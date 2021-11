Die Nachfrage nach einer Auffrischungsimpfung steigt. In den Berliner Impfzentren Messe und Tegel sind derzeit alle Termine ausgebucht. Doch die Kapazitäten sollen wieder hochgefahren werden. Ein Überblick, wie Berlinerinnen und Berliner jetzt ihre Booster-Impfung bekommen können.

Wo können Berlinerinnen und Berliner ihre Auffrischungsimpfung gegen Covid 19 erhalten?

Neben den beiden großen Impfzentren Messe und Tegel gibt es noch weitere Orte, an denen die Auffrischungsimpfung gegen Covid 19 – kurz Booster – möglich ist. Das sind Hausärzte, Betriebsärzte, aber auch mobile Impfstationen. Das Bezirksamt Lichtenberg betreibt Impfstationen im Linden-Center sowie im Ring-Center. Das Bezirksamt Mitte betreibt eine Impfstation im Einkaufscenter Alexa. Auch in den Schönhauser Allee Arcaden sowie im Rathaus-Center Pankow werden Montag bis Sonnabend Impfungen gegeben. Darüber hinaus gibt es Impfbusse, die täglich an unterschiedlichen Standorten in Berlin unterwegs sind. An diesem Mittwoch hält einer beispielsweise von 7.30 Uhr bis 13.15 am Großmarkt in der Beusselstraße 44 in Moabit und einer von 10 bis 15.45 an der Straße des 17. Juni vor der TU Berlin. Die tagesaktuellen Standorte können unter wirhelfenberlin.de abgefragt werden.

Weitere feste Impfzentren befinden sich in der Lietzenburger Straße 29 am Kudamm oder in der Klinik Havelhöhe in Spandau. Am 3. Dezember soll außerdem das Impfzentrum Karlshorst eröffnen und damit eine Lücke im Osten der Stadt schließen.

Wo gibt es noch freie Termine für eine Booster-Impfung in Berlin?

Normalerweise können Termine zur Impfung in den großen Zentren Messe und Tegel telefonisch oder online über das Portal Doctolib gebucht werden. Seit ein paar Tagen ist dies aber nicht mehr möglich, da „aufgrund der hohen Nachfrage alle Verfügbarkeiten ausgebucht sind“, heißt es. Und: „Bitte versuchen Sie es erneut zu einem späteren Zeitpunkt.“ „Wir sind gerade dabei die Kapazitäten wieder hochzufahren“, sagt Karsten Hintzmann, Sprecher Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Berlin (DRK Berlin). Das DRK Berlin betreibt unter anderem das Impfzentrum Flughafen Tegel. Er rät Ende dieser Woche noch einmal nach freien Terminen zu gucken. „Wir werden spätestens ab Beginn nächster Woche in der Lage sein, 10.000 Impfungen täglich durchzuführen“, so Hintzmann. Zurzeit seien es geschätzt etwa 6000. Im Zuge dessen würden auch für Dezember wieder neue Termine freigeschaltet werden.

Auch am Impfzentrum Kudamm in der Lietzenburger Straße gibt es zurzeit noch Kapazitäten – frühestens allerdings für den 30. Dezember (Stand Dienstag).

Über Doctolib können auch Termine zur Covid-19-Impfung bei privaten Arztpraxen gebucht werden. Allerdings sind auch hier die momentanen Kapazitätsgrenzen fast erreicht. Termine gibt es häufig erst für Anfang 2021. In der Impfpraxis Diagnostikum Berlin in den Gropius Passagen in Neukölln wird zum Beispiel der nächste freie Termin am 6. Januar angegeben, in einer Gemeinschaftspraxis in Alt Bukow am 3. Februar.

Schneller geht es womöglich ganz ohne Termin. Die Impfstationen in den Einkaufszentren sowie die Impfbusse arbeiten größtenteils ohne Terminbuchung. Hier kommt dran, wer spontan vorbeikommt, sich in die Schlange einreiht und Geduld mitbringt. Auch die Impfzentren Messe und Tegel haben für Spontankunden geöffnet. Auf wirhelfenberlin.de wird die Auslastung in Echtzeit angegeben. Am Dienstag war die Auslastung auch für Spontankunden in Messe zeitweise sehr hoch – in Tegel hingegen vor allem vormittags gering.

Welche Impfstoffe werden in welchem Berliner Impfzentrum verimpft?

Zurzeit wird in den landeseigenen Impfzentren sowie in den Impfbussen und den Stationen der Bezirksämter Biontech verimpft. Lediglich in den Zentren Tegel und Messe haben Impfwillige die Möglichkeit neben Biontech Moderna zu wählen. Das wird sich allerdings bald ändern. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat vergangene Woche Begrenzungen bei Bestellmengen für den Biontech-Impfstoff angekündigt. Dafür soll das Präparat von Moderna bei den Auffrischungsimpfungen vermehrt zum Einsatz kommen. Das wird auch Auswirkungen auf Berlin haben. „Wir wurden darüber informiert, dass wir damit rechnen müssen deutlich weniger Biontech zu bekommen“, sagt Hintzmann. „Klar ist aber, dass wir ausreichend über Impfstoff verfügen, um Impfungen, die zugesagt sind auch durchzuführen.“ Nur könne es einen Wechsel beim Präparat geben. Auch wenn Biontech gebucht worden sei, müsse womöglich auf Moderna zurückgegriffen werden, so der Sprecher des DRK Berlin.

Wer sollte sich eine Auffrischungsimpfung geben lassen?

Besonders wichtig sind die Auffrischimpfungen für Menschen mit eingeschränktem Immunsystem und für ältere Menschen ab 70. „Ältere und gefährdete Menschen sollten jetzt zuerst die Booster-Impfung bekommen“, sagte etwa Berlins Ärztepräsident Peter Bobbert kürzlich der dpa. Eine festgelegte Impfreihenfolge gibt es allerdings nicht. In Berlin können sich alle Bürgerinnen und Bürger ab zwölf Jahren eine kostenlose Auffrischungsimpfung holen. Lediglich der Abstand zur letzten Impfung gegen Covid 19 ist entscheidend. Fünf Monate muss die zweite Spritze her sein. Mit zwei Ausnahmen: Bei einer Erstimpfung mit Johnson & Johnson beträgt der nötige Abstand nur vier Wochen. Und das Impfzentrum Havelhöhe impft auch bei anderen Präparaten schon bei einem Abstand von vier Monaten.