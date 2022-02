Berlin - In Berlin sind im vergangenen Jahr Immobilien im Wert von fast 24 Milliarden Euro verkauft worden. Das geht aus dem vorläufigen Bericht des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in Berlin hervor, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Der Betrag ist ein neuer Rekord. Erstmals seit der Wiedervereinigung wechselten Häuser, Wohnungen und Grundstücke in einem solchen Wert den Besitzer. Die letzte Höchstmarke beim Umsatz auf dem Immobilienmarkt stammt aus dem Jahr 2019, also kurz vor Corona, als in Berlin Immobilien im Wert von 21,7 Milliarden Euro verkauft wurden.

Die Daten des Gutachterausschusses beruhen auf den bislang vorliegenden notariell beurkundeten Kaufverträgen des Jahres 2021. Im Sommer dieses Jahres werden die endgültigen Zahlen erwartet, die eher noch höher liegen dürften. Das vorliegende Datenmaterial belege, „dass die Rahmenbedingungen des Jahres 2020 den Immobilienmarkt Berlin nur zwischenzeitlich beeinflusst haben“, heißt es in der Mitteilung des Gutachterausschusses. Spätestens mit Aufhebung des Mietendeckels seien die Marktteilnehmer und zum normalen Marktgeschehen zurückgekehrt. Nicht völlig auszuschließen sei, „dass Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Epidemie zu einer verstärkten Nachfrage an Ein- und Zweifamilienhäusern geführt haben“, heißt es weiter.

Politik verfolgt Entwicklung mit Sorge

Der Umsatz auf dem Immobilienmarkt erreicht die Marke von rund 23,8 Milliarden Euro. Das entspricht einem Plus von 31 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Zahl der verkauften Eigentumswohnungen stieg 2021 um 22 Prozent auf 18.519. Der Geldumsatz mit Eigentumswohnungen erhöhte sich in der gleichen Zeit um 37 Prozent auf 7,6 Milliarden Euro. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern wurden zwar nicht mehr Objekte verkauft, doch stieg der Umsatz um 14 Prozent auf rund 1,9 Milliarden Euro.

Die Politik beobachtet die Entwicklung mit Sorge. „Die Zahlen zeigen, dass es keine anhaltende Marktberuhigung im Immobilienhandel gibt und es notwendig ist, daraus auch Schlüsse für die Mieterstadt Berlin zu ziehen“, sagt Ülker Radziwill, Staatsekretärin für Mieterschutz und Quartiersentwicklung. „Der steigende Geldumsatz auch bei Mehrfamilienwohnhäusern kann zu steigenden Mieten führen und dem müssen wir durch unser Bündnis für bezahlbaren Wohnraum, dem Wohnungsneubau auf landeseigenen Flächen und durch die Ausnutzung aller gesetzlich zur Verfügung stehenden Instrumente begegnen.“