In den 80ern war das britische Magazin TimeOut neben The Face und I-D das führende Blatt, wenn es um Londoner Underground-Kultur ging, ein Stadtmagazin, ähnlich dem Berliner Tip, von der Stadt für die Stadt. Wenn man wissen wollte, was in der damals hippsten Metropole der westlichen Welt passierte, kam man an TimeOut kaum vorbei.

Das Magazin hat es im Gegensatz zu vielen anderen ähnlichen Publikationen geschafft, eine Marke zu werden, die schon seit über 25 Jahren weit über das reine Stadtleben hinausgeht. Es gibt TimeOut-Reiseführer, Foodmärkte in Städten wie Lissabon, Dubai, New York und Montreal, dazu viele Kulturrezensionen und Listicles wie „The best things to do in Berlin“, oder „the 50 best love songs of all time“. Nun hat das Magazin wieder einmal die angeblich coolsten Stadtteile der Welt gekürt, „the 51 coolest neighbourhoods in the world“, für die laut Magazin rund 20.000 Metropolen-Bewohner befragt wurden.

Tempelhofer Feld, Hasenheide, Körnerpark

Auf Platz 15. steht erwartungsgemäß Neukölln, denn Berlin muss ja offenbar irgendwie vorkommen in dieser Art von Bewertung. Man fragt sich aber, ob das weltweit erscheinende Magazin nicht irgendein 15 Jahre altes Listicle rausgekramt hat, in Anbetracht der Tatsache, dass Neukölln, eigentlich nur ein paar Straßen in dem riesigen Stadtteil, schon so lange als hip gilt, dass es nur noch das Gegenteil davon sein kann: ein durchgentrifizierter Kiez, der mittlerweile alle blöden globalen Hipster-Klischees bedient, die man auch in Städten wie eben London, Lissabon oder New York findet: Mandelmilch-Coffee-Buden, Designer-Secondhand-Shops, Galerien, hochpreisige Restaurants und Bars.

Viel eingefallen ist den Machern des Textes dann auch nicht, außer, dass der Neuköllner Spirit immer noch „alive“ sei, das könne man in den vielen türkischen Imbissen, libanesischen Supermärkten ebenso spüren wie an Orten wie dem Tempelhofer Feld, dem Körnerpark oder der Hasenheide. Wirklich? Gähn!

Es täte Neukölln unter Umständen ganz gut, wenn es mal nicht in den internationalen Fokus des EasyJet-Sets gezogen würde und man sich bei TimeOut auch mal anderen Berliner Kiezen widmen würde. Offensichtlich waren die britischen Magazin-Macher schon länger nicht mehr in der deutschen Hauptstadt.