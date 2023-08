Pirmin Spiegel, Geschäftsführer von Misereor, ist in diesem Jahr besonders dankbar – obwohl die Spenden für seine Hilfsorganisation gesunken sind. Angesichts der multiplen Krisen und der Inflation sei die Summe beachtlich und im Vergleich zum Vorjahr auch nur leicht gesunken.



2022 wurden dem Hilfswerk der römisch-katholischen Kirche 61,7 Millionen Euro gespendet. 2021 waren es noch 63,1 Millionen Euro. Auch die öffentlichen Mittel sind von 169 auf 164,1 Millionen Euro gesunken. In einem zehnjährigen Vergleich ist die Unterstützung allerdings gestiegen – sowohl die öffentlichen Gelder als auch die Spenden.

„Das macht uns stolz“, sagt Spiegel auf einer Pressekonferenz am Donnerstag in Berlin und meint damit, dass er stolz darauf sei, dass es überhaupt noch Spenden gibt, trotz der gestiegenen Lebenserhaltungskosten. Dass die Spenden derzeit sinken, bringe er nicht direkt mit den Missbrauchsskandalen innerhalb der katholischen Kirche in Verbindung. Die Auswirkungen spüre man aber auch im eigenen Haus: „Die Krise geht ins Herz und Mark der Kirche und wir sind Teil davon“, sagt er. Es schmerze und irritiere, dass die Institution weggeschaut und die sexuelle Gewalt vertuscht hat. Die Reaktionen der Spender seien gespalten, es kämen Briefe von Menschen, die ihre Arbeit weiterhin als vertrauenswürdig wahrnehmen, aber auch von Menschen, die ihre Unterstützung beenden, sagt Spiegel.

Entwicklungszusammenarbeit oder Ausbeutung?

Geschäftsführer Spiegel und der Vorsitzende der Katholischen Zentralstelle für Entwicklungshilfe (KZE), Karl Jüsten, gehen auf der Pressekonferenz auf einzelne politische Krisen, den Aufstieg autoritärer Regime und die Auswirkungen des Klimawandels ein. Spiegel ruft zur Genügsamkeit auf: „Dass wir so weiter leben und produzieren können, ist ein Trugschluss.“



Jüsten sagt, dass der wachsende Wettbewerb mit China und Russland in „Partnerländern“ immer offener ausgetragen werde. Dabei stelle China die Interessen der Indigenen nicht ins Zentrum. Kritische Fragen dazu, ob Deutschland bei der Entwicklungszusammenarbeit nicht genauso an Rohstoffen interessiert sei, verneint Jüsten. Andere Stellen, wie das Wirtschaftsministerium, verfolgten sicher solche Interessen – „ich glaube aber, die deutsche Entwicklungszusammenarbeit hat andere Standards als die russische und chinesische“, sagt er. „Immer dann, wenn Rohstoffe ausgebeutet werden, haben Sie uns auf Ihrer Seite.“

Spiegel positioniert sich zu vielen Themen klarer. Die Firma Monsanto behaupte, den Hunger zu bekämpfen, das sehe er anders: Produkte, die in Europa verboten seien, sollten auch nicht hier produziert und an andere Länder verkauft werden. Er spricht sich für eine Abschaffung solcher „doppelten Standards“ aus. Auch die Abschottung Europas kritisiert er scharf: „Wir leben in einer Festung, individuelles Asylrecht wird immer mehr eingeschränkt“, sagt er. „Das wird unseren Geist beeinflussen.“