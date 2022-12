Das Haus in der Kastanienallee 12, bekannt als Hirschhof, geht an eine Genossenschaft. Ein Erfolg, wie es ihn nur selten gibt in Berlin. Und der hart erkämpft wurde.

100 Mieter können aufatmen: Rettung eines Hauses in Berlin gelingt in letzter Minute

In der Kastanienallee 12 in Prenzlauer Berg kann gefeiert werden: Nach zähem Ringen ist am Freitag eine Lösung gefunden worden, damit das Haus von der Genossenschaft SelbstBau gekauft werden kann. Das hatten sich die rund 100 Bewohner gewünscht, um die jetzige soziale Mischung im Haus zu erhalten. „Wir sind unglaublich erschöpft, die Freude dringt erst langsam durch“, sagte Angela Dressler, Sprecherin des Vereins K12, in dem sich die Bewohnerschaft des Hauses organisiert hat.

Die Eigentümer des Hauses, zwei Brüder, wollen das Haus verkaufen. Sie hatten den Bewohnern eine Frist bis Ende November gesetzt, um ein tragfähiges Modell für einen Kauf auf die Beine zu stellen. Das ist in letzter Minute gelungen. „Es war ein Drama, das Potenzial hätte, verfilmt zu werden“, sagte Dressler.

Die SelbstBau eG war zwar prinzipiell bereit, das Haus für den geforderten Kaufpreis von insgesamt sieben Millionen Euro zu übernehmen, war aber für einen Großteil der Summe auf ein Darlehen aus Landesmitteln angewiesen. Ein Fördertopf für Bestandserwerb durch Genossenschaften bei der Stadtentwicklungsverwaltung schien die Antwort zu sein.

Er ist allerdings nur für den Erwerb von Wohnungen ausgelegt, wodurch sich die Fördersumme zu weit reduzierte, weil es im Haus auch Gewerbe gibt. Die Lösung brachte ein Kontakt von SelbstBau-Vorstand Peter Weber. „Sie ergab sich zufällig bei einem Essen mit dem Geschäftsführer der Stiftung Edith Maryon“, sagte er. Die Schweizer Stiftung erklärte sich bereit, die Gewerbe im Haus anzukaufen. Die Hausbewohner finanzieren auch zehn Prozent der Kaufsumme für die Wohnungen.

Das Haus hat die Sanierungswellen in Prenzlauer Berg bisher verpasst. Viele Wohnungen verfügen noch über Ofenheizung und Außentoilette. Deshalb gehörte zur Übernahme auch eine Grundinstandsetzung. Um diese zu finanzieren, fehlte immer noch Geld, das der Senat nicht zur Verfügung stellen konnte. Die Stiftung sprang ein. Mit ihrer Unterstützung finanziert die Genossenschaft eine Grundinstandsetzung der Gebäudehülle, Heizungen und Stränge. Am 21. oder 22. Dezember soll der Kaufvertrag unterschrieben werden. „Die Kastanienallee 12 liegt dann unter dem Weihnachtsbaum“, sagte Weber am Freitag glücklich.