Gefährliches Spielzeug:„Hilfe, mein Kind hat einen Magneten verschluckt“

Als Xenia N. ihrem fünfjährigen Sohn Lev eine Gutenachtgeschichte vorlas, erlebte sie eine schlimme Überraschung: „Mama, ich habe die kleinen Kugeln, die in meiner Hosentasche waren, runtergeschluckt“, beichtete ihr Kind. Die besorgten Eltern brachten ihren Sohn noch am selben Abend in die Notaufnahme im Helios Klinikum Emil von Behring Berlin-Zehlendorf. Dort mussten die Ärzte Lev bei einer Notoperation die Perlen aus dem Magen entfernen, weil sie magnetisch waren.

„Man denkt immer, mein Kind macht so etwas nicht, weil wir es genügend aufgeklärt haben. Aber das ist ein Irrglaube. Auch meine Frau und ich wissen es jetzt besser“, sagt Ruben N. Der Unternehmer aus Zehlendorf möchte die tragische Geschichte seines Jungen, die glücklicherweise gut ausging, öffentlich machen, um andere Eltern für die Gefahren des sogenannten Interaktionsspielzeugs, das für Kinder eine Gefahr darstellen kann, zu sensibilisieren. Solche Magnetkugeln sollten unbedingt verschlusssicher aufbewahrt werden.

Die bunten Kügelchen, die wie kleine essbare Zuckerperlen aussehen, wirken auf Kinder schon aufgrund der unterschiedlichen Farben anziehend. „In diesem Fall lagen sie in unserem Gemeinschaftsgarten und Lev hatte sie beim Spielen entdeckt.“, erklärt der Vater.

Doch dem Fünfjährigen hätten sie zum Verhägnis werden können. Er steckte sich Teile des Spielzeugs, das laut Herstellerangaben ausschließlich für Erwachsene als Puzzlespiel zum Trainieren des Gehirns gedacht ist und in Spielwarenläden und im Internet bezogen werden kann, in seine Hosentasche. Doch dort blieben sie nicht. Er nahm sechs der kleinen Perlen in den Mund und schluckte sie herunter.

Die kleinen bunten Spielperlen sehen aus wie Bonbons, sollten aber keinesfalls verschluckt werden. imago/YAY Images

Giftnotruf der Charité angerufen

„Meine Frau konnte das zunächst kaum glauben, aber blieb zum Glück ganz ruhig und gefasst“, erzählt Ruben N. Die Eltern hätten kurz überlegt, was sie nun machen könnten, und seien dann auf die Idee gekommen, den Berliner Giftnotruf der Charité (030 19240) zu kontaktieren, der rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr erreichbar ist. „Dort sagte man uns, dass wir sofort in eine Notaufnahme fahren sollen, da verschluckte Magneten im Körper eines Kindes Organschäden verursachen können“, erinnert sich der Vater.

In der Kinderklinik machten die Ärzte Röntgenaufnahmen von Levs Magen und sahen auf den Bildern die sechs bunten Perlen, die zu einer Kette aneinandergereiht waren, ganz deutlich. Sie entschieden sich für die OP.

Doch was ist so gefährlich daran? „Wenn es nur ein Kügelchen gewesen wäre, wäre es nicht so schlimm gewesen. Da es aber mehrere waren, die durch ihre magnetische Anziehungskraft aneinanderhafteten, hätten sie quasi als ein Klumpen in den Darmschlingen hängen bleiben können. Das wiederum hätte den Weitertransport im Darm verhindert und die Magnete könnten nicht mehr ausgeschieden werden“, erklärt Kindergastroenterologe Markus Schmitt. Es kann sogar noch schlimmer kommen, so der Kinderarzt: „Durch den Druck der Magnete wird die Darmschleimhaut an dieser Körperstelle nicht mehr durchblutet. Dadurch sterben Zellen ab. Der Darm kann sogar perforieren, das heißt, es entsteht ein Loch zwischen Darminnenseite und freier Bauchhöhle. Das ist dann lebensbedrohlich.“

Gefährliche Spielmagneten und Knopfzellbatterien

Das Kind musste nach der Operation noch eine Nacht zur Überwachung im Krankenhaus bleiben. „Lev hatte weder vor dem Eingriff noch danach Schmerzen und war wohlauf“, sagt Ruben N.

Die Eltern und auch der kleine Lev haben aus der unangenehmen Erfahrung gelernt. Sie schauen nun noch genauer hin und kontrollieren jeden Abend die Hosentaschen des Kindes. Auch Levs behandelnder Arzt rät Eltern von kleinen Kindern zur besonderen Achtsamkeit. Er sagt: „Wenn Kinder etwas verschlucken, sollten sich Eltern immer kinderärztlichen Rat holen. Neben Spielmagneten sind auch Knopfzellbatterien besonders gefährlich, da selbst die kleinste dieser Batterien durch einen Reststromfluss ein Loch in die Speiseröhre brennen kann. Hier sollte bei Verdacht immer ein Röntgenbild erstellt werden.“