Berlin - Sie heißen Frohsinn, Märchenklause, Freilandstübchen, Vereinslokal Bauernstube, Gasthaus Bielefeld, Gaststätte Südpol oder Gartenlokal Alte Baumschule – und sie sind eine bewahrenswerte Besonderheit, gerade jetzt im Berliner Sommer. Die Rede ist von Vereinslokalen in den Berliner Kleingarten-Anlagen. Wer Hausmannskost mag und genug hat von Hipster-Schickimicki, kann sich hier aufs Wesentliche besinnen. Ein Bier, noch besser eine Weiße, ein paar Worte mit den Menschen am Nachbartisch, ansonsten den Stammgästen lauschen, Blumen gucken, glücklich sein. Es darf berlinert werden.

Schon als Kind war es etwas Besonderes, wenn meine Eltern nicht selber den Holzkohlegrill im Rosenthaler Kleingarten anwarfen. Dann hieß es: „Heute gehen wir in die Gaststätte.“ Schnitzel, Bockwurst, Buletten gab es da für die Eltern und ein Würzfleisch für mich, danach ein Eis für den Rückweg in den Garten. Das Lokal in der Anlage Einigkeit, in dem auch Vereinsversammlungen stattfanden, Kinderfeste und Faschingsfeiern, ist heute geschlossen. In vielen anderen Laubenkolonien aber sind die Vereinslokale Herzstücke der Anlagen.