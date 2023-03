„Zeit ist entscheidender Faktor“: Wenn Löschhubschrauber für den Hitze-Sommer üben

Der Lärm ist schon lange da, aber von dem dazugehörigen Hubschrauber ist noch nichts zu sehen. Auf der riesigen Grasfläche des Flugplatzes Müncheberg stehen am Donnerstagmorgen einige Dutzend Feuerwehrleute aus allen Teilen von Brandenburg und suchen den Himmel ab.



Ihr Blick streift über die Wälder ringsum. Nach ein paar Sekunden ist auch der Hubschrauber zu sehen. In einem eleganten Bogen fliegt er über den Flugplatz in Ostbrandenburg, landet im Gras und wirbelt vertrocknetes Laub auf.

Der blau-silberne Hubschrauber der Brandenburger Polizei ist zu dieser Großübung mit Piloten der Bundespolizei und der Bundeswehr gekommen. Brandenburg will mit der Übung die Koordination der Einsätze bei „Vegetationsbränden“ verbessern, also bei Feuern in Wäldern oder auf Feldern.



Denn das Berliner Nachbarland ist nun mal das Bundesland mit den meisten Waldbränden – mit weitem Abstand. Im Vorjahr wurden in Brandenburg mehr als 500 Brände gezählt. Ein neuer Zehn-Jahres-Rekord und fast genauso viele wie im Jahr davor in ganz Deutschland.

„Die Unterstützung aus der Luft ist wichtig“, sagt Heinz Rudolph, der stellvertretende Leiter der Brandenburger Feuerwehrschule. Gerade im Berliner Nachbarland ist sie wichtig, weil es dort so viele ehemalige Militärflächen wie in keinem anderen Bundesland gibt. Und die sind oft noch mit Altmunition im Boden belastet. „Da können die Feuerwehrleute am Boden dann nicht hin. Das wäre lebensgefährlich. Da müssen die Hubschrauber helfen.“

Nun wird geübt, denn die Waldbrandsaison beginnt bald. Doch auch jetzt schon ist die Lage durchaus ernst: Denn im Trockengebiet Berlin-Brandenburg gab es in fünf Jahren vier Dürresommer. Auch wenn es in den vergangenen Wochen so viel geregnet hat wie zuletzt nur selten im Frühjahr, könnten auch jetzt schon Feuer entstehen.

Feuchter Boden, trockenes Laub

Das zeigt sich auch im Kiefernwald neben dem Flugplatz. Die Erde ist zwar recht feucht, aber darüber liegt massenhaft trockenes Laub und ebenso trockenes Altholz. Solange die Büsche, die Laubbäume und das Gras im Wald nicht richtig frühlingsgrün sind, können recht leicht Brände entflammen.

Die Übung der Hubschrauber soll möglichst realitätsnah sein. Deshalb holen die Piloten das Wasser nicht aus einem Gewässer. „Denn Brandenburg ist zwar ein Land mit sehr vielen Seen, aber die sind mehrheitlich im Norden des Landes und die meisten Waldbrände finden im Süden statt“, sagt Pilot Jörg Niewar, der mit einer Hubschrauberstaffel der Bundespolizei in Blumberg bei Berlin stationiert ist.

Die Piloten benötigen also Wasser auch an trockenen Orten. Deshalb wird ein riesiges orangefarbenes Kunststoffgebilde mit Wasser aus Feuerwehrschläuchen gefüllt. Das Wasserbecken kann fast überall aufgestellt werden und fasst 36.000 Liter Wasser.

Wasser tanken: Ronja Marschler von der Feuerwehr Eggersdorf beobachtet den Hubschrauber, als er Wasser aus einem mobilen Tank holt. Patrick Pleul/dpa

Während das Becken vollläuft, erklärt Pilot Jörg Niewar die Bedeutung der Großübung. „Das Wichtigste beim Einsatz der Hubschrauber ist es zu verhindern, dass sich Waldbrände schnell ausbreiten. Deshalb ist die Zeit ein so entscheidender Faktor.“



Bislang lief es so, dass eine Feuerwehr bei einem Waldbrand die Hubschrauber der Bundespolizei anforderte. Die Piloten flogen dann ins Brandgebiet, landeten in der Nähe des Führungsstabes, die Crew stieg aus, ging zum Feuerwehrchef und ließ sich einweisen: Wo ist das Feuer? Wo können sie Wasser holen? Wo sind Menschen in Gefahr?

„Durch diese administrativen Aufgaben verliert die Crew wertvolle Zeit“, sagt der Pilot. Deshalb kam die Brandenburger Feuerwehr auf die Idee, 40 Leute als Luftkoordinatoren auszubilden. Sie nehmen den Piloten alle organisatorischen Aufgaben ab und übermitteln die Daten per Funk und Computer in die Cockpits. Die Crew muss nicht mehr aussteigen und kann gleich ans Feuer. Bislang gab es drei theoretische Lehrgänge für die Luftkoordinatoren, heute steht ihre allererste praktische Übung an.

Abwurf: In den Behälter passen 2000 Liter Wasser, so viel wie in 20 Badewannen. Patrick Pleul/dpa

Nun erhebt sich wieder ein mächtiger Lärm auf dem Flugplatz. Die Rotoren des dunkelblauen Hubschraubers der Bundespolizei drehen sich. Es ist ein sogenannter Super Puma, ein recht großer Hubschrauber. Der unter ihm schwebende orangefarbene Wasserbehälter fasst 2000 Liter. So viel wie 20 Badewannen.

Der Hubschrauber hebt ganz langsam ab. Der Pilot fliegt zum Wasserbecken am Boden. Er fliegt extrem langsam, steht fast in der Luft. Und doch trifft der Wasserbehälter am Hubschrauber das Wasserbecken nicht beim ersten Versuch. Doch der zweite klappt. Dann fliegt er über den Platz zu einer Reihe von roten Bottichen am Boden. Und wirft das Wasser ab.

Danach holt er wieder Wasser. Es werden fast ein Dutzend Versuche. Jedes Mal ist die Anweisung der Luftkoordinatoren ein klein wenig anders: Flieg etwas höher. Flieg schneller. Flieg langsamer.



Unten in den Bottichen wird dann nachgemessen, wie viel von dem Wasser bei welchem Flugmanöver angekommen ist. Pilot Jörg Niewar steht am Boden und beobachtet die Abwürfe. „Alles läuft super“, sagt er. Die Waldbrandsaison kann kommen.