Historiker: „Wir haben viel zu lange über Staatssicherheit und SED-Unrecht diskutiert“

Im Sommer 2022 erschütterte ein Skandal die deutsch-deutsche Aufarbeitungsszene. Der Historiker Rainer Eckert hatte ein Buch geschrieben, in dem er mit seinen Mitstreitern abrechnete und der Aufarbeitungslandschaft bescheinigte, „von so vielen Konflikten durchzogen“ zu sein „wie sonst kaum ein anderer politischer Bereich“.

Er, der selbst einst zur DDR-Opposition und zu den Aufarbeitern gehörte, freute sich auf die „intellektuelle Auseinandersetzung“, die seine Streitschrift auslösen würde. Aber dazu kam es nicht. Personen, die im Buch auftauchten, beschwerten sich beim Verlag über ihre Darstellung. Der Mitteldeutsche Verlag kündigte den Vertrag mit Eckert, die Bundesstiftung für Aufarbeitung der SED-Diktatur, in deren Stiftungsrat Rainer Eckert selbst seit 25 Jahren gesessen hatte, strich ihm den Druckkostenzuschuss.

Eckerts Freund und Historikerkollege Ilko-Sascha Kowalczuk sprach von „cancel culture“. Rainer Eckert kämpfte, nahm sich einen Anwalt, ließ sein Buch juristisch prüfen, fand einen neuen Verlag. In seinem Buch „Umkämpfte Vergangenheit“, im April erschienen, rechnet er nun nicht mehr nur mit der DDR-Aufarbeitungsszene ab, sondern auch mit denjenigen, die sein Buch verhindern wollten.

Herr Eckert, war es schwer, einen neuen Verlag zu finden?



Gar nicht. Es gab mehrere Angebote, unter anderem von zwei westdeutschen Verlagen und das vom Leipziger Universitätsverlag. Mein Buch verkauft sich gut und die Reaktionen, die mich erreichen, sind ausschließlich positiv.

Ist der Streit in der Aufarbeitungsszene, den Sie mit Ihrem Buch ausgelöst haben, damit geschlichtet?



Nein, im Gegenteil. Ich bin gerade erst aus dem Stiftungsrat der Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur ausgetreten.

Warum das?



Weil mir die Stiftung den bereits zugesagten Druckkostenzuschuss gestrichen hat, aber auch, weil nach so langer Zusammenarbeit niemand aus der Stiftung auch nur einmal mit mir persönlich darüber gesprochen hat. Weder Rainer Eppelmann noch Markus Meckel oder Anna Kaminsky, die Chefin der Bundesstiftung.

Haben Sie denn den Kontakt zu Ihren ehemaligen Mitstreitern aus der Stiftung, wie Rainer Eppelmann, gesucht?



Nein, Sie haben mir ja gekündigt, nicht andersherum. Ich wollte da nicht anrufen und als Mitglied des Stiftungsrates um eine finanzielle Förderung bitten. Auch lag meine Frau im Sterben. Das kam alles zusammen.

Es gab juristische Einwände wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten gegen Ihr Buch. Was mussten Sie in der neuen Fassung ändern?



Ich hatte aus persönlichen Mails von Uwe Schwabe an mich zitiert. (Schwabe ist ein ehemaliger Bürgerrechtler aus Leipzig, der einmal Eckerts Freund war. Anm. d. Red.) Die Mails sind gelöscht. Im Text selbst habe ich ein paar harte Urteile etwas abgemildert. Die Passage über Hubertus Knabe und seine Kündigung in der Gedenkstätte Hohenschönhausen habe ich durch seine Stellungnahme gegenüber dem Untersuchungsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses ergänzt.

Rainer Eckert Benjamin Pritzkuleit

Ihre Anwälte fanden, man müsste auch seine Gegenposition zeigen?



Ja, ich hatte zuvor nur erwähnt, dass es sie gab, jetzt habe ich geschrieben: Knabe sieht das so und so. Bei Ines Geipel (ehemalige DDR-Leistungssportlerin. Anm. d. Red.) habe ich auch eine Ergänzung gemacht. Ich hatte übersehen, dass sie im Sommer 1989 einen Aufruf ans schwarze Brett ihrer Universität gehängt hat, in dem sie gegen das Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens protestierte. Davon wusste ich nichts.

Ines Geipel war es, die als erste gegen Ihr Buch vorgegangen war. Sie hatten geschrieben, sie sei eine Hochstaplerin.



Ich hatte sie selbst nicht so bezeichnet, nur geschrieben, dass andere sie so bezeichnet haben und dass das rechtlich zulässig ist. Ich selbst werte nicht, und das gilt auch für die Diskussion über das Doping-System der DDR. Neu ist jetzt auch mein Prolog, in dem ich die Auseinandersetzungen um mein Buch schildere.

