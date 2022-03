Berlin - Ein Foto im Internet, es zeigt einen rüstigen Rentner im Autoscooter. Strohhut, Sonnenbrille, weißer Bart, er reckt eine Faust triumphierend empor. Vor ihm hockt ein Junge am Lenkrad. Großvater und Enkel könnten das sein. Beide lachen. „Mehr Energie für Ihr Herz“ ist die Szenerie überschrieben. Unter dem Foto steht: „Haben Sie ein schwaches Herz? Helfen Sie sich und anderen!“ Gesucht werden Teilnehmer für eine Studie des Deutschen Zentrums für Herz-Kreislauf-Forschung (DZHK), eines landesweiten Netzwerks aus Kliniken, unter anderen der Berliner Charité.

Die Corona-Pandemie stellt die Medizin vor große Herausforderungen, im Kampf gegen das Virus vor allem, aber nicht nur dabei. Die sogenannte Metris-HF-Studie, für die das DZHK derzeit im Internet um Probanden aus der Region Berlin wirbt, ist ein Beispiel dafür. „Online aktiv nach Herz-Kreislauf-Patienten zu suchen, ist zunehmend eine hilfreiche Methode“, sagt Wolfram Döhner, Professor an der Charité und Leiter der Studie: „Gerade während der Pandemie hat sie an Bedeutung gewonnen. Die Charité zum Beispiel war sehr vorsichtig, was die Versorgung von Patienten ohne Notfallsituation betraf.“ Außerdem mieden Patienten aus Angst vor Ansteckung die kardiologischen Ambulanzen der Krankenhäuser, die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ), auch die niedergelassenen Fachärzte, über die das DZHK hauptsächlich Kandidaten rekrutiert. „Wir haben deshalb andere Wege gesucht“, sagt Döhner.

Für das aktuelle Projekt hat das DZHK eigens eine Webseite eingerichtet, https://metris-studie.de/, sie liefert erste Informationen: Wer kann mitmachen? Wie läuft die Studie ab? Wer führt die Untersuchungen durch? Damit beginnt die Überzeugungsarbeit. Die Teilnahme bei allen Studien ist freiwillig, Aufklärung wichtig. „Ein grundsätzliches ethisches Prinzip in der klinischen Forschung“, sagt Kardiologe Döhner.

Bevor eine solche Studie beginnen darf, prüft eine unabhängige Ethikkommission alle Aspekte, minutiös beschrieben in einem Studienprotokoll. „Extrem gründlich wird dabei geprüft, wie mögliche Risiken ausgeschlossen werden können“, erklärt Döhner. Es gilt die hippokratische Tradition: primum non nocere. Das lateinische Gebot: zu allererst nicht schaden.

Charité Wolfram Döhner, Professor an der Charité, forscht zu Therapien gegen Herzschwäche.

Potenzielle Probanden gibt es genug. Rund zwei Millionen Menschen leiden in Deutschland an klinischer Herzschwäche. Für die Forscher kommt es darauf an, überzeugend zu vermitteln, welche Vorteile eine Studie für ihre Teilnehmer haben kann. „Probanden“, sagt Döhner, „beziehen einen Großteil ihrer Motivation aus einer möglichen gesundheitlichen Verbesserung für sie persönlich.“ Und diese Erwartung ist realistisch. „Wir wissen aus vielen Untersuchungen, dass Patienten, die sich an einer klinischen Studie beteiligen, in der Regel medizinisch besser dastehen als diejenigen, die das nicht tun.“ Von diesem Effekt profitiert auch die Kontrollgruppe, die kein Medikament, sondern ein Placebo erhält.

Bei der DZHK-Studie werden es am Ende 50 Patienten sein, denen eine solche Substanz ohne Wirkung verabreicht wird. Ebenfalls 50 bekommen Metformin, das seit Langem bereits gegen Diabetes Typ 2 eingesetzt wird. Weiteren 50 wird ein vergleichbares Mittel gegeben. Die Berliner Forscher wollen so herausfinden, ob Metformin auch einer Herzschwäche entgegenwirkt. Döhner erklärt: „Der Körper reagiert auf ein schwächer werdendes Herz, indem er das Herz mehr antreibt.“ Stresshormone werden verstärkt ausgeschüttet, was die Herzschwäche beschleunigt, die Pumpleistung geht weiter zurück. Statt diesen Abwärtstrend mit Medikamenten zu bremsen, wie bisher üblich, wollen DZHK-Forscher erreichen, dass der Mechanismus gar nicht erst einsetzt – mit Metformin. Das bewirkt eine bessere Ausnutzung des Zuckers in den Zellen zur Energieerzeugung – und senkt dadurch auch den Zuckerspiegel im Blut.

Gesucht werden Patienten mit chronischer Herzschwäche

Rund die Hälfte der benötigten 150 Probanden hat dieses Konzept bereits überzeugt. Nach den Übrigen wird weiter gesucht. Älter als 18 Jahre sollen die Kandidaten sein und wegen eines chronisch schwachen Herzens mit Medikamenten behandelt werden. „Die Patienten sollten auf jeden Fall in ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit eingeschränkt sein“, sagt Döhner. Sie sollten aber nicht an Diabetes leiden. Ethnie oder Geschlecht spielen keine Rolle. „Die untersuchten Mechanismen treffen für alle Menschen gleichermaßen zu, in den Routinetherapien gegen Herzinsuffizienz wird derzeit keine spezielle Unterscheidung für männliche oder weibliche Patienten getroffen.“

Ob Mann oder Frau, jung oder alt – in einigen Wochen wollen sie die noch fehlenden Probanden für ihr Forschungsvorhaben gewonnen haben. „Die hervorragende Behandlung der Herzschwäche von heute beruht auf genau solchen Studien, die in den Jahren zuvor durchgeführt wurden“, sagt Döhner. „Unsere Studien heute werden zur weiteren Verbesserung der Behandlung für zukünftige Patienten beitragen.“ Für die deutschen Behörden ist dieser gesellschaftliche Nutzen das entscheidende Kriterium dafür, eine Studie zu genehmigen. Und zu finanzieren.

Beim DZHK laufen Projekte, deren Budget zwischen 200.000 Euro und sieben Millionen Euro betragen kann, je nach Teilnehmerzahl. Das Geld für die Metris-Studie, findet offensichtlich das Bundesforschungsministerium, ist sinnvoll angelegt. Denn wenn es gut läuft, haben demnächst Millionen Herzen mehr Energie.