch ein paar Jahrzehnte vor mir, die ich unbedingt noch erleben möchte“, sagt Henning B. Seine Krankheit hat den jungen Mann Anfang des Jahres unerwartet aus seinem Leben gerissen und all seine beruflichen und privaten Pläne durchkreuzt. Sein 2017 gegründetes Start-up-Unternehmen, das sich mit den verschiedenen Arbeitsformen im Berufsalltag beschäftigt und aus sechs Mitarbeitern besteht, befindet sich noch in der Aufbauphase und nun fehlt der wichtigste Mann im Unternehmen. Mit seiner Freundin Mona ist er gern nach Portugal gereist und hat dort das Leben in den Cafés in Lissabon und Porto genossen. Die Urlaube sind für Henning B. gerade nur als schöne Erinnerungen geblieben, denn er kämpft um sein Überleben.

privat Henning B. mit seiner Freundin Mona bei einem Besuch in seiner Heimatstadt Bremen

Er bekam plötzlich starke Rückenschmerzen

Der gebürtige Bremer erhielt Anfang des Jahres die Diagnose. Bereits kurz vor Weihnachten im Dezember bekam Henning B. plötzlich starke Rückenschmerzen und führte diese zunächst auf einen „harmlosen Hexenschuss“ zurück. Als sie nicht nachließen und ihm auch noch die Rippen wehtaten, wandte er sich an einen Orthopäden, der ihm Physiotherapien verordnete und ihn an einen Internisten verwies. Der fand in der ersten Januarwoche nach einer Blutuntersuchung heraus, dass der Wert seiner weißen Blutkörperchen zu hoch war und überwies ihn in eine Klinik. Dort bestätigte ihm die Oberärztin nach weiteren Untersuchungen, unter anderem einer Computertomografie, den anfänglichen Verdacht der Leukämie und stellte außerdem eine weitere Diagnose fest: Ein Wirbel seines Rückens war gebrochen. „Sie sagte mir, wenn das unentdeckt geblieben wäre, hätte ich eine Lähmung davontragen können und im Rollstuhl enden können“, erklärt Henning B. Er sei von der Nachricht völlig schockiert gewesen und habe sich gefragt, wie er das bloß seinen Eltern und seiner Freundin mitteilen soll.

Seitdem sie es wissen, stehen sie genauso neben sich wie er, aber halten fest zu ihm. Sein Vater und seine Mutter sind extra aus seiner Heimat angereist und leben nun vorübergehend in einer Ferienwohnung in Berlin, um ihrem Sohn beizustehen. „Henning ist ein außergewöhnlich starker Mensch, aber diese Situation ist natürlich hart“, sagt die Mutter Beate B. Momentan bekommt ihr Sohn eine Chemotherapie und tägliche Bestrahlung und wurde in die onkologische Fachabteilung des Helios-Klinikums Berlin-Buch verlegt. Er hat sehr mit den Nebenwirkungen der Medikamente zu kämpfen. In wenigen Wochen soll er seine Stammzellenspende erhalten und dafür sucht er jetzt so dringend seinen „genetischen Zwilling“.

privat Henning B. mit seinen Eltern Beate und Siegfried bei einem Ausflug in Brandenburg

Die Situation ist auch deshalb so hart, weil Henning B. nun schon knapp zwei Monate im Krankenhaus verbringen muss und dort wegen der Corona-Beschränkungen keinen Besuch empfangen darf. „Ich darf mich nur auf dem Klinikgelände mit meiner Familie treffen und bin nicht immer dazu imstande, nach draußen zu gehen“, sagt er. Jeder Tag ist momentan anders und sein Befinden nicht vorhersehbar. Erst gestern musste er seiner Partnerin absagen, weil er dass Bett nicht verlassen konnte.

Bedingungen für Spender einfacher geworden

Henning B. hofft, dass sich möglichst viele Berliner bei der DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren und ein passender Spender für ihn dabei ist. Die Bedingungen sind heutzutage einfacher geworden: Nach der Online-Anmeldung wird den Spendewilligen das Testkit per Post nach Hause gesendet. Statt einer Punktion des Beckenkamms wird zur Stammzellengewinnung nun ein spezielles Verfahren, Apherese, angewendet. Bei dieser Methode wird laut DKMS das Blut des Spenders in einem ständigen Kreislauf aus einer Armvene durch einen Zellseparator geleitet und wieder zurückgeführt. Um die Stammzellen im Blut zu erhöhen, wird dem Spender vier Tage hintereinander ein Medikament mit dem Botenstoff G-CSF gespritzt.

„Jeder, der sich registrieren lässt (www.dkms.de/henning), hilft mir oder anderen schwerkranken Menschen weiterzuleben“, betont Henning B. Kollegen, Freunde und Verwandte haben inzwischen in der ganzen Stadt Plakate mit der Aufschrift „Henning braucht Deine Hilfe“ geklebt. Je mehr seinen Aufruf lesen, desto mehr erhöht das seine Chancen. Henning B. möchte weiterleben. Er hat doch noch ein paar Jahrzehnte vor sich.