Nach einem Jahr auf der Kinderonkologie: Lukébakio lässt Hertha-Fan Medina strahlen

Ein Traum geht in Erfüllung: Dodi Lukébakio trifft die Zehnjährigen nach ihrer Krebserkrankung. Sie hatte ein ganzes Jahr im Krankenhaus verbringen müssen.

Medina lächelt, als ihr Dodi Lukébakio die Hand reicht. Gestern wurde ihr größter Wunsch wahr: Sie durfte den Fußballprofi von Hertha BSC im Helios-Klinikum Berlin-Buch treffen. Die Zehnjährige musste ein ganzes Jahr auf der Kinderonkologie verbringen, weil sie Krebs hatte. Für die Begegnung mit dem Spieler kehrte sie noch einmal mit ihrer Mutter Karolina Var und ihrer kleinen Schwester Aysu zurück in die Klinik.

Für einen Moment war das ganze Leid vergessen, das Medina in ihrem jungen Leben schon erlebt hat. „Ich bin so aufgeregt und finde es toll, Dodi hier treffen zu können“, sagt das tapfere Mädchen. An jenem Ort hat sie 35 Chemo- und 22 Strahlentherapien über sich ergehen lassen müssen. Es sei ein komisches Gefühl, wieder hier zu sein, sagt sie.

Doch diesmal konnte der Anlass ihres Besuchs kaum schöner sein. „Ich liebe Fußball und besonders diesen Verein“, verrät Medina. Am vergangenen Wochenende war sie mit der ganzen Familie im Stadion bei Hertha. Ermöglicht hatte ihr den Besuch der Berliner Verein Kolibri (www.kolibrihilft.de), der sich für krebskranke Kinder und Jugendliche einsetzt. Er hat auch den Besuch des Fußballprofis im Klinikum gemeinsam mit dem Fußball-Fanklub Fans at Hertha organisiert.

Medinas Fußball-Leidenschaft begann in der Schul-AG

Schade sei bloß, dass ihr Lieblingsverein gegen Bochum nicht gewonnen habe und nun in die Zweite Bundesliga absteige, findet Medina. Aus diesem Grund sei die Stimmung während des Spiels nicht gut gewesen. Er sei auch sehr traurig über die Situation bei Hertha und habe keine Worte dafür, sagt Dodi Lukébakio. Er schenkte Medina ein Trikot, das er selbst unterschrieb, und noch ein Autogramm.

Medinas Kinderzimmer sei mit Dutzenden Schals und Wimpeln geschmückt, erzählt ihre Mutter. Das Interesse für Fußball sei in einer AG an der Schule entstanden. Sie selbst und auch ihr Mann seien gar nicht so fußballbegeistert.

Während ihrer Krebs-Behandlung musste Medina auf ihren Sport verzichten. Es sei eine sehr harte Zeit gewesen. Besonders die Nebenwirkungen der Chemo. „Sie hat sich permanent übergeben und musste im Rollstuhl geschoben werden, weil sie zu schwach zum Gehen war. Einmal sei sogar ihr ganzes Gesicht zugeschwollen“, erinnert sich die Mutter. Zum Glück seien die Ärzte und das Pflegepersonal sehr engagiert gewesen und hätten ihre Tochter sehr unterstützt.

Medina bei ihrem Besuch im Hertha-Stadion Privat

Das Mädchen war an Muskelkrebs erkrankt

Medina war vor drei Jahren an einer seltenen Form von Muskelkrebs erkrankt, der durch Zufall entdeckt wurde, als sie am Arm von einer Katze gekratzt worden ist. „Wir dachten, dass ihr Arm so anschwoll und schmerzte, weil sich die Wunde infiziert hatte“, erklärt Karolina Var.

Doch nachdem der Arzt Medina im MRT untersuchte, stand fest, dass in Medinas rechtem Arm ein bösartiger Tumor saß, der herausoperiert werden musste, und Medina medikamentös behandelt werden musste. Das tragische Schicksal traf sie ausgerechnet mitten in der Corona-Krise. „Wir waren Monate völlig isoliert und ihre kleine Schwester und ihren Vater konnte Medina nur durch das Fenster sehen“, sagt die Mutter. Sie selbst habe zwölf Monate mit ihrem Kind im Krankenhaus verbracht und sei nur zum Wäschewaschen nach Hause gefahren.

Auch eineinhalb Jahre nach dem Drama um ihre Tochter erinnere sie sich noch immer an den metallischen Geruch der Chemo, sobald sie die Station betrete, sagt Karolina Var. Heute gilt ihr Kind zum Glück medizinisch als geheilt. Aber sie muss noch alle drei Monate mit Medina zu Kontrolluntersuchungen hierher zurückkommen.

Für Dodi Lukébakio war der Besuch auf der Kinderonkologie auch ein sehr berührender Moment. Der 25-Jährige kam mit seiner Ehefrau Genie ins Helios-Klinikum nach Berlin-Buch, um dem Mädchen eine Freude zu machen. Sie sind selbst erst vor 17 Monaten Eltern eines Sohnes geworden. Sein Name sei El Eliyon, verrät der Fußballprofi. „Ich bin sehr dankbar, dass ich so viel Glück habe und mein Kind gesund ist. Mir geht es gut und deshalb möchte ich gern etwas zurückgeben“, sagt Dodi Lukébakio.

Medina wird diesen besonderen Augenblick wohl nicht so schnell vergessen, als sie auf den Hertha-Spieler traf. Sie sagt: „Ich fand Dodi sehr sympathisch und habe mich gefreut, dass ich ihn kennenlernen durfte.“