Darin nehmen Sie auch Geipels Vorwürfe gegen Sie auseinander, werfen ihr ein „Gemisch aus Unwahrheiten, falschen Einschätzungen und Beleidigungen“ vor. Warum geben Sie nicht Ruhe, nun, da Ihr Buch erschienen ist?



Wenn ich denke, ich bin im Recht, muss ich das auch so sagen und es öffentlich machen. Ich möchte eigentlich in Harmonie leben, aber mein ganzes Leben war voller Konflikte. Ich habe immer gedacht, ich muss das durchstehen, kann nicht nachlassen. Das war bereits in der DDR so, aber auch jetzt, in einer freien demokratischen Gesellschaft, geht es mir nicht anders.

Karim Saab, ein ehemaliger Leipziger Oppositioneller, nennt Sie einen „Insider der heillos verstrittenen Aufarbeitungsszene, der ins Abseits geraten sei“. Sind Sie im Abseits?



Das kann man so nicht sagen. Die einen melden sich nicht mehr, urteilen vermutlich negativ über mein Buch, andere aber laden mich ein, äußern sich zustimmend. Über die Probleme, die ich in meinem Buch beschreibe, wurde immer wieder verstreut berichtet, aber noch nie so zusammenfassend. Es entsteht das Bild einer auch durch Streit und Auseinandersetzung geprägten Landschaft, das gefällt einigen nicht. Ich bin der Meinung, gerade wir, Menschen, die für Meinungsvielfalt stehen, müssen auch uns selbst gegenüber kritisch sein.

Was haben Sie selbst falsch gemacht in den Jahren der DDR-Aufarbeitung?



Ich hätte mich früher offen kritisch äußern müssen, auch über die Vorgänge in der Stasigedenkstätte Hohenschönhausen. Wir haben viele unserer Diskussionen nicht nach außen getragen und müssen uns fragen, ob wir die Menschen überhaupt erreichen. Wenn ich diese unerträgliche Putin-Hörigkeit und die Russlandfreundlichkeit bei vielen Ostdeutschen sehe, muss ich mich das fragen.

Wo sehen Sie die Gründe dafür?



Die mehr als 30 Jahre lange westdeutsche Dominanz in allen gesellschaftlichen Bereichen schlägt jetzt zurück. Die Menschen im Osten fragen sich: Womit kann man die Westdeutschen am meisten ärgern? Mit AfD oder Putin-Freundschaft? Da zeigt sich ein Frust, der jahrzehntelang angestaut wurde. Ich empfinde ihn als ungerecht, weil die, die jetzt so frustriert sind, genau diejenigen waren, die nach dem Sturz der Berliner Mauer sofort in den Westen strömten und nur noch Westwaren kaufen wollten.

Wem gegenüber empfinden Sie das als ungerecht?



Gegenüber uns, die die Diktatur durch eine demokratisierte DDR überwinden wollten, um die Grundlage für eine gleichberechtigte Wiedervereinigung zu schaffen. Die westliche Marktwirtschaft war nicht unser Ziel. Im Zusammenhang mit dem Sturz der Mauer wird gerne die Sehnsucht nach Freiheit beschworen. In Wirklichkeit ging es den meisten aber nicht um die Freiheit, sondern nur darum, das westdeutsche Lebensniveau zu erreichen.

Klingt, als seien Sie ziemlich sauer auf Ihre Landsleute.



Bin ich auch. Ich hatte hier in meinem Wohnviertel in Berlin-Rahnsdorf kleine Ukraine-Fahnen an meinem Gartenzaun befestigt und habe welche an meine Nachbarn verteilt. Meine wurden in der Nacht abgeschnitten. Zu meiner Nachbarin ist ein Mann gekommen und hat gesagt, er sei Putin-Anhänger, sie solle die Fahne abmachen. Ich verstehe nicht, welche platten Meinungen solche Leute vertreten, und sie verstehen mich nicht. Ich gehe jetzt jeden Tag ins Strandbad Müggelsee schwimmen. Da führe ich ständig diese Diskussionen. Das Strandbad ist für mich so ein Kontakt zur Außenwelt.

Rainer Eckert Benjamin Pritzkuleit

Ist der Streit um die Fehler nach der Wiedervereinigung also auch ein Ost-Ost-Konflikt?



Einige derjenigen, die an dieser Diskussion beteiligt sind, kommen aus dem Westen. Aber die meisten sind Ostdeutsche. Sie melden sich vermehrt zu Wort, auch andere, neue Stimmen. Sehen Sie sich nur die Oschmann-Debatte an und die junge Kollegin, die jetzt in England forscht.

Katja Hoyer?



Ja, das alles kann man im Zusammenhang sehen. Es beginnt eine neue, kritische Auseinandersetzung mit der DDR und mit der Stellung der Ostdeutschen in Gesamtdeutschland. In diesem Zusammenhang sehe ich auch den Streit um mein Buch: In der Aufarbeitungsszene waren und sind mehr Ost- als Westdeutsche tätig. Chefs der Stasiunterlagenbehörde und andere, fast alles Ostdeutsche. Das findet man sonst in keinem anderen Bereich. Zu sagen, welche eigenen Fehler wir gemacht haben, wäre besser als Verbotsdrohungen.

Welche Fehler wurden gemacht?



Dass sich die Diskussion viel zu lange und zu intensiv um Repression, Staatssicherheit und das SED-Unrecht drehte. Das waren alles wichtige Themen, aber die Mehrzahl der Ostdeutschen lebte ihren normalen Alltag, und eine starke Minderheit war begeisterter Anhänger der Diktatur. Und was uns wirklich fehlt, ist der Stolz auf unsere Friedliche Revolution.

Wurden bei der Diskussion um die DDR Ostdeutsche ausgeschlossen, die keine Opfer waren oder keine Widerstandsbiografie hatten wie Sie?



Niemand war ausgeschlossen, in der Wissenschaft schon gar nicht, aber die Schwerpunkte waren falsch gesetzt. Ich selbst bin als Opfer politischer Verfolgung anerkannt und rehabilitiert worden. Aber das ist für meine Sicht auf die Diktatur und meine wissenschaftliche Arbeit nicht ausschlaggebend.

Benjamin Pritzkuleit Rainer Eckert Wurde 1950 in Potsdam geboren, studierte Geschichte, gehörte zur DDR-Opposition, protestierte gegen die Sprengung der Garnisonkirche in Potsdam und die Niederschlagung des Prager Aufstands 1968. Für die Staatssicherheit war er ein Staatsfeind. Nach dem Fall der Mauer engagierte er sich in Gremien und Stiftungen bei der Aufarbeitung der DDR-Geschichte, war u.a. Mitglied des Stiftungsrats der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur und wurde mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Von 1997 und 2015 leitete er das Zeitgeschichtliche Forum Leipzig. 2022 erschien seine Autobiografie: „Diktatur als Heimat“, 2023 sein Buch „Umkämpfte Erinnerungen“. Eckert lebt in Berlin-Rahnsdorf.

Diese Diskussion kommt sehr spät. Bringt sie überhaupt noch was?



Natürlich kann man sagen, die Welt, die Nation haben ganz andere Probleme. Vom Ukrainekrieg bis zur Klimakatastrophe. Oder man sagt, die erste Welle der Aufarbeitung ist vorbei. Diejenigen, die sie getragen haben, sind fast alles alte Menschen. Und nun setzen wir neu an mit neuen Leuten und neuen Ideen. Aber dafür muss man wissen, was bisher gewesen ist.

Katja Hoyers Buch über die Geschichte der DDR war auch in England ein Bestseller. Können Sie die Faszination der Engländer an der DDR nachvollziehen?



Ich glaube, es hat mit der Ablehnung der alten Bundesrepublik zu tun. Der angenommenen dominanten Stellung Deutschlands in Europa.

Rainer Eckert Benjamin Pritzkuleit

Oder damit, dass der Kapitalismus an seine Grenzen stößt und Menschen nach Alternativmodellen suchen?



Man muss über den Kapitalismus kritisch denken, vor allem über das Auseinanderklaffen von Arm und Reich, das zum Teil perverse Züge annimmt. Aber die DDR war in vielen Bereichen erheblich repressiver und diktatorischer. Ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, wir leben in der Diktatur und man dürfe seine Meinung nicht mehr sagen. So ein Quatsch! Man kann sich auf die Straße stellen und rufen, was man will, sogar am Badestrand.

Es gibt jetzt eine neue Formulierung, um die DDR zu charakterisieren: kommunistische Diktatur statt SED-Diktatur. Was halten Sie davon?



Das geht auf eine Forderung von Markus Meckel zurück, der will das schon sehr lange, Frau Kaminksy hat es öffentlich gemacht. Ich finde es richtig, weil nicht nur auf die SED, sondern auch auf den Einfluss der Sowjetunion auf die DDR geschaut wird und auf Gemeinsamkeiten mit anderen mittelost- und osteuropäischen Ländern.

Ihr Buch war in der früheren Fassung den „wenigen Ostdeutschen, die in Deutschland gehört werden“ gewidmet. Die Widmung ist weg. Warum?



Im Dezember vergangenen Jahres war meine Frau gestorben und so war es richtig, ihr das Buch zu widmen.



Vielen Dank für das Gespräch